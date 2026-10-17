От чипсов можно впасть в депрессию: новое открытие показало, как фастфуд бьет по мозгу

Употребление в пищу полуфабрикатов может привести к изменениям в настроении. Фото: Marko Aliaksandr/shutterstock/fotodom

«БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ

Чем больше человечество изобретает продуктов длительного хранения с различными добавками, тем больше появляется исследований об их вреде. То, что быстро, вредно и вкусно – практически всё не полезно.

Об очередном исследовании на эту тему сообщает NakedScience со ссылкой на научный журнал Jama Psychiatry. Участникам эксперимента от 18 до 80 лет с диагнозом «депрессивное расстройство» запретили питаться фастфудом в течение 4 недель.

Кстати, это вполне можно назвать бесчеловечным экспериментом, ведь все приглашенные добровольцы по жизни предпочитали именно полуфабрикаты. И почти все страдали метаболическими расстройствами (ожирение, сахарный диабет и др.).

На время исследования участникам запретили менять дозировки лекарств, психотерапевтов, уровень физической активности и режим сна. Зато пришлось резко — более чем на 85 % — сократить потребление полуфабрикатов под контролем исследователей.

Результат потряс: по разным опросникам и шкалам, которые используют психиатры, уровень депрессии добровольцев понизился, тревожность уменьшилась, в целом люди стали более позитивными.

Ученые связывают эффект прежде всего с влиянием полуфабрикатов на кишечник. Консерванты, эмульгаторы, красители и избыток сахара повреждают слизистую, провоцируют воспаление. А это, в свою очередь, бьет по нервной системе.

БАНАНЫ ПРОТИВ ЧИПСОВ ИЗ ИНДЕЙКИ

Сушеные, минимально обработанные фрукты меньше вредят нашему организму. Фото: Nomad Pixel/shutterstock/fotodom

Это далеко не первое исследование, выявляющее взаимосвязь ультрапереработанной пищи, фастфуда и депрессии. KP.RU уже писала, что среди тех, кто регулярно питается полуфабрикатами, риск депрессии может возрасти на целых 50%, особенно когда продукты искусственно подслащены.

Еще одно новое исследование показало, что ультрапереработанная пища вызывает резкий скачок инсулина в крови, что опасно для обмена веществ, может спровоцировать диабет 2 типа.

Участникам эксперимента предлагали разный перекус:

* первая группа ела бананы, сушеную клюкву, сыр, яйца, то есть продукты максимально натуральные и с небольшой температурной обработкой;

* вторая группа получила чипсы из индейки, сэндвичи с арахисовым маслом, быстрорастворимое пюре и печенье. Все максимально ультрапереработанное.

Скачок инсулина у второй группы был куда более яркий.

Более того, даже при виде привычных чипсов или печенья уже активируются зоны мозга, отвечающие за привыкание, быстро реагирующие на вознаграждение. Проще говоря, такая еда вызывает зависимость, как наркотик. Множество добавок, большое количество сахара и соли вызывают желание есть еще и еще.

КСТАТИ

Этикетке доверяй, но степень обработки продукта проверяй

На упаковке может быть указано вполне себе безопасное количество калорий. Но дело в том, что таблицы калорийности не учитывают степень обработки продуктов. Фото: BearFotos/shutterstock/fotodom

Кроме того, из-за отсутствия клетчатки и цельных белков ультрапереработанные продукты не дают долгого чувства сытости. Вы быстрее проголодаетесь и съедите больше. Причем, на упаковке может быть указано вполне себе безопасное количество калорий. Но дело в том, что таблицы калорийности не учитывают степень обработки продуктов. А ведь именно она влияет на риск ожирения и вероятность диабета 2 го типа. Сравните цельные овсяные зерна и кашу быстрого приготовления…

Ну и самое главное: ультрапереработанная еда может нарушать баланс кишечных бактерий, что косвенно влияет на метаболизм и аппетит.

Врачи не призывают полностью и навсегда отказываться от любимых вредностей. Старайтесь их ограничить, а не есть на завтрак, обед и ужин каждый день. Выбирайте цельные, минимально обработанные продукты — так вы поддержите здоровый обмен веществ в организме.

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