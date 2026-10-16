Виктория Лопырева и Татьяна Брухунова Фото: социальные сети.

Наступила настоящая золотая осень. В это время особенно эффектно смотрится одежда так называемых осенних оттенков — красного, желтого, оранжевого и коричневого. Дополняйте образы яркими принтами. В этом сезоне на пике популярности принт «Бэмби», имитирующий шкурку сказочного олененка.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: личный архив.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Виктория одна из первых примерила пальто с трендовым принтом «Бэмби» от российского бренда Ila Limited Collection (62 500 рублей). Его она сочетала с белой футболкой и светло-коричневой юбкой мини. Дополнила образ коричневой замшевой сумкой и шоколадными мюлями на каблуке. Помним, что эксцентричные акцентные вещи мы комбинируем с нейтральными и однотонными.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У нас с Татьяной одинаковые леопардовые жакеты с имитацией меха от российского бренда Lime (11 999 рублей). Пятнистый жакет молодая супруга сочетала с черными брюками и двухцветными туфлями на низком каблуке в тон «верха». Плюс небольшая черная сумка. Все в тему, и ничего лишнего.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения нарядилась и сфотографировалась на фоне желтых листьев. В своем образе модница Собчак сделала ставку на эффектную комбинацию голубого и красного цветов. Рубашку насыщенного голубого оттенка от Loewe журналистка сочетала с алыми брюками Celine и молочными ботинками от этого же бренда. А сверху звезда накинула коричневый тренч длины макси. Образ она дополнила карамельной сумкой Chanel и акцентным массивным браслетом с обвесом от Celine.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стеша напоминает, что тренч просто необходим осенью. Маликова продемонстрировала роскошный плащ от Magic Atelier. Тренч дополнен эффектными манжетами с запонками и кожаными эполетами. Еще одна особенность — вышивка с инициалами Стефании на спине. Плащ дизайнер сочетала со светлыми замшевыми сапогами и бежевой сумкой Chanel.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом сезоне все так же актуальны костюмы из кожи. Как раз такой примерила Светлана. Комплект из натуральной кожи красного цвета от российского бренда Idol Бондарчук (жакет 59 990 рублей, юбка 49 990 рублей) дополнила светло-коричневыми туфлями с прямоугольным мысом. Минималистично и при этом ярко.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Японский бренд Jenny Fax выступил ботильоны, которые выглядят так, будто на них надели голубые кружевные трусы. При этом каблуки эксцентричной обуви украшены разноцветными кристаллами. Цена «ботильонов-панталонов» — 54 600 рублей.

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