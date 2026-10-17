Короткие мудрости недели: Рот пациента – карман стоматолога

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Авторы Содружества «Сократ» представляют свои остроумные четверостишия.

Отказ

Если б всякий раз, когда ты мне

Отказала жёстко и с укором,

Я искал бы истину в вине,

То, наверно, спился б очень скоро.

Владимир Городзейский

Клиническое

В любом из нас не глубоко запрятан псих…

Но вот вам казус, не лишённый специфичности:

ОН так хотел заняться сексом «на троих»,

Что у НЕЁ случилось раздвоенье личности.

Татьяна Кормилицына

Следите за руками

Была красавица в слезах,

И на себя безмерно зла:

Её ж носили на руках,

Зачем она по ним пошла?!

Станислав Овечкин

О ртах и карманах

Очень меня возмутила цена –

Фальшивые зубы стоят так дорого!

Но за дантистов вступилась жена:

«Рот пациента – карман стоматолога!»

Александр Петрович-Сыров

Стоматологическое оптимистическое

У нас сегодня на обед грибы,

А у соседей пахнет пирогами.

Я не хочу себе другой судьбы,

Когда жую здоровыми зубами.

Сергей Сидоров

Легальное

О том, как долго собирался в ЗАГС,

Припомнил я и, укрепясь морально,

В конце концов себе поставил МАКС,

Чтоб связь была стабильной и легальной.

Афанасий Смыслов