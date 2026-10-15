Алсу призналась, что готова родить четвертого ребенка любимому человеку

Певица Алсу. Фото: Кирилл МИШИН.

Алсу в 2024 году объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Расставшись с супругом, артистка держит личную жизнь в секрете и не афиширует, с кем она сейчас встречается. Поклонники уверены: такая красивая женщина просто не может быть в одиночестве.

Похоже, уверен в этом и Эмин Агаларов. В своем подкасте, беседуя с Алсу о личной жизни, артист прямо спросил у нее, свободно ли сейчас ее сердце. Певица, похоже, не была готова к такому вопросу и ответила уклончиво.

«Я отвечу так: когда я буду готова об этом рассказать абсолютно всем, я обязательно это сделаю», — заявила она.

По слухам, причиной развода певицы стало увлечение ее мужа моделью Анастасией Решетовой. Артистка устала терпеть вранье и неверность супруга и решила поставить точку в их семейной жизни. В беседе с Агаларовым Алсу призналась, что, несмотря на предательство, она по-прежнему верит в любовь и готова снова выти замуж.

«Несмотря на какие-то сложности и разные этапы в моей жизни, я осталась абсолютно жизнелюбивой. Я абсолютно верю в любовь. Убеждена, что есть любовь после любви, что она вообще есть. Я верю в хороших, добрых людей, несмотря на то, что много раз были предательства в жизни разные», - призналась артистка.

Алсу не исключает, что у нее появится четвертый ребенок. Она готова снова стать мамой и родить малыша любимому человеку.

«Конечно, хотела бы выйти замуж. Про детей скажу так: если в моей жизни будет тот человек, с которым я буду готова провести всю жизнь, было бы классно, если бы нас объединил плод любви», - отметила 43-летняя певица.

Алсу с дочками Микеллой и Сафиной. Фото: соцсети.

У Алсу и Яна Абрамова трое детей. Старшей Сафине 20 лет, девушка учится на биохимика. Младшей дочери Микелле 19 лет, она получает образование в США. Сын певицы Рафаэль еще школьник, ему 10 лет.

Ходили слухи, что артистка поставила свою карьеру на паузу, потому что Ян запретил ей выступать. Якобы состоятельный супруг хотел, чтобы Алсу сидела дома и занималась воспитанием детей.

«Я ни о чем не жалею. Я мечтала об этой семье. Мне было 22 года, когда мы познакомились, за моей спиной было 7 лет успешной карьеры. Я уже насладилась. Для меня это не было выбором. Многие говорили, что муж мне запрещает. Не было такого. Не запрещал мне выступать», - рассказала Алсу.

Певица и бизнесмен поженились в 2006 году. Алсу тогда уже была очень известна: она записала несколько альбомов и заняла второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2000».

В 2025 году Алсу и ее муж оформили развод, а потом еще долго делили в суде совместно нажитое имущество. После разрыва родителей дети остались жить с матерью.