Наиболее реалистичный сценарий - она лишится значительной части территории. Фото: REUTERS.

Канадский экономист и политолог Радика Десаи выделяется среди коллег: она уверена, что потеря Западом ведущей роли в мире - процесс неизбежный.

Профессор Университета Манитобы сотрудничает с дискуссионным клубом «Валдай». В 2023 году на его заседании в Сочи Десаи спросила президента Владимира Путина, как он оценивает чествование престарелого украинского нациста Гуньки в канадском парламенте - и назвала это действо «посмешищем».

После этого Радика подверглась жестокой травле в Канаде. Но профессор от своих взглядов не отступила. Свидетельство тому - ее эксклюзивное интервью «Комсомолке».

- Мы возвращались небольшой группой после заседания «Валдайского клуба» (1 октября этого года - Ред.) в Лондон. Не успели выйти из самолета, как несколько наших коллег были задержаны британской полицией. Один из них - бывший посол Великобритании в России Ян Прауд.

Он поехал на Валдай с целью понять российскую сторону, способствовать миру через взаимопонимание. Так его увезли и допрашивали в течение трех часов. У него отобрали компьютер, телефон, фотоаппарат, - рассказывает Десаи. (Раннее ее саму допрашивали канадские спецслужбы, безуспешно пытаясь доказать, что политолог нарушила санкции против РФ).

Канадский экономист и политолог Радика Десаи. Фото: Анатолий Стребелев/photo.roscongress.ru

- Хорошенький прием, что говорить. Как вы в целом оцениваете состояние Европы?

- По глубине кризиса она лишь немного отстает от США. Падение продолжится, пока не появятся политические силы, которые будут отстаивать интересы простых людей, а не корпораций.

Процветание Европы зависит от ее безопасности, но безопасность невозможно обеспечить, превращая Россию во врага. Некоторые новые политические партии - как правые, так и левые - начинают это понимать. Но власти по-прежнему привержены безнадежной войне с Россией, которая оплачивается жизнями украинцев. Европейцы не гибнут на поле боя, гибнут граждане Украины.

Если бы европейцы не вмешались в украинские дела столько разрушительным образом, то не было бы Майдана, страна могла бы сохранить границы 2013 года - не говоря уже о границах 2022-го. В этом и заключается трагическая ирония: те, кто несет ответственность за разрушение Украины, заявляют, что выступают в ее защиту.

ЯДЕРНАЯ АТМОСФЕРА В ЕВРОПЕ

- Гранды ЕС утверждают, что Россия якобы планирует напасть на Европу. Способны ли они устроить мощные провокации, например, в странах Балтии, чтобы представить нашу страну агрессором или изолировать Калининград?

- Я была на заседании клуба «Валдай», где президента Путина спросили об этом. Он ответил, что Россия при угрозе может использовать целый ряд вооружений. Но западные СМИ преподнесли это иначе, будто он пригрозил применением ядерного оружия в случае провокаций вокруг Калининграда.

Меня очень волнует новый дискурс, который формируется на Западе: якобы Владимир Путин постоянно размахивает ядерным оружием, поэтому пора задуматься о применении своего ядерного оружия - тактического или какого-либо другого. Учитывая, что НАТО и Украина проигрывают, именно они могут создать ситуацию, при которой ядерное оружие будет использовано.

Запад нагнетает особую атмосферу, чтобы получить моральное право на его применение. Этот сценарий чрезвычайно опасен. И все же надеюсь, что он не реализуется.

Владимир Путин ответил, что Россия при угрозе может использовать целый ряд вооружений. Но западные СМИ преподнесли это иначе Фото: REUTERS.

ПРИ ПОТЕРЕ КОНГРЕССА ТРАМПУ ПРИДЕТСЯ НЕПРОСТО

- 3 ноября пройдут выборы в американский Конгресс. Если Республиканская партия утратит контроль над обеими его палатами, насколько изменится политика президента США?

- Глубокий кризис, в котором оказались Соединенные Штаты, делает итоги промежуточных выборов неопределенными. Не только у Трампа проблемы. Остается открытым вопрос, насколько популярными будут демократы, особенно в ситуации, когда верхушка Демпартии пытается подавить демократических социалистов Америки, стремящихся выражать интересы народа.

Если же Трамп потеряет Конгресс, ему придется непросто. Вероятно, конгрессмены-демократы подадут множество судебных исков лично против президента. Это помешает ему уделять много внимания политической повестке.

- Какие методы готовы использовать республиканцы, чтобы сохранить большинство в Конгрессе?

- Трамп обещает выплатить каждому взрослому американцу по 5000 долларов в случае победы. И предлагает разместить сотрудников ICE (Иммиграционную и таможенную полицию США - Ред)., вооруженную силу, на избирательных участках под предлогом борьбы с фальсификациями - хотя на деле это может привести к низкой явке.

Вдобавок, Трамп заранее создает почву для объявления выборов недействительными, если результат окажется неблагоприятным. Он ставит под сомнение надежность машин для голосования, пытается ограничить рассылку бюллетеней по почте.

Думаю, граждан США ждут политические «американские горки».

Экономическая политика Трампа не улучшила жизнь простых американцев. Фото: REUTERS.

«МОГУТ ТОЛЬКО НАДУВАТЬ ПУЗЫРИ»

- Что ослабляет позиции Трампа внутри страны?

- Последствия войны с Ираном, невыполненное обещание разрешить конфликт на Украине.

Экономическая политика Трампа не улучшила жизнь простых американцев. Это напоминает ситуацию в конце президентства Байдена, когда демократы недоумевали: почему люди не замечают экономических успехов?

Ответ простой: рост мало значит мало значит для большинства, если его плоды достаются небольшой группе триллионеров.

Еще по всей Америке идут протесты против искусственного интеллекта. Граждан волнует его влияние на детей, на рабочие места. Трудно представить себе технологию, которая была бы менее популярна, но Трамп продолжает ее поддерживать - ведь руководители крупнейших ИИ-компаний сплотились вокруг него. Стоит хотя бы вспомнить, что они финансировали его инаугурацию.

- А если говорить о самой главной причине кризиса?

- Любая американская администрация считает своей главной задачей служить интересам крупного капитала. Власти предоставляют корпорациям льготы, ослабляют регулирование, фактически субсидируют их. Эти капиталисты уже не способны на продуктивные инвестиции. Могут только надувать финансовые пузыри.

УКРАИНУ ЖДЕТ НЕЗАВИДНОЕ БУДУЩЕЕ

- Как может повлиять сделка по дизелю между Россией и США на ход конфликта? Способен ли Трамп прекратить поддержку Киева разведданными, связью «Старлинк» и оружием, если Украина продолжит наносить удары по нашей энергетике?

- Сделка показывает, что для Трампа важнее всего: не Украина, а избирательные перспективы его Республиканской партии.

Да, конечно, президент может выполнить свою угрозу и вполне вероятно, что он это сделает - по крайней мере, на период до промежуточных выборов.

- Каким вы видите будущее Украины?

- Наиболее реалистичный сценарий - она лишится значительной части территории. Украина уже потеряла Крым, большую часть Донбасса, но может потерять и Одессу. Если она утратит доступ к морю, то превратится в крохотный недееспособный обломок государства, обремененный долгами.

Расследования коррупции в правительстве Зеленского приведет ко многим внутренним конфликтам, выяснению того, кто несет ответственность за проигранную войну. Членство в НАТО или ЕС в нынешних обстоятельствах даже не рассматривается.

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