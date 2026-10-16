Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Юлия Савичева в соцсетях объявила о том, что находится в процессе развода с мужем, 41-летним композитором Александром Аршиновым. Пара состояла в браке 12 лет. А знакомы музыканты больше 20 лет! У Юлии и Александра есть общая дочь Анна, которая проживает с родителями Аршинова в Португалии. В последнее время поклонники 39-летней Савичевой начали замечать изменения в настроении певицы.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас всё повторяется, за что я ей очень благодарна. Демо песни «Я не люблю тебя» пришло тогда, когда я съезжала из нашей общей квартиры. Я слушала и рыдала. Музыка всегда помогала мне выразить то, что внутри. Несмотря ни на что, я иду вперёд дальше. Я знаю, что всё будет хорошо», — поделилась с поклонниками Юлия, а заодно и презентовала песню на своей официальной странице в ВК.

У Юлии и Александра есть общая дочь Анна, которая проживает с родителями Аршинова в Португалии. Фото: пресс-служба Юлии Савичевой

С Аршиновым Савичева познакомилась 23 года назад еще в период участия в проекте «Фабрика звезд-2». Друг презентовал Юлии диск альтернативной группы «Бухта радости», солистом котором был как раз Александр. В то время певица обожала тяжелую музыку. Во вкладыше она нашла фото музыкантов и попросила познакомить ее с вокалистом. В итоге на концерт группы участница «Фабрики звезд» так и не попала и просто сама позвонила Аршинову. Так, артистка, которой на тот момент было всего 16 лет, познакомилась с будущим мужем.

Позже в интервью Юлия рассказывала, что инициатором отношений была она сама. Первой писала или звонила, если не получала ответа на сообщение. Настойчиво добивалась встреч. Через какое-то время Савичева и Аршинов начали встречаться. Первые два года у них был просто конфетно-букетный период. А когда инициативной Юлии исполнилось 18 лет, она настояла на знакомстве с родителями и на совместном проживании. Так, молодые люди съехались.

С Аршиновым Савичева еще в период участия в проекте «Фабрика звезд-2». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Влюбленные узаконили отношения лишь в 2014 году. А 14 июля 2017 года у пары родилась дочь Анна. Кстати, девочка проживает в Португалии с родителями Аршинова. Об этом Савичева сама рассказала в интервью несколько лет назад.

«В вопросах воспитания помогают бабушка и дедушка, сейчас они находятся в Португалии, как и Анечка. Я очень благодарна свекрови за то, как душевно и искренне она вкладывает в ребенка все, что знает и умеет. Никакие няни не заменят эту идиллию. На данный момент дочь в Португалии, в большом доме с собственным бассейном и садом, это намного лучше, чем находиться в квартире, в центре Москвы с вечно работающими родителями», — делилась в интервью Юлия.

Сам Александр впоследствии ушел из группы «Бухта радости». По словам звезды, до недавнего времени он работал с ней, писал музыку и занимался финансовыми вопросами.

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