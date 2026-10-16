Сериал "Артист с большой дороги"

Фокус с переодеванием, пожалуй, ключевой навык не только в работе каждого актера, но и особенно — в судьбе Юрия Стоянова. Ведь одна из двух звезд «Городка» и в 90-х менял по десять образов за выпуск культового скетч-шоу, так и теперь, в преддверии 70-летия, продолжает поражать публику этим даром.

Так было в сериале «Вампиры средней полосы», перезапустившем карьеру артиста на вторую волну популярности, так было и в проекте «Артист с большой дороги», где Стоянов по сути сыграл 5-7 разнохарактерных ролей, так будет и в предстоящем фильме «Там бога нет», где Юрий Николаевич перевоплотится в священника.

ИИ-кастинг к картине "Там бога нет"

Картина, заявленная на днях на питчинге Минкульта РФ, покажет историю молодого советского космонавта по имени Валерий (Кирилл Русин), который приземляется в 1969 году в русской деревне, где действует уклад православной общины. Отъявленному коммунисту понятен закон коммуны (даром, что вырос в детдоме), но непонятно, как научный атеизм и законы диалектики заменить верой (которая вообще должна идти из души, а не из формул). Тут на помощь и приходит местный священник, которого как раз и сыграл Юрий Стоянов. Он обращает летчика-космонавта в православную религию.

Проводником (и, само собой, будущей любовью) Валерия становится местная девушка Акулина (Дарина Овчинникова) — выросшая на хуторе в отрыве от цивилизации, не испорченная городом, глубоко верующая барышная, которую засватали за нелюбимого ей мужчину. Упрямому безбожнику, спустившемуся из космоса, Акулина становится лучшей помощницей. Отец девушки — Тихон (Владимир Вдовиченков), глава семьи в общине, живущий по Божьему закону.

ИИ-кастинг к картине "Там бога нет"

Антагонистом главного героя стал Михаил (Антон Филипенко) — мужчина 45 лет, за которого отдали Акулину. Он видит в пришлом летчике угрозу и начинает чувствовать мужское соперничество за любимую девушку. Раз за разом он старается избавиться от чужака. Отец Михаила — Федор (Виталий Кищенко), глава второй семьи в общине, осторожный, рассудительный и опасный.

ИИ-кастинг к картине "Там бога нет"

Роль священника общины по имени Серафим досталась Юрию Стоянову — он воплощает все светлое в этом крае, ведет службы, исповедует, причащает и венчает. Разумеется, приход нового человека батюшка воспринимает как истинный христианин: с распростертыми объятиями. Судя по всему, отец Серафим и крестит летчика Валерия, убежденного, что в космосе он Бога не встретил.