Психосоматика – не миф: ученые убедительно доказали связь между психикой и физическим состоянием

Лечить пациента с соматическим заболеванием, игнорируя психику — устаревший подход. Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Исследователи все чаще отмечают: психические и физические заболевания тесно взаимосвязаны. Врачи называют это коморбидностью – то есть одновременным наличием у пациента сразу нескольких взаимосвязанных недугов. Обычно такое понятие упоминается в связке «ожирение и гипертония», «ожирение и диабет». Но выясняется, что и психические заболевания дают вполне себе физическое отражение.

Более ранние исследования показывали, что у пациентов с депрессией отмечается повышенный риск ишемической болезни сердца. Также ученые выяснили, что у больных диабетом 2 типа, страдавших депрессией, на 38% выше риск ранней смертности.

В новом исследовании, включившем около 2 млн людей с депрессией, ученые обнаружили у участников 73 различных других заболевания. Они так или иначе были связаны именно с депрессивным расстройством. Причем, обнаружилось, что основа заложена на генетическом уровне.

При этом наблюдения показывают, связь работает в обе стороны. Например, у человека с астмой может быть латентное (скрытое) психическое заболевание.

- Как практикующий психиатр, отмечу, что это исследование — не просто очередное подтверждение связи развития психических и соматических расстройств (болезней, которые затрагивают органы и системы тела: сердце, легкие, желудок, печень и т. д. - Ред.), - говорит Янина Крджацян, врач-психиатр, психотерапевт, психолог. - Эта связь напрямую затрагивает нашу повседневную практику и вопросы этиопатогенеза (совокупность представлений о причинах возникновения и механизмах развития болезни. – Ред.) психических расстройств.

Чем важны такие исследования:

1. Более глубокое понимание причин и сути заболеваний.

- Мы, психиатры, давно подозревали, что пациенты с определенными расстройствами, например, синдром раздраженного кишечника или фибромиалгия (в просторечии «блуждающий нерв», гуляющая боль. – Ред.), — это не «симулянты» и не уникумы, - отмечает Янина Крджацян. - Если говорить проще, то «поломки» в определенных слоях нервной системы (например, при повышенной тревожности, депрессии или СДВГ, РАС) буквально «пронизывают» все системы органов. Благодаря новому исследованию это уже не просто предположения, но и вполне реальные доказательства, что одна генетическая структура может давать множество эффектов.

Исследователи все чаще отмечают: психические и физические заболевания тесно взаимосвязаны. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

2. Психологическая травма как «универсальный усилитель».

- Мы видим пациентов с тяжелым анамнезом, перенесенной травмой, стрессом, у которых за несколько лет может развиться букет из гипертонии, ожирения, аутоиммунного тиреоидита (заболевание щитовидной железы. - Ред.) и бронхиальной астмы, - продолжает Янина Крджацян. – И научная статья говорит: это не случайное совпадение. И не только следствие поведения (то есть нездоровый образ жизни), а генетическая предрасположенность, уязвимость всех систем организма к стрессу. Посттравматический синдром в этом смысле — не психиатрический «довесок», а двигатель или катализатор системного воспаления и «разбалансировки» организма.

3. Практический вывод: лечить пациента с соматическим заболеванием, игнорируя психику — устаревший подход.

В научной статье показано, что общая генетическая предрасположенность к 21 физическому заболеванию (среди них диабет 2 типа, гипертония) неотличима от генетической предрасположенности к расстройствам психиатрического спектра.

- Что это значит для практикующего врача: иногда встречаются пациенты с устойчивой к лечению (рефрактерной) артериальной гипертензией, у которых есть не диагностированный и не леченный с детства СДВГ. Но с возрастом его диагностируют. И нам необходимо скорректировать лечение гипертонии, параллельно устраняя психиатрические симптомы. В таком случае лечение будет более эффективным, - поясняет Янина Крджацян.

Психосоматика – не миф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

4. Всегда есть «но».

- Все-таки, несмотря на масштабы исследования (почти 2 млн человек), стоит сохранять клинический скептицизм, - считает психиатр. – Данные этой выборки основаны на исследовании только европейской популяции. В нашей мультикультурной России распределение генетических рисков, вероятно, иное.

Кроме того, исследование хоть и показывает взаимосвязь, но не отвечает на наш главный вопрос «что первично?». Тем не менее очевидно, что существует определенное генетическое кодирование к нескольким расстройствам, как психическим, так и соматическим у довольно большого числа пациентов.

- То же исследование указывает, что диагнозы психического расстройства (особенно посттравматическое расстройство, СДВГ, клиническая депрессия, расстройство аутического спектра) могут быть катализатором другой патологии, когда затрагивается ЖКТ, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, эндокринная система. Но понятно, что вероятность – вовсе не свершившийся факт, хотя настороженность врачу нужно иметь, - говорит Янина Крджацян.

То есть терапевт должен уделять внимание не только физическим данным, анамнезу, но и не исключать из поля зрения психоэмоциональное состояние пациента. И при подозрении на некий психиатрический синдром направить к профильному специалисту. В то же время и врач-психиатр вправе оценить риски развития тех или иных соматических заболеваний, назначить дополнительное обследование, например, для выявления сахарного диабета и т.д.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Так все же болезни - от нервов?

- Казалось бы, исследование подтверждает давнюю пословицу, что «все болезни от нервов». Но это не совсем так. Да, сейчас мы можем сказать, что существует генетическая предрасположенность у некоторых пациентов с психическими расстройствами к развитию еще соматической болезни. Но разовьется она или нет, не известно. Тем не менее, на мой взгляд, лечение пациента у психиатра должно сопровождаться скринингом, а затем мониторингом его соматического статуса. И наоборот: пациент, например, длительно наблюдающийся у врача-эндокринолога и имеющий высокую тревожность, должен быть проконсультирован врачом-психиатром не тогда, когда «сдадут нервы», а в ходе лечебного процесса, желательно после постановки диагноза, - поясняет врач-психиатр.

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