В отношении Наваи Бакирова возбуждено уголовное дело, его подозревают в покушении на контрабанду наркотиков. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) задержан правоохранительными органами Казахстана. Сейчас автор и исполнитель находится в СИЗО.

Сайт KP.RU рассказывает как ЧП уже отразилось и еще отразится на карьере и заработках Navai.

ЭКСПЕРТЫ О ПОТЕРЯХ ЗВЕЗДЫ

Продюсер Илья Саглиани в разговоре с KP.RU говорит: «Наваи известный артист. У него достаточно слушателей, поэтому последние годы стабильно были хорошие показатели на стриминге. Стриминг — это один из основных его способов заработка. В квартал стриминг приносит звездам, чьи треки длительное время в топе, по 10 млн. руб. А иногда и больше. Дополнительно идут — концерты, корпоративы, которые приносили большие деньги. Как говорят адвокаты Наваи, и надеются его поклонники — уже скоро артист может быть дома. Правоохранительные органы разбираются с ситуацией. Основные потери, которые могут быть — репутационные. Нарушать закон нельзя. После такого ЧП организаторы мероприятий, концертов могут отказываться с ним работать. Но будем следить за ситуацией».

У Наваи Бакирова отменены девять ближайших концертов, плюс несколько частных мероприятий. Это потеря минимум 40 млн руб. Кроме того, именно в октябре и ноябре идет бронирование выступлений звезд на предновогодние корпоративы — а значит, Наваи останется без этого дохода: потеря минимум 60 млн руб. То есть, общие потери могут превышать 100 млн руб. Это не считая репутационных рисков — после скандала с запрещенными веществами у артиста могут остаться только клубные концерты. Все будет понятно после того, как завершится расследование инцидента и суд вынесет свое решение.

Стоит отметить, что новый трек Наваи Бакирова «Сгореть» (релиз в сентябре 2026) сейчас в топе чартов на стриминговых музыкальных платформах (онлайн-сервисы). Спровоцировал ли скандал рост числа прослушиваний станет понятно в конце месяца. Песни Navai и раньше были в чартах. Несколько лет назад он купил квартиру в Москве как раз на деньги, которые получал как автор и исполнитель от прослушиваний на стриминговых платформах. Этим доходам задержание музыканта не помешает.

У Наваи Бакирова отменены девять ближайших концертов, плюс несколько частных мероприятий. Фото: Даниил ОПАРИН.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛИ РЭПЕРА

В отношении 31-летнего Наваи Бакирова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Музыканта подозревают в покушении на контрабанду наркотиков.

Российский рэп-исполнитель 31-летний Наваи Бакиров выехал из России, чтобы провести гастрольный тур: 12 октября прошел концерт в Бишкеке (Киргизия). После этого на машине выехал в столицу Казахстана Астану, где был запланирован концерт на 14 октября.

Ранним утром 14 октября 2026 года Наваи Бакиров и еще три человека на арендованном автомобиле Mercedes пересекали границу на КПП «Кордай» при въезде из Киргизии в Казахстан. Служебная собака отреагировала на машину, при досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. Наваи был за рулем. С ним в автомобиле следовало еще 3 человека, в том числе концертный директор, и хозяин компании по аренде автомобилей.

По сообщениям казахстанских СМИ: экспертиза установила, что в пакете 2,5 грамма наркотического вещества.

Фото задержания Наваи облетело интернет. Фото: Департамент полиции Жамбылской области8/

Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде содержания под стражей до 14 декабря 2026 года. Музыканту наняли адвоката, который сейчас готовит апелляцию и документы для внесения залога — чтобы заменить меру пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде». Директор артиста сейчас как раз отпущен под подписку о невыезде.

Адвокат артиста говорит, что не выявлено, кому именно принадлежит обнаруженный пакет. У следствия есть свои доводы: за рулем на момент досмотра был артист, плюс результаты его анализов. По данным казахских блогеров (они ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах) музыкант первоначально сообщил, что приобрел это вещество «для себя».

Сейчас адвокат артиста по просьбе доверителя не комментирует дело по существу, но ранее она после первого общения с Наваи произносила такую фразу: «Хороший парень, воспитанный. Так случилось, какая-то ошибка произошла. Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему...»

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК Республики Казахстан. Скорее всего, действия рэпера квалифицируют по ч. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан. В этом случае предусмотрено наказание: штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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