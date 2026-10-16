В конце сентября Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 88 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В конце сентября Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 88 лет. Известно, что знаменитая артистка в силу возраста давно страдает от разных болячек, которые, впрочем лечатся силами современной медицины. И вот буквально сегодня появилась информация о том, что Лидия Николаевна вновь оказалась в больнице. По информации одного телеграм-канала, актриса в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Канал сообщает, что сердце Федосеевой-Шукшиной бьется нерегулярно, а кислород она получает через носовые канюли. Еще у артистки нарушены память и внимание.

За Лидией Николаевной уже много лет ухаживает младшая дочь Ольга. Именно с ней мы и связались, чтобы узнать, как себя чувствует знаменитая артистка.

«Врачи лечат. Мама лечится. А я посещаю и контролирую», — рассказала KP.RU Ольга Шукшина.

Также дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла диагноз матери.

Ольга Шукшина Фото: НТВ.

«Это ни инфаркт и ни инсульт. Это базовая сердечная недостаточность, которая у людей в этом возрасте уже хроническая. Она наблюдается и у более молодых. Да, этот диагноз сопровождается отдышкой, отечностью, усложненным дыханием. Накормить такого человека тоже довольно сложно, так как дыхание перебивается. Потому мама находится в реанимации, где она круглосуточно подключена к приборам, считывающим ее состояние. Таким образом врач наблюдает за показаниями, пока они не стабилизируются. То есть пока человек не начнет легче дышать, пока не сойдут отеки», — прокомментировала состояние Федосеевой-Шишкиной KP.RU Ольга.

Актриса лежит в одной из московских больниц. Ольга Шукшина отмечает, что уровень столичных медицинских учреждений очень высокий.

«Мама держится. Закваска у этого поколения очень хорошая», — добавила младшая дочь народной артистки.

Ольга Шукшина также призналась, что устала от разных вбросов в СМИ.

В 2023 году Лидия Николаевна перенесла инсульт. В том же году ей провели операцию по установке кардиостимулятора. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

«Это отвратительное неуважение к народной артистке! Так и хочется сказать авторам того самого телеграм-канала: «Заткнитесь! О маме своей вы бы так написали?» Вот покажу я ей эту публикацию, и какие показатели давления у нее будут на мониторах?» — в сердцах сказала Шушкина.

Добавим, что в 2023 году Лидия Николаевна перенесла инсульт. В том же году ей провели операцию по установке кардиостимулятора.

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