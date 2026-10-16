«Наша новая музыка» возвращается: КАТЕРИНА идет за реваншем, а «я про рок» выпустит «Ангела-хранителя»

На Первом канале выйдет второй сезон проекта «Наша новая музыка». Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

В прошлом году KP.RU первым сообщал о том, что Юрий Бардаш — покинувший Украину с рюкзаком за плечами после репрессий русский музыкальный продюсер (группа «Грибы», Quest Pistols, «Нервы» и др.) запускает на Первом канале новый проект. В шоу с говорящим названием «Наша новая музыка» талантливый музыкант отбирает тех, кто по разным причинам остался если не на обочине, то уж точно вне эпицентра российского шоу-бизнеса. Первый сезон вызвал у аудитории объективный интерес. Теперь стартует второй.

Юрий Бардаш и Дмитрий Хрусталев. Фото: кадр из видео/Первый канал

— Молодые исполнители получат уникальный шанс показать зрителям собственные песни! — заявил Бардаш, который отслушал тысячи новых треков, занимаясь поиском и отбором будущих звезд. — Именно здесь и сейчас мы будем создавать новую музыкальную культуру — смелую и яркую!

КАТЕРИНА. Фото: кадр из видео/Первый канал

Принцип программы остался прежним: за 1 выпуск 5 не самых популярных (но в этом сезоне уже весьма известных!) исполнителей представляют 5 разножанровых номеров на суд 55 зрителей, которые голосуют — пропустить участника в финал или нет. Кто набирает больше баллов, тот и прошел.

Обложка сингла «Армавир» российской группы Ausig

Уже известно, что в первом выпуске на сцену «Нашей новой музыки» выйдут фанк-группа «Андреграунд» (Москва), «ВИДЕОИГРЫ» (Сахалин), Ausig (Армавир), а также два хорошо знакомых аудитории участника — КАТЕРИНА (Москва), что вышла в финал 1 сезона и получила шанс на реванш.

КАТЕРИНА. Фото: Первый канал

А еще Елизавета Воротникова из столицы, что скрывается под творческим псевдонимом «я про рок» (помогает Роман Арустамов) и точно известна меломанам вирусным треком «Ангел-хранитель» («Я буду самым отвратительным ангелом-хранителем!»).

Елизавета Воротникова, «я про рок» Фото: Кадр видео.

Оценивать мастерство внемейнстримных, но дико талантливых исполнителей во втором сезоне шоу будут Сосо Павлиашвили, блогер Карина Кросс, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, а также представители музыкальной индустрии — продюсеры, организаторы фестивалей, критики и др.

"Наша новая музыка - 2", Первый, пятница, 23.35