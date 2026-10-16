Как бесплатно списать долги через МФЦ: опубликована пошаговая инструкция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Кредиты, микрозаймы, штрафы копятся годами, звонят коллекторы, приставы списывают деньги с карты… Но варианты исправить ситуацию есть. Закон разрешает избавиться от долгов без суда, без финансового управляющего и бесплатно. Правда, подходит не всем. Ольга Дайнеко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», разложила по полочкам, кто может стать банкротом «по упрощенке» и что для этого нужно.
Внесудебное банкротство - это когда долги списывают через МФЦ, а не через суд. По словам Ольги Дайнеко, для многих это единственный шанс избавиться от долгов и связанных с ними проблем: общения с коллекторами и приставами, удержаний с банковских счетов, ограничительных мер (например, запрета на выезд и на регистрационные действия с имуществом), растущих неустоек (штрафов и пеней за просрочку).
Главное - подходить под условия. Разберем их по порядку.
Первое условие - сумма долга. Она должна быть:
- не меньше 25 тыс. руб.;
- не больше 1 млн руб. включительно.
Что считают:
- кредиты и займы вместе с процентами;
- налоги;
- автоштрафы;
- алименты;
- долги по поручительству;
- судебные задолженности.
Что не считают:
- неустойки (штрафы, пени);
- другие санкции, например исполнительский сбор.
- Величина общего долга определяется на дату подачи заявления в МФЦ, - уточняет Ольга Дайнеко.
Важно, что некоторые долги - например алименты - в сумму входят, но потом их все равно не спишут.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.
Второе условие - долг должен быть у приставов. Без этого процедура невозможна.
- Для того, чтобы претендовать на внесудебную процедуру, необходимо, чтобы в отношение должника было возбуждено исполнительное производство (когда приставы принудительно взыскивают деньги), - пояснила Ольга Дайнеко.
Тут два варианта:
1. Приставы закрыли дело, потому что у должника нет имущества, которое можно забрать. То есть они уже пытались взыскать долг, но не нашли ни доходов выше МРОТ (минимального размера оплаты труда), ни имущества.
2. Дело у приставов идет больше 7 лет и до сих пор не закрыто, а имущества и доходов для взыскания нет.
Для трех категорий людей правила мягче.
- Пенсионеры, у которых пенсия - единственный доход. Достаточно, чтобы дело у приставов шло больше года и имущества для взыскания не было. Это касается не только пенсии по старости, но и по инвалидности, по потере кормильца.
- Те, кто получает единое пособие на детей, если это единственный доход. Тоже достаточно года.
- Участники СВО (и действующие, и бывшие). Если исполнительный документ выдали не позже чем за год до подачи заявления, он не исполнен, а имущества для взыскания нет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
1. Прийти в МФЦ по месту жительства с заявлением, паспортом и подтверждением регистрации.
2. Приложить список всех кредиторов с актуальными суммами долга по каждому.
3. Дождаться проверки. Данные об имуществе и исполнительном производстве МФЦ запрашивает сам, но можно принести и бумаги: справку о размере пенсии или пособия, о статусе участника СВО.
4. После проверки данные о начале процедуры вносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ - официальный реестр, где публикуют информацию о банкротах).
5. С этого момента долги перестают расти: пени, штрафы и проценты больше не начисляют. Процедура длится 6 месяцев.
После процедуры человек избавляется от долгов. Но есть то, что не спишут:
- алименты;
- возмещение вреда жизни или здоровью;
- возмещение морального вреда;
- долги, которые появились во время процедуры;
- долги перед кредиторами, которых человек не указал в списке.
По этим обязательствам придется платить и дальше.
По словам Ольги Дайнеко, не спишут долги и тем, кого привлекли к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, фиктивное банкротство (когда человек объявляет себя банкротом без оснований), мошенничество или тем, кто злостно уклонялся от долгов.
Банкротство - это не только свобода от долгов, но и ограничения:
- 5 лет нужно сообщать о банкротстве, когда берешь новые кредиты или займы - запись появится в кредитной истории.
- 3 года нельзя занимать руководящие должности в юрлицах.
- 5 лет - в некоммерческих организациях, инвестиционных и страховых компаниях.
- 10 лет - в органах управления кредитной организации.
- 5 лет нельзя регистрироваться как ИП.
- Повторно подать на банкротство можно не раньше чем через 5 лет после завершения процедуры, - указывает Ольга Дайнеко.
Даже если все условия выполнены, процедуру прекратят, если после подачи заявления найдут:
- сбережения (вклады, инвестиционные продукты), дополнительные доходы или «забытое» имущество, которое можно забрать;
- имущество, которое человек получил уже после подачи заявления - например, по договору дарения или в наследство. Тогда он обязан сообщить в МФЦ в течение 5 рабочих дней;
- новое исполнительное производство (выдали «свежий» исполнительный лист);
- судебное банкротство. Его может запустить кредитор, например, если его «забыли» в списке или сумма долга занижена.
Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отсрочка и точка: Как оформить ипотечные каникулы и не потерять жилье
Зарплата мечты за год уменьшилась: Финансовые ожидания россиян стали скромнее