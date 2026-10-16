Официальная и реальная причины отмены концертов Ларисы Долиной: из-за чего на самом деле сорвались выступления скандальной певицы

Лариса Долина продолжает переживать период, который отразился на продаже билетов на ее сольные концерты Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сразу несколько крупных сольных концертов Ларисы Долиной отменили. Такая ситуация с концертами Долиной началась не сегодня, а в тот момент, когда скандал с продажей квартиры достиг пика.

Сайт KP.RU рассказывает, что происходит сегодня с сольными выступлениями Долиной.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ОТМЕНЫ

Когда у артистов возникают проблемы с продажей билетов на концерты, тогда они прибегают к некоторым хитростям, чтобы этот факт скрыть. Некоторые такие уловки использовала Лариса Долина, которой пришлось переносить концерты, начиная с первых дней зимы 2026 года — на осень 2026 года. А сейчас они и вовсе отменены.

Официальная позиция команды Долиной по поводу отмены пяти больших сольных концертов осенью 2026 года: «Эти концерты перенесены на 2027 год, основная причина — подготовка и премьера новой концертной программы».

Первым еще в середине сентября отменили (пока не перенесли) самый большой сольник — в Питере, в БКЗ «Октябрьский». Зрителям сообщили: «Отмена концерта «Юбилей в кругу друзей. Лариса Долина». Возврат билетов по месту приобретения». Изначально концерт должен был состояться в феврале, затем его перенесли на ноябрь. Мы следили за продажами билетов на это мероприятие с их старта в 2025 году и до лета 2026 года — не смогли продать даже половину зала.

Сейчас отменили концерт 18 октября в Москве (также был перенос с другой даты), и перенесли следующие за ними сольники в Коломне, Обнинске, Брянске. В июле был отменен клубный концерт Долиной в Москве. Ранее еще один сольный концерт в столице — в марте в Московском международном Доме музыки, тогда команда артистки также сообщала о поиске новой площадки и даты, но не случилось.

Сольные концерты Ларисы Долиной отменены из-за плохой продажи билетов Фото: Иван МАКЕЕВ.

ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ КОНЦЕРТОВ

Лариса Долина продолжает переживать период, который отразился на продаже билетов на ее сольные концерты. Стоит отметить, что собирать полные концертные залы на регулярной основе сегодня на сольные выступления могут не более двадцати звезд нашей эстрады — предложений много, а люди готовы платить деньги только за самых любимых артистов. Остальные даже известные исполнители (с узнаваемым репертуаром) могут рассчитывать на небольшие залы, частные и сборные мероприятия-концерты, съемки, фестивали и т.п. Работы и денег им хватает без гастрольного чеса. Долина попробовала замахнуться на мини-тур, но не вышло даже с неоднократными переносами — люди просто не раскупили билеты.

После «квартирного скандала» у певицы начались проблемы — билеты стали продаваться плохо, сольники перенесли с зимы и весны 2026 года на осень. Теперь отменили. Или, как сообщили официально, «перенесли». Пока непонятно, на какие даты.

Скорее всего, причиной отмены стали плохие продажи билетов — мы проверяли по схемам продаж билетов, более половины мест было не продано. Когда команда Ларисы Александровны двигала концерты с начала года на осень, тогда прогнозировали — публика к этому времени забудет «историю о нехорошей квартире». Не забыла.

Не только в случае с Долиной, но и с другими звездами, организаторы мероприятий или команда артиста редко говорят правду о причинах отмены концертов. Организаторам невыгодно проводить концерт при низких продажах билетов, как и сообщать об этом — артист может обвинить в плохой рекламной компании мероприятия. Поэтому организаторы при отменах в Москве и Туле выдавали «комфортную» для себя версию отмены выступления Долиной в начале 2026 года: «в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки». А скорее всего, они просто понимали — не продадут зал.

При этом Лариса Долина продолжает с успехом выступать в сборных концертах, на фестивалях, съемках телепередач, профессиональных праздниках и других мероприятиях Фото: Телеканал "Россия".

В этом году у Долиной прошло несколько сольных концертов — в клубе Москвы, в Подмосковье. Залы были небольшие, но полные — приходили поклонники, поддерживали артистку в сложный период жизни.

В индустрии есть мнение, что в настоящий момент низкие продажи у Ларисы Долиной зависят, но уже не критично, от «квартирного скандала». Артистка давно не входит в топ-20 актуальных артистов, которые собирают залы по стране. Сейчас собирают залы актуальные артисты с сильным репертуаром. Она решила сделать «юбилейный тур», но не вышло.

К примеру, на прошлой неделе Сергей Лазарев собрал три подряд стадиона в Питере, а на следующую неделю продал пять подряд Live Арен в Москве (каждый концерт по 11 тысяч билетов) — вот такой размах у звезд эстрады.

При этом Лариса Долина продолжает с успехом выступать в сборных концертах, на фестивалях, съемках телепередач, профессиональных праздниках и других мероприятиях.

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