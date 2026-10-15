Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не сменила фамилию после развода

Виктория и Михаил развелись после 18 лет брака. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Михаил Галустян в апреле 2025 года сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. Шоумен оставил семью ради 36-летней визажистки Лилии Киосе. Бывшие супруги остались друзьями и совместно воспитывают дочерей - 16-летнюю Эстеллу и 15-летнюю Элину.

Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях Виктория Галустян (в девичестве Штефанец) объяснила, почему после развода она решила сохранить фамилию бывшего мужа. Экс-супруга шоумена призналась, что сделала это ради детей.

«У меня есть две несовершеннолетние дочки, которые носят эту фамилию. Я бы хотела, чтобы у меня была с ними одна фамилия», - рассказала Виктория. При этом 40-летняя мама двоих детей допустила, что в будущем, возможно, она изменит свое решение.

Недавно стало известно, что спустя год после громкого заявления Галустян и Киосе тайно поженились. Судя по всему, Виктория тяжело восприняла эту новость. Экс-супруга шоумена призналась, что перемены даются ей нелегко, но она с оптимизмом смотрит в будущее.

«У любой ситуации есть стадия - год спустя. Нужно помнить это, когда очень тяжело или что то идет не по плану», - рассказала Виктория в одном из интервью.

По словам женщины, раньше она считала, что брак – это на всю жизнь. Но теперь ее взгляды изменились.

«Это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть. Я часто откладывала свою жизнь на потом, ставила желания на паузу. Теперь приходится догонять. Но я отлично бегаю, поэтому все будет хорошо», - считает она.

Многие поклонники Галустяна уверены, что брак супругов рухнул из-за измены шоумена, хотя Виктория и уверяла, что это не так.

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я с ней еще не пересекалась по стечению обстоятельств, - признавалась бывшая жена Галустяна в соцсетях. - Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива и я тоже».