Трамп публично назвал Зеленского клоуном. Фото: REUTERS.

Решив на глазах всего мира пободаться с президентом США, Зеленский сильно просчитался. Сегодня он будет убеждать европейцев на саммите ЕС в Брюсселе сплотиться вокруг Украины. Но Трамп сыграл на опережение – публично назвал клоуна клоуном.

КОНФЛИКТ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО: ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ США В ИНТЕРВЬЮ

«Я называю Зеленского Финеасом Барнумом», - сказал он в интервью телеканалу Newsmax, имея в виду основателя цирка и «шоу уродов» , которого считают одним из основоположников агрессивного пиара.

А в Европе-то привыкли видеть в главе киевского режима «нового Черчилля». Но Трамп хорошо его разглядел: «Зеленский — не тот человек, с которым Соединенным Штатам стоит иметь дело». Если стороны придут к урегулированию, то заключать договор будут не с ним. «Он не хочет договариваться… Я не большой поклонник Зеленского», - расставил точки над «и» хозяин Белого дома.

Трамповская оценка «кумира Европы» была безжалостна. Президент США рассказал, что смотрел интервью с украинкой, которая заявила, что Зеленский уничтожил свою страну, забрал украинских мужчин, чтобы они лишились жизни на фронте, остались без рук и ног или оказались в психбольницах. «Разрушил Украину», — резюмировал Дональд.

Республиканец подчеркнул: если Украина хочет урегулировать конфликт, пришло время провести в стране выборы. А возобновление Киевом ударов по российским НПЗ, несмотря на требования Вашингтона, назвал «позором» - поскольку эти удары «оказывают миру плохую услугу».

Это прозвучало и как предупреждение Трампа Европе, которая заявляет: мол, удары по российским нефтезаводам – сильный рычаг для принуждения Москвы к «справедливым переговорам».

Трамп больше не поклонник Зеленского. Фото: REUTERS.

ПУСТЬ НЕ ЖДУТ «ПЭТРИОТОВ»

И еще одно предупреждение европейцам: Трамп сказал, что США в последнее время оставляют у себя производимые боеприпасы, в том числе системы ПВО Patriot и крылатые ракеты Tomahawk, для пополнения собственных арсеналов. Возобновить поставки союзникам смогут, но через какое-то время. Это явный «привет» Киеву, который хорошо ложится на сообщения о том, что у незалежной совсем закончились перехватчики для Patriot.

Интересно, заметят ли европейские лидеры это интервью Трампа? Пока ведущие СМИ Запада его особо не выпячивают. Как, расписывая нерушимую поддержку Зеленскому, одновременно рассказать, что президент США уже списал его в утиль?

НЕЗАЛЕЖНАЯ КАК «ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»

Открытое подбадривание киевского деятеля в его вызове Вашингтону для Европы может быть чревато. Отдельные издания не на первом месте, но все же публикуют информацию: ряд европейских лидеров попробуют уговорить Зеленского прилюдно не шельмовать Трампа.

Но вряд ли их голос в Киеве услышат.

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил Euronews, что уже ведется работа над европейскими альтернативами американской ПВО и «Старлинку». И Украина «намерена взять на себя ведущую роль» в этой работе

Жовква обнадежил Европу, заявив, что прогресс наступит значительно раньше, чем ожидают скептики: ««У нас есть четкий график и сроки… Это произойдет даже быстрее, чем через пять лет».

Значит ли это, что военные приготовления Киева общеевропейского масштаба перенесут выборы на Украине по крайней мере еще на пять лет? Или все закончится, как с «боевым гопаком» в широких шароварах?

Открытое подбадривание киевского деятеля в его вызове Вашингтону для Европы может быть чревато. Фото: REUTERS.

УДАР В ТЫЛ БРЮССЕЛЮ

Но натужное единство Европы в поддержке Зеленского все же дает сбои. Приехавший на саммит ЕС премьер Болгарии Румен Радев вчера заявил, что он поддерживает сделку по дизельному топливу, которую Трамп заключил с Москвой вопреки западным санкциям. «Знаете, в чем сейчас наша проблема в Европе? В высоких ценах на топливо – попытался он вразумить коллег. - Мы ценим любой шаг, направленный на снижение топливных цен и обеспечение нашей конкурентоспособности» . Он же призвал Зеленского немедленно прекратить удары по российским НПЗ.

Радеву возразил и.о. премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон: «Каждый шаг, который помогает россиянам увеличить финансирование войны, - плохой знак».

Видно, швед не в курсе, что только за сжиженный природный газ из российского арктического проекта за первые девять месяцев этого года Европа заплатила почти $8,9 млрд. По оценкам экспертов, за продажу дизеля в США и другие страны Россия может получить в течение полугода $4,5 млрд. Брюссель тут явно даст фору Вашингтону.

На словах, не будем сомневаться, Зеленский опять получит от ЕС самую решительную поддержку и всяческие приятные обещания. Только готова ли Европа реально поддержать его на политическом ринге против Трампа? Интересно, кто первым выбросит белое полотенце.

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