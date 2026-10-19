Знак социального предпринимателя предложили связать с официальным статусом бизнеса

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Знак «Социальный предприниматель» предложили закрепить за компаниями и ИП, которые официально внесены в Единый реестр субъектов МСП и которым официально присвоен статус социального предприятия. С такой инициативой выступили в Фонде «Наше будущее». Он развивает социальное предпринимательство в России.

Инициатива призвана помочь покупателям и партнёрам распознавать предприятия с социальной миссией, уверены в фонде. Сам знак «Социальный предприниматель» уже существует в РФ с 2022 года. Он выглядит как сердце, которое складывается из букв «С» и «П», с подписью «Социальный предприниматель». Эмблему уже размещают на сайтах, упаковке и вывесках.

Фонд предлагает выстроить связь между знаком и официальными сведениями о предприятии. Основанием для его использования сделать наличие статуса социального предприятия в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Сам знак мог бы появиться в интерфейсе реестра как визуальное обозначение этого статуса.

— Чтобы он стал по настоящему полезным маркером доверия, важно, чтобы его использование было строго привязано к официальному статусу. Поэтому Фонд «Наше будущее» предлагает закрепить этот знак как официальный визуальный маркер в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, — рассказал советник по развитию фонда «Наше будущее» Роман Давыдов.

Сведения о статусе социального предприятия уже отражаются в реестре МСП, который ведёт Федеральная налоговая служба. Их передают уполномоченные органы субъектов РФ. Предложение фонда касается использования этих сведений для визуальной идентификации бизнеса. Подход мог бы упростить проверку для цифровых площадок и партнёров, а предпринимателям дать дополнительный мотив своевременно подтверждать свой статус.

— Для социального предприятия важно, чтобы его общественная польза была понятна в момент выбора товара или услуги. Связь знака с реестром даст покупателю проверяемое основание для доверия, а предпринимателю — возможность яснее представить свою миссию. Но результат такой системы стоит оценивать не только по числу обращений к визуальному знаку: важно, узнают ли люди знак, понимают ли его смысл и помогает ли он предприятиям находить клиентов и партнёров. Отдельная задача — развивать оценку социальных результатов, чтобы за узнаваемостью стояла содержательная информация о пользе бизнеса, — отмечает директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Предложение фонда уже обсудили на заседании рабочей группы при Комитете Госдумы по молодежнои политике по вопросам развития социального предпринимательства и в Минпромторге России на комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в Российской Федерации. Далее фонд намерен согласовать правила применения знака с заинтересованными организациями.

В реестре социальных предпринимателей сегодня числятся свыше 10 000 компаний. Среди них — бизнес, который создаёт рабочие места для людей из уязвимых групп, организации в сфере детского образования, производители медизделий.

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