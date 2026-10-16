Оранжевое небо, оранжевое море: воздух на Калимантане окрасился в зловещий янтарный цвет

Фото: REUTERS.

Соцсети переполнены ужасно красивыми роликами и фотографиями: на индонезийских островах Калимантане и Суматре воздух буквально стал оранжевым. Причина - лесные пожары, каких страна не видела последние десять лет. Конечно, лесные пожары не раз наполняли дымом и Москву (последний раз - в 2010 году), но в российской столице дым выглядел просто как густой туман, без такой эффектной окраски.

Выглядит потрясающе, но нет радости на лицах простых индонезийцев. Разумеется, смог такого (да и любого) рода опасен для здоровья, прежде всего - для легких. Люди возмущаются: выгорело 900 000 гектаров леса, зафиксировано более миллиона очагов возгорания. И это не разбросанные по лесам миллион окурков, а планомерная деятельность сельскохозяйственных компаний.

Фото: REUTERS.

В Индонезии крестьяне исторически подрубали и поджигали местную буйную растительность: древесная зола - отличное удобрение. Но сейчас это делается в гигантских масштабах. Огонь помогает расчистить участки, занятые джунглями, а в результате горят торфяники, страдает экология и просто люди. Президент страны уже назвал эти действия экологическим терроризмом. Положение ухудшил особенно сильный в этом году Эль Ниньо - природный феномен, колебание температуры воды в Тихом океане. Он меняет на планете климат, что приводит к весьма неприятным последствиям. Из-за него в Аргентине только что закрыли для туристов водопады Игуасу, превратившиеся в совсем уж бешеные потоки воды, рядом с которыми страшно находиться, а в Юго-Восточной Азии, наоборот, наступила засуха.

Фото: REUTERS.

Индонезийский дым распространился в соседний Сингапур, в Малайзии из-за него уже закрывают школы. При этом один из высокопоставленных индонезийских чиновников заявил, что гражданам соседних государств нужно потерпеть: ведь «когда нет дыма, мы посылаем вам кислород», который тоже вырабатывается индонезийскими лесами. Это вызвало, правда, не гнев, а насмешки в соцсетях. Сингапур и Малайзия предложили Индонезии помощь, за которую там вежливо поблагодарили, но которую, кажется, пока не приняли.

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