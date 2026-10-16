Как бесплатно списать долги через МФЦ: опубликована пошаговая инструкция

Внесудебное банкротство - это когда долги списывают через МФЦ, а не через суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Кредиты, микрозаймы, штрафы копятся годами, звонят коллекторы, приставы списывают деньги с карты… Но варианты исправить ситуацию есть. Закон разрешает избавиться от долгов без суда, без финансового управляющего и бесплатно. Правда, подходит не всем. Ольга Дайнеко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», разложила по полочкам, кто может стать банкротом «по упрощенке» и что для этого нужно.

БАНКРОТСТВО БЕЗ СУДА: КОМУ МОЖНО, А КОМУ НЕЛЬЗЯ

Внесудебное банкротство - это когда долги списывают через МФЦ, а не через суд. По словам Ольги Дайнеко, для многих это единственный шанс избавиться от долгов и связанных с ними проблем: общения с коллекторами и приставами, удержаний с банковских счетов, ограничительных мер (например, запрета на выезд и на регистрационные действия с имуществом), растущих неустоек (штрафов и пеней за просрочку).

Главное - подходить под условия. Разберем их по порядку.

ОТ 25 ТЫСЯЧ ДО МИЛЛИОНА: СКОЛЬКО ДОЛГОВ ПРОЩАЮТ

Первое условие - сумма долга. Она должна быть:

- не меньше 25 тыс. руб.;

- не больше 1 млн руб. включительно.

Что считают:

- кредиты и займы вместе с процентами;

- налоги;

- автоштрафы;

- алименты;

- долги по поручительству;

- судебные задолженности.

Что не считают:

- неустойки (штрафы, пени);

- другие санкции, например исполнительский сбор.

- Величина общего долга определяется на дату подачи заявления в МФЦ, - уточняет Ольга Дайнеко.

Важно, что некоторые долги - например алименты - в сумму входят, но потом их все равно не спишут.

Второе условие - долг должен быть у приставов. Без этого процедура невозможна. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: ДОЛГ, КОТОРЫЙ НЕ ВЗЫСКАТЬ

Второе условие - долг должен быть у приставов. Без этого процедура невозможна.

- Для того, чтобы претендовать на внесудебную процедуру, необходимо, чтобы в отношение должника было возбуждено исполнительное производство (когда приставы принудительно взыскивают деньги), - пояснила Ольга Дайнеко.

Тут два варианта:

1. Приставы закрыли дело, потому что у должника нет имущества, которое можно забрать. То есть они уже пытались взыскать долг, но не нашли ни доходов выше МРОТ (минимального размера оплаты труда), ни имущества.

2. Дело у приставов идет больше 7 лет и до сих пор не закрыто, а имущества и доходов для взыскания нет.

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ: ГОД ВМЕСТО СЕМИ ЛЕТ

Для трех категорий людей правила мягче.

- Пенсионеры, у которых пенсия - единственный доход. Достаточно, чтобы дело у приставов шло больше года и имущества для взыскания не было. Это касается не только пенсии по старости, но и по инвалидности, по потере кормильца.

- Те, кто получает единое пособие на детей, если это единственный доход. Тоже достаточно года.

- Участники СВО (и действующие, и бывшие). Если исполнительный документ выдали не позже чем за год до подачи заявления, он не исполнен, а имущества для взыскания нет.

Пенсионеры, у которых пенсия - единственный доход, относятся к льготной категории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: ЧЕТЫРЕ ШАГА

1. Прийти в МФЦ по месту жительства с заявлением, паспортом и подтверждением регистрации.

2. Приложить список всех кредиторов с актуальными суммами долга по каждому.

3. Дождаться проверки. Данные об имуществе и исполнительном производстве МФЦ запрашивает сам, но можно принести и бумаги: справку о размере пенсии или пособия, о статусе участника СВО.

4. После проверки данные о начале процедуры вносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ - официальный реестр, где публикуют информацию о банкротах).

5. С этого момента долги перестают расти: пени, штрафы и проценты больше не начисляют. Процедура длится 6 месяцев.

ЧТО НЕ СПИШУТ: АЛИМЕНТЫ И ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

После процедуры человек избавляется от долгов. Но есть то, что не спишут:

- алименты;

- возмещение вреда жизни или здоровью;

- возмещение морального вреда;

- долги, которые появились во время процедуры;

- долги перед кредиторами, которых человек не указал в списке.

По этим обязательствам придется платить и дальше.

По словам Ольги Дайнеко, не спишут долги и тем, кого привлекли к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, фиктивное банкротство (когда человек объявляет себя банкротом без оснований), мошенничество или тем, кто злостно уклонялся от долгов.

ПОСЛЕДСТВИЯ: ПЯТЬ ЛЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Банкротство - это не только свобода от долгов, но и ограничения:

- 5 лет нужно сообщать о банкротстве, когда берешь новые кредиты или займы - запись появится в кредитной истории.

- 3 года нельзя занимать руководящие должности в юрлицах.

- 5 лет - в некоммерческих организациях, инвестиционных и страховых компаниях.

- 10 лет - в органах управления кредитной организации.

- 5 лет нельзя регистрироваться как ИП.

- Повторно подать на банкротство можно не раньше чем через 5 лет после завершения процедуры, - указывает Ольга Дайнеко.

КОГДА ПРОЦЕДУРУ ОСТАНОВЯТ: «ЗАБЫТЫЕ» ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО

Даже если все условия выполнены, процедуру прекратят, если после подачи заявления найдут:

- сбережения (вклады, инвестиционные продукты), дополнительные доходы или «забытое» имущество, которое можно забрать;

- имущество, которое человек получил уже после подачи заявления - например, по договору дарения или в наследство. Тогда он обязан сообщить в МФЦ в течение 5 рабочих дней;

- новое исполнительное производство (выдали «свежий» исполнительный лист);

- судебное банкротство. Его может запустить кредитор, например, если его «забыли» в списке или сумма долга занижена.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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