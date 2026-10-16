Филипп Киркоров блеснул роскошью: артист потратил на костюм 5 миллионов – его облепили фанаты

Филипп Киркоров в очередной раз удивил поклонников Фото: Иван МАКЕЕВ.

Знаменитый российский певец и самопровозглашенный «Король эстрады» Филипп Киркоров в очередной раз удивил поклонников. Он появился перед публикой в костюме, цена которого превышает пять миллионов рублей. Кадры появились в распоряжении KP.RU.

Блеснуть собственным богатством Киркоров решил в момент, когда отправлялся на концерт «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». Тогда он появился перед ЦСКА Ареной, где должно пройти мероприятие. Однако еще до того, как зайти в здание, его облепили фанаты. И те сразу увидели – на певце очередной дорогущий костюм.

Киркоров вышел к публике в костюме за пять миллионов рублей

Основой образа стал белый костюм с крупной цветочной вышивкой из мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023. Судя по всему, джинсовая куртка Thistle Embroidered Wavy Denim Jacket стоила 18 400 долларов, и еще столько же — брюки из того же комплекта.

Основой образа стал белый костюм с крупной цветочной вышивкой из мужской коллекции Louis Vuitton Фото: Иван МАКЕЕВ.

Образ дополнила жесткая сумка-клатч Louis Vuitton Clutch Box в фиолетовом градиенте стоимостью 10 800 долларов. В пересчете по текущему курсу весь комплект тянет примерно на 4,5-5 млн рублей.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что ненавидит искусственный интеллект после неприятной истории с подделанными снимками. Певец пожаловался, что с помощью ИИ ему дорисовали лишние килограммы в области живота. Артист признался, что подобные эксперименты ему категорически не нравятся.

Киркоров вышел к публике в костюме за пять миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ.

Немногим ранее Филипп Киркоров снизил цену на свою квартиру в центре Москвы на 55 млн рублей. Речь идет о жилье площадью 210 квадратных метров в районе Арбата, которое он пытается продать с начала года. По данным KP.RU, покупателя на объект пока так и не нашли.

До этого Филипп Киркоров открыл памятник своим родителям на Троекуровском кладбище. Поддержать артиста тогда приехали друзья и коллеги, а сам певец не смог сдержать эмоций. Монумент установлен на месте захоронения его отца Бедроса Киркорова и матери Виктории Киркоровой.