Короткие мудрости недели: Рот пациента – карман стоматолога

Авторы Содружества «Сократ» представляют свои остроумные четверостишия.
Отказ
Если б всякий раз, когда ты мне
Отказала жёстко и с укором,
Я искал бы истину в вине,
То, наверно, спился б очень скоро.
Владимир Городзейский
Клиническое
В любом из нас не глубоко запрятан псих…
Но вот вам казус, не лишённый специфичности:
ОН так хотел заняться сексом «на троих»,
Что у НЕЁ случилось раздвоенье личности.
Татьяна Кормилицына
Следите за руками
Была красавица в слезах,
И на себя безмерно зла:
Её ж носили на руках,
Зачем она по ним пошла?!
Станислав Овечкин
О ртах и карманах
Очень меня возмутила цена –
Фальшивые зубы стоят так дорого!
Но за дантистов вступилась жена:
«Рот пациента – карман стоматолога!»
Александр Петрович-Сыров
Стоматологическое оптимистическое
У нас сегодня на обед грибы,
А у соседей пахнет пирогами.
Я не хочу себе другой судьбы,
Когда жую здоровыми зубами.
Сергей Сидоров
Легальное
О том, как долго собирался в ЗАГС,
Припомнил я и, укрепясь морально,
В конце концов себе поставил МАКС,
Чтоб связь была стабильной и легальной.
Афанасий Смыслов