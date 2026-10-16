Скрытые детали юбилея от Филиппа Киркорова: почему Басков плакал прямо на сцене

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров наконец приоткрыл завесу тайны и рассказал, как прошел его последний юбилей. Он признался, что его коллега по цеху Николай Басков даже плакал прямо на сцене. С соответствующим заявлением артист выступил на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

На тему праздников автор хита «Зайка моя» высказался в момент, когда рассуждал о недавном юбилее Николая Баскова. Он отметил, что мероприятие получилось поистине потрясающим. И более того, навеяло приятные воспоминания.

«Это напомнило даже мой юбилей, когда в Кремлевском дворце… (Тогда – прим.ред.) тоже пришли все мои друзья, меня поддержать на моих концертах. И когда я видел счастливые глаза Коли (Баскова – прим.ред.), когда он даже расплакался на сцене во время исполнения своих оперных арий… И та трогательность, которая в нем существует, и юмор – все в одном лице… Сделали этот вечер просто незабываемым. Я до сих пор нахожусь под впечатлением», - сказал Киркоров.

Накануне Николай Басков отметил свое 50-летие масштабным концертом на 11-тысячной Live Arena в Москве. Поддержать артиста пришли Евгений Петросян, Людмила Максакова, Клара Новикова и другие знаменитости. За вечер юбиляр исполнил 33 композиции без антракта, в том числе несколько дуэтов с коллегами. При этом для каждой певицы, участвовавшей в шоу, Басков заказал дорогое дизайнерское платье. Все наряды артист решил оставить исполнительницам в подарок.

Тем временем певица Лариса Долина рассказала, что едва не опоздала на юбилейный концерт Николая Баскова. Артистке пришлось добираться на мероприятие на автомобиле с мигалками. Все дело в том, что до этого она участвовала в благотворительном фестивале Дианы Гурцкой «Белая трость» на другом конце Москвы. В итоге Долина приехала всего за два номера до своего выхода на сцену.

Кроме того, участники шоу «Ну-ка, все вместе!» подготовили специальный выпуск в честь 50-летия Николая Баскова. Поздравить юбиляра пришли его давние друзья и коллеги, в том числе Николай Цискаридзе, Игорь Николаев и Зара. Сотня экспертов вокального проекта приготовила для певца музыкальный сюрприз. Сам Басков признался, что заранее не знал, какие именно композиции прозвучат и кто их исполнит.

Немногим ранее балерина Анастасия Волочкова поздравила Николая Баскова с юбилеем и рассказала об их многолетней дружбе. По ее словам, они знакомы уже 28 лет и за это время пережили немало общих событий. Артистка вспомнила, как певец помогал ей воспитывать дочь Ариадну и однажды подарил белоснежный рояль. Волочкова также призналась, что за веселым характером Баскова скрывается сентиментальный человек со светлой и ранимой душой.