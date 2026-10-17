Охранник спустил бойцовских собак на детей и просто смотрел на это: мальчишка пожертвовал собой, чтобы спасти друга

У мальчика тяжелейшие травмы. Фото: КП-Кубань

В Краснодарском крае врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика, получившего тяжелейшие травмы при нападении стаи бойцовских собак.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Как сообщает «КП-Кубань», трагедия произошла в Курганинске на территории частного водоема, известного как «Колхозные пруды». Школьник по имени Саша (имя изменено. – Ред.) вместе с 14-летним приятелем отправился на рыбалку. Подростки заплатили 500 рублей женщине за разрешение порыбачить и направились к воде. Однако, по предварительным данным, охранник территории не был поставлен в известность о посетителях и зачем-то спустил на детей четырех питбулей.

По словам близких семьи, Саша проявил невероятное мужество: он оттолкнул друга в безопасные кусты, приняв на себя весь удар разъяренных животных. Пока мальчик отвлекал собак, пытаясь увести их за собой, его товарищ прятался в траве, кричал и свистел, чтобы отпугнуть стаю. Отец пострадавшего рассказал, что хозяева даже не пытались остановить нападение – приехавшим медикам пришлось самостоятельно отгонять агрессивных псов. Когда окровавленного ребенка поднимали с земли, он о себе не думал и его первым вопросом было: «Жив ли друг?»

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Пострадавшего после Сашу немедленно доставили в местную больницу, где врачи поставили диагноз: «обширные рваные раны головы с дефектом кожных покровов, травматическое отчленение ушной раковины слева». Позже было принято решение перевести пострадавшего в больницу Краснодара, где его ввели в искусственную кому. По словам родных, мальчик находится на грани жизни и смерти.

К счастью, жизненно важные органы не задеты, но повреждения катастрофичны. Краснодарские хирурги уже провели сложнейшую многочасовую операцию на голове. Впереди ребенка ждет долгий путь: серия пластических операций по пересадке кожи и изнурительная реабилитация. В соцсетях объявили сбор средств для помощи семье.

По словам знакомой семьи Анастасии, Саша пытался залезть на дерево, но не успел – собаки повалили его на землю. Они вцепились в спину ребенка, покусали руки, а самое ужасное – добрались до лица. Скорую, к слову, успел вызвать спасенный друг. Медики примчались через шесть минут. В этот момент собаки все еще кружились вокруг пострадавшего.

Охранника территории отправили в СИЗО. Осталось большой загадкой, зачем ему потребовалось действовать именно таким образом, даже предварительно не попробовав поговорить с ребятами.