Ответ России НАТО: Сергей Лавров заявил о новой угрозе нашей стране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открывшейся конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Радикалы хотят использовать Афганистан как плацдарм для переноса угроз в Россию. И НАТО тут играет отнюдь не последнюю роль. Но молча наблюдать за этим Москва не намерена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открывшейся в пятницу в Москве трехдневной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

Североатлантический альянс, уверен глава российской дипломатии, пытается диктовать свою волю в Азии. В НАТО в последнее время открытым текстом говорят о том, что считают все территорию Евразии своей зоной ответственности. Дескать, что хотим, то и воротим теперь до Тихого океана.

- Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю далеко за пределы своей зоны ответственности, - прокомментировал натовские хотелки Лавров. - И в этой связи нужен конструктивный ответ.

Отсидеться в сторонке точно не получится, предупредил Сергей Викторович не только участников конференции, но и все азиатские столицы. По его мнению, сегодня абсолютно любая страна мира может оказаться жертвой организуемых Западом цветных революций и его геополитической экспансии.

«В отношении целого ряда наших соседей уже были предприняты такие попытки, которые удалось купировать», - рассказал Лавров. Но ведь на этом Запад точно не остановится.

Сергей Лавров сообщил, что из Афганистана продолжает исходить серьезная угроза для России. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Из Афганистана продолжает исходить серьезная угроза для России. По имеющимся данным, там до сих пор находятся тренировочные лагеря и опорные пункты экстремистов. Члены этих группировок предпринимают регулярные попытки проникновения на Север в том числе под видом беженцев и даже туристов.

«Террористический интернационал, другого слова трудно подобрать, по ту сторону реки Пяндж вобрал в себя боевиков центрально-азиатского, северо-кавказского, уйгурского происхождения, - подчеркнул Лавров. – Каждый раз от нас требуется больше усилий, и мы над этим работаем совместно со всеми центральноазиатскими странами. Вовлекаем и наших коллег в Кабуле».

Афганские власти действительно стараются изменить ситуацию в своей стране к лучшему. Лавров обратил внимание участников конференции на тот факт, что в Афганистане за последние четыре года на 90 процентов сократилось производство наркотиков: «Впечатляющий результат». Но этого явно недостаточно, чтобы ситуация с безопасностью в корне изменилась.

О том, каким будет конкретный ответ, представители соответствующих служб соберутся поговорить в начале ноября в Минске. Лавров анонсировал проведение в белорусской столице 3-4 ноября конференции по евразийской безопасности. Это мероприятие Сергей Викторович назвал весьма и весьма важным: «Очевидно, что наша общая безопасность только выиграет, если будет опираться на надежный фундамент…Мы надеемся, что европейцы, которые представляют западную часть континента, смогу направить своих представителей на минскую конференцию».

Он также напомнил, что Россия совместно с Белоруссией и центрально-азиатскими союзниками в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке дали старт подготовке евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке: «Проект документа новаторский».

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