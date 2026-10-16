Российские недра уходят в тень

Фото: пресс-служба компании Север

О системном кризисе, охватившем россыпную золотодобычу, и противоречиях в регуляторной практике, загоняющих легальный бизнес в теневой сектор, основатель золотодобывающей ГК «Север» Елена Бушуева заявила в рамках крупнейшего отраслевого форума МАЙНЕКС Россия 2026, прошедшего в октябре в Москве. Выступая перед профессиональным сообществом, эксперт детально разобрала, как отмена заявительного принципа и фактическое, по ее мнению, подталкивание недропользователей уйти в тень разрушают экономику отдаленных территорий, и предложила пакет антикризисных мер для спасения отечественной золотодобычи.

Текущее состояние золотодобывающей отрасли, по мнению эксперта, откровенно расходится с декларируемыми государственными приоритетами. Несмотря на то что

- Стратегия развития минерально-сырьевой базы подчеркивает критическую важность россыпного золота и юниорного бизнеса, на практике реализуется сценарий жесткого выдавливания малых и средних предприятий, - убеждена Елена Бушуева.

Сентябрьская отмена заявительного принципа, переход на аукционы, повышение налогов и введение дополнительных пошлин формируют экономический барьер, непреодолимый для небольших компаний, тогда как крупным холдингам малые россыпи объективно неинтересны.

При этом для стратегических регионов, таких как Якутия, россыпная добыча составляет 18% от всего объема золота, а 95% работающих в этом сегменте компаний относятся к малому и среднему бизнесу. Ослабление сектора неминуемо приведет к коллапсу на удаленных территориях, где недропользование остается единственным источником рабочих мест. Если артели покинут тайгу, на их место не придут IT-кластеры и кофейни — это будет означать потерю контроля над территориями и разрушение экономики целых районов.

Цифры

Вокруг отмененного заявительного принципа лицензирования сформировалось опасное заблуждение — этот механизм принято трактовать как временную поблажку для бизнеса. В действительности право на получение участка по заявке было закреплено статьей 10.1 Закона о недрах, а изменение порядка предоставления участков недр вызывает вопросы с точки зрения соотношения подзаконного регулирования и положений закона.

Бесплатный доступ к перспективным площадям является для юниоров жизненной необходимостью, компенсирующей колоссальные геологические риски: промышленное золото подтверждается лишь на одном участке из пяти. Именно этот механизм обеспечивал открытия последних лет.

Статистика наглядно это доказывает малый бизнес обеспечивает до 20% всех затрат на геологоразведочные работы в стране.

«Криминализация» геологии и переотход

Реальный прирост запасов последних лет обеспечивается в основном доразведкой старых участков — по оценкам, озвученным в ходе дискуссии, вклад принципиально новых открытий составляет порядка 30%. Отрасль нуждается в вовлечении мелких россыпей и техногенных отвалов, однако вместо поддержки регулятор вводит новые запреты, главным из которых стала фактическая криминализация переотхода.

- Десятилетиями добыча сверх проектных показателей считалась легальной нормой, поскольку россыпи неоднородны, и создать их точную модель невозможно в принципе. Геология месторождений не изменилась, изменилась трактовка закона. Теперь добыча вне бумажных показателей расценивается как незаконная, а установленные вилки допустимых отклонений на практике игнорируются, - сообщила эксперт.

По оценке представителя отрасли, расхождения между фактическими и проектными показателями могут повлечь значительные финансовые санкции. Елена Бушуева отмечает, что за малейшее расхождение компаниям вменяют многомиллионные штрафы за «вред недрам» и возбуждают уголовные дела о незаконном обороте драгметаллов. Показателен кейс одной северной: предприятие легально добыло золото, отправило его на аффинажный завод, который принял металл, но в итоге получило штраф в 10 миллионов рублей и уголовную статью для директора.

Двойное наказание для бизнеса

Сложившаяся правоприменительная практика порождает глубокое экономическое противоречие. Компания добывает физическое золото, сдает его в легальный оборот, сохраняет рабочие места и уплачивает государству НДПИ. Макроэкономически это абсолютно положительный результат со всех сторон. Однако юридически за этот же самый грамм золота предприятие объявляется нарушителем.

Механика начисления штрафов за причинение вреда недрам по Постановлению Правительства №564 привязана к текущей стоимости металла. В результате сумма предъявленных штрафов взлетела с 298 миллионов рублей в 2024 году до 1,6 миллиарда в 2025-м исключительно из-за биржевого скачка котировок, а не из-за реального экологического ущерба.

Золото не утрачено и не похищено, налог уплачен, но бизнес подвергается двойному обложению: фискальному и карательному.

- Ситуация доходит до абсурда на фоне новых инициатив Госдумы о запрете аффинажа металла без экспертизы. Учитывая, что попутно выделяемое серебро такую экспертизу не проходит, отрасль лишается даже теоретического легального алгоритма действий с извлеченным сверх плана металлом, - раздалось с трибун дискуссии форума.

Теневой сектор как защитная реакция

Когда прозрачность становится источником уголовного риска, добросовестный бизнес вынужден менять стратегию. Эксперт уверена: спасаясь от уголовных дел, компании могут начать искусственно тормозить промывку и подгонять реальную добычу «грамм в грамм» под технические проекты. Действующая система регулирования может создавать стимулы к ограничению добычи в пределах проектных показателей. Массовое занижение показателей ударит по бюджету. Складывающаяся правоприменительная практика, по мнению ряда экспертов, создаёт ситуацию, в которой прозрачное ведение деятельности сопряжено с повышенными правовыми рисками.

Эксперты уже прогнозируют падение добычи на Дальнем Востоке от 5 до 11%. На фоне ужесточения регуляторики парадоксальным образом фиксируется трехкратный рост экспорта золота в Гонконг (почти 100 тонн российского золота было поставлено в Гонконг за первые семь месяцев 2026 года, 35 млрд долларов с начала 2022 года), тогда как загрузка отечественных аффинажных заводов не превышает 40%.

Глубокий системный кризис пока остается неочевидным лишь благодаря высоким мировым ценам на золото, маскирующим деградацию ресурсной базы. Итогом такого давления может стать отток легального отечественного капитала, место которого займет зарубежный бизнес. Бушуева предупредила о том, что существует риск, что сохранение текущих тенденций может привести к перераспределению капитала в пользу менее прозрачных форм деятельности.

Что на самом деле нужно отрасли?

Чтобы избежать сценария, при котором отрасль придется не развивать, а спасать, необходим переход от точечных запретов к риск-ориентированному надзору. В первую очередь правоприменительная практика должна четко разграничить умышленную незаконную добычу без лицензий и объективные геологические отклонения в рамках легальных проектов.

Требует пересмотра и механизм расчета вреда недрам по Постановлению №564: если добытый металл не утрачен и с него уплачен налог, штраф за предполагаемый экологический ущерб не имеет правового обоснования. Правовая оценка таких случаев требует анализа оснований расчёта и применимых норм.

Фундаментом новой регуляторной политики, по мнению Бушуевой, должно стать создание Реестра добросовестных недропользователей.

Компании, исправно платящие налоги и реинвестирующие в геологоразведку, должны получить упрощенный режим работы и приоритетный доступ к лицензиям. Усилия надзорных органов целесообразно перенаправить с веерной автоматической рассылки штрафов на выявление реальных нарушителей с использованием средств цифрового и спутникового контроля. Отрасли требуются не временные льготы, а долгосрочные, прозрачные правила игры, исключающие преследование за экономическую эффективность.

О форуме МАЙНЕКС

МАЙНЕКС Россия - ежегодный горный форум и выставка, объединяющие профессионалов геологии, добычи, переработки, технологий, инвестиций и отраслевого регулирования.