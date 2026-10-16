Евгений Цыганов улетит с дочкой в Южную Корею — это новый фильм невестки Сергея Сельянова

Полина Цыганова в фильме «Шум времени» Фото: кадр из фильма.

У Евгения Цыганова — восемь детей. Несложно догадаться, что некоторые из них все же захотят повторить путь отца: одного из самых талантливых и востребованных русских актеров, ученика Петра Фоменко. И процесс уже вовсю идет — Георгий снимался с отцом в сериале «Нежность», Андрей появился в приличной роли в комедии «Человек, который смеется», Александр дебютировал в короткометражке отца «Мятежный», София — в фильме «Деревня стайл», ну а старшая Полина, дико похожая на папу, уже вовсю штампует роль за ролью.

Зритель мог видеть Полину Цыганову в проектах «Чистый лист», «Чистый четверг», «Юг» и других. А еще вместе с отцом девушка сыграла в байопике Алексея Учителя «Шум времени», посвященном судьбе Дмитрия Шостаковича.

Фото: кадр из фильма «Шум времени»

Но и это еще не все. Очередной совместной работой Евгения и дочери станет фильм «Дансан 324», где российские артисты зайдут на территорию дико популярного во всем мире и раскрученного (так, что даже голливудские продюсеры приезжают посмотреть процесс и набраться уму) южнокорейского кино. Режиссером картины выступила Анна Сельянова, жена Григория Сельянова — сына Сергея Сельянова, при поддержке которого пара выпускала документальный фильм «Брат навсегда».

Евгений Цыганов с дочерью Полиной

Сюжет новой драмы разворачивается вокруг главного героя (Цыганов), ушедшего из семьи (Евгений женился на Юлии Снигирь, покинув семью, в 2019 году), но не забытого дочкой Асей (Цыганова). Он уже 20 лет живет в Южной Корее, а она решает отправиться к нему в гости — и соскучилась, и хочет выяснить, они все еще семья или навсегда нет. У папы девушки свой мир, быт, окружение — микс из русского и корейского — которые его вполне устраивают. Что произойдет, когда в эту вселенную вторгнется непрошенная, но любимая героиня — вопрос.