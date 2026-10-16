Режиссер Пол Верховен займется перезагрузкой культовой франшизы 90-х «Робокоп» — теперь в виде сериала

Кто из нас не помнит «Терминатора»? А «Робокопа»? Многим даже больше нравился воскрешенный в виде андроида, героически погибший при исполнении полицейский — неуязвимый Алекс Мерфи (Питер Уэллер). Ведь в нем, в отличие от Терминатора, следы человечности считывались куда легче.

И вот теперь, когда волна ностальгии накрыла не только российских кинематографистов, но и Голливуд, в США решили вернуться к той самой франшизе. И выпустить «Робокопа» в виде сериале. Самый главный козырь — в проект удалось зазвать Пола Верховена («Основной инстинкт»), прославленного нидерландского постановщика, что выпустил фильм про копа-киборга в 1987 году. Почти 40 лет прошло с тех пор...

Фото: кадр из фильма.

Теперь продюсер Джеймс Ван, занимающийся адаптацией «Робокопа» для по заказу Prime Video, на панели Blumfest в рамках New York Comic-Con подтвердил — Верховен в деле. Но чем конкретно будет заниматься в проекте, пока молчат. Мастеру, на минуточку, 88 лет — и последний фильм («Искушение») он выпустил пять лет назад.

Зато точно известны роли Эдварда Ноймайера и Майкла Майнера, которые тоже работали над той самой, первой частью картины. Тогда они были сценаристами, теперь стали исполнительными продюсерами (одними из). А вот автором сценария нового «Робокопа» стал Питер Око («Ложа 49», «Мертвые до востребования»).

Самое интересное — кто же сыграет главную роль?

Продюсеры уже утвердили Дэна Стивенса — британского актера, известного аудитории по картине «Красавица и чудовище», а также сериалам «Легион» и «Аббатство Даунтон». Кандидатурой и пробами все остались дико довольны и, как говорят продюсеры, чувствуют себя «невероятно счастливыми», поскольку для нового старого образа удалось идеального актера.

Фото: кадр из фильма.

Канву сюжета, разумеется, оставят прежней — технологический гигант убеждает город внедрить мощного робота в полицию, поместив в него сознание погибшего офицера — что именно сегодня, спустя 40 лет после выхода оригинального «Робокопа», смотрится уже не как фантастика, но как вполне рабочая схема в обозримом будущем. ра.

Съемки планируют начать весной 2027 года, дату премьеры пока не объявили.

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