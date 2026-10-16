Николай Басков отметил юбилей Фото: Личный архив.

Свой большой юбилей Николай Басков решил отметить со зрителями двумя концертами на 11-тысячной Live Arena. В ВИП-партере поддержать Колю пришли его хорошие приятели и коллеги: Евгений Петросян, Татьяна и Елена Зайцевы (дуэт «Сестры Зайцевы»), Людмила Максакова, Клара Новикова.

Клара Новикова в разговоре с KP.RU отметила, что яркий талант Николая она разглядела ещё в его школьные годы.

Николай Басков отметил 50-летие на 11-тысячной арене

— Я знаю Колю с детства. Он меня покорил с его 9 лет. Коля вместе с моей дочкой занимался в Детском музыкальном театре юного актёра под руководством Александра Фёдорова. Он тогда ещё был Колей БаскОвым. Но уже тогда было понятно, что его фирменный юмор — это его внутренняя свобода. Только она даёт юмор такого уровня, которым Коля обладает.

Между тем, за кулисами Николая хоровым «С днем рождения, наш Коля!» встретили репортеры, которые, чего греха таить, Баскова обожают.

Именинник был в отличной форме, постройнел к юбилею так, что во многих концертных пиджаках чувствовал себя просторно.

— Похудел, да, но не так, чтобы очень сильно, чтобы оставаться в вокальной форме, — делился с «акулами пера» перед концертом Николай Басков.

Мама юбиляра осталась в этот вечер дома: мол, слишком сильно всегда волнуется за сына, надо себя чуть поберечь.

— Мама решила не приезжать на концерт. Мы специально провели ей трансляцию домой. Она будет смотреть трансляцию из зала. Потому что она настолько переживает, что я сказал: «Мам, давай ты будешь дома». Все люди хотят подарить ей цветы, поздравить ее. Для нее это действительно событие, она счастлива. Я хочу, чтобы она была счастлива в той обстановке, в которой ей комфортно, — рассказал журналистам Николай.

Николай Басков и Валерия Фото: Личный архив.

Во время шоу Коля ещё не раз вспомнит о родителях. Любимой маме и ушедшему несколько лет назад отцу Николай посвятит их любимую песню «Вишневая любовь».

В зале Колю поддерживали его бывшие — Виктория Лопырева и Анастасия Волочкова. Последняя, вооружившись внушительным декольте, еле прорвалась через километровую очередь поклонниц Баскова к сцене, чтобы вручить Коле букет белых лилий.

А вот в номере на дуэт «Права любовь» красавицу Оксану Федорову, наверное, одну из самых ярких возлюбленных Николая, неожиданно заменила Алсу. Певица вышла на сцену в серебряном платье и в тон ему с такой же короной. И вроде бы корона (как-никак Оксана — коронованная «Мисс Вселенная») — отсыл к роману Николая с Федоровой. И в то же время на сцене декорации в виде карточной колоды. Тогда, возможно, главные герои Николай и Алсу — король и королева в этой игровой партии.

Вообще, интересных дуэтов было очень много, в том числе с прекрасными дамами. Во-первых, Басков, как настоящий джентльмен, пошил каждой партнерше дорогущий дизайнерский наряд. Во-вторых, Николай после юбилейных шоу, конечно же, эти роскошные платья своим любимым чаровницам подарит.

Николай Басков с Шаманом Фото: Личный архив.

Тридцать три песни без антракта пролетели на одном дыхании. Зал, не уставая, подпевал хитам Николая. А там что ни песня, то действительно хит. Шоу началось с архивных кадров на огромных видеоэкранах, которыми режиссёр постановки Андрей Болтенко украсил многотысячную арену. На видео — этапы большого пути Николая, путь маленького принца, ещё ученика театральной студии Федорова, к вершине музыкального Олимпа.

— У меня всегда было ощущение, что со мной что-то должно произойти, — говорит совсем юный Николай на кадрах из прошлой жизни.

Через мгновение сегодняшний Николай, уже в статусе императора сцены, мчит из глубины зала к своей главной любви — к нам, зрителям, — на летающей тарелке.

Неожиданный эффект, однако. В Live Арене артисты чего только не делали: и летали на тросах, и прыгали, но в виде НЛО к нам ещё никто не спускался.

А потом Коля закружил фанатов в калейдоскопе своих хитов. Декорации и видеоэкраны погружали зрителей в особый мир зазеркалья Николая Баскова.

— Коль, ты действительно на всю страну такой один! — призналась имениннику в любви певица Севиль.

Не отставала с признаниями и Полина Гагарина.

Ее поздравление было особенно теплым.

— Я не знаю ни одного человека, кто бы тебя не любил. Тебя все любят. Желаю тебе много здоровья, чтобы ты продолжал нас делать счастливыми, — нежно обняла Колю Полина.

Именинник в этот вечер блистал по-особенному: менял костюмы, раздавал свои фирменные шутки, в остроте которых мог бы затмить любого стендапера.

— Ой, минуточку, мне тут Чумаков подсказал, что я, оказывается, с расстегнутой ширинкой вышел. У меня от волнения всё вываливается. Леш, спасибо! — на пару мгновений взял паузу Николай. Поправил костюм и снова заголосил свои нетленки.

Ну и, конечно же, юбиляр блеснул оперным вокалом.

Удивительно, как маэстро Болтенко удалось с помощью всего нескольких правильных штрихов — качественного видеоряда и симфонического оркестра — превратить Live Арену в академический зал. Публика очень ждала оперные номера, и весь блок «опера & crossover» получился совершенно выдающимся.

Лепс показал весь размах своего диапазона в современной трактовке арии Калафа из оперы Пуччини «Турандот», а Александр Буйнов (хотя казалось бы, где опера и где он) в дуэте «Мизерере» удивил роскошным итальянским стилем владения верхним регистром, спев на манер Кутуньо и Челентано.

Лепс показал весь размах своего диапазона в современной трактовке арии Калафа Фото: Личный архив.

Хибла Герзмава (сопрано) старалась в «Барселоне» быть максимально музыкальной, слившись в вокальном экстазе с именинником. Николай был, как всегда, прекрасен в оперных фрагментах. Кто знает, возможно, у поклонников его академического вокала есть надежда на большой концерт из оперных произведений в будущем.

Глава с классическим блоком как-то легко перешла в эстрадные будни. И вот уже Николай юморит со своим вечным оппонентом Филиппом Киркоровым.

Николай с Филиппом Киркоровым Фото: Личный Архив.

Следом поет дуэтом с Лолитой «Заразу». Лола, как обычно, в своем стиле параллельно стягивает с себя плащ и остается в своем коронном прозрачном комбинезоне.

— Коль, ты на 13 лет моложе меня, но ты такой уникальный, такой беззлобный, — обнимает Николая Лолита.

Николай Басков спел с Лолитой Фото: Личный архив.

В зрительном зале тем временем свой интерактив. Цирковые акробаты так разгулялись, что рандомная зрительница, едва не потеряв свои башмаки, парит над залом.

А на песне «Я знаю, ты далеко» зал уже не просто стоял — все уже посрывали галстуки и плясали.

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