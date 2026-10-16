Бани и детсады вместо товаров для дома: почему в России закрываются торговые центры и как они изменятся в будущем

За лето посещаемость российских торговых центров снизилась на 3% Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Продается торговый центр! Дорого: владелец ТЦ «Город», что на востоке Москвы, просит за него 8,6 млрд рублей. Площадь – 89 тысяч квадратов, почти все они заняты разными арендаторами – от огромного «Ашана» до «Вкусно и Точки», «Ростикса» и прочего общепита с мелкими магазинчиками. Так что без дела объект не простаивает, доход приносит. Но при этом продавец предлагает будущим владельцам снести его и построить что-нибудь более выгодное - например, жилые дома.

А ведь еще несколько лет назад поход в ТЦ для многих был семейным ритуалом выходного дня: новые джинсы, чашка кофе, аттракционы для ребенка. Но нынче торговые центры уже не те. Что же с ними случилось, во что они превращаются и есть ли у них будущее?

НОВЫХ ТЦ СТАЛО В СЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ

За лето посещаемость российских торговых центров снизилась на 3%. Такую цифру озвучил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

Строить торговые центры тоже стали реже. Например, еще 10 лет назад в России ежегодно открывалось больше 60 ТЦ. В нынешнем году будет около 35.

Почему торговых центров открывается все меньше? Да потому что потенциальных арендаторов уже не так много, как раньше. Во многих ТЦ пустуют сотни и сотни квадратных метров. Вице-президент Союза торговых центров, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин признает: торговые сети, которые в 2022-2023 годах активно занимали освободившиеся от западных компаний площади, в прошлом и этом году взялись за оптимизацию. Не открывают новые точки, закрывают малорентабельные магазины, просят у владельцев ТЦ скидки на аренду.

Впрочем, закрываются ТЦ пока нечасто: так, за прошлый год в стране приказали долго жить 10 ТЦ.

- Закрытия носят штучный характер. Причины естественные: снос из-за перепланировки, строительство трасс, жилых комплексов, - подчеркивает управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Люди все реже ходят в ТЦ ради покупок Фото: Иван МАКЕЕВ.

КРИЗИС «БОЛЬШОЙ КОРОБКИ»

За 2025 год общая выручка 89 крупнейших арендаторов в ТЦ Москвы и Петербурга выросла на 10,6%, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers. С одной стороны, это плюс для владельцев ТЦ. С другой, рост очень неравномерный.

Лучше всех дела у фитнес-клубов, общепита и продуктовых магазинов. А вот многие привычные для ТЦ категории просели: в минусе и детские товары, и электроника, и продукция для дома и ремонта (подробнее см. «Конкретно»).

Эти цифры говорят нам: люди все реже ходят в ТЦ ради покупок, и все чаще - чтобы заняться спортом, посидеть в кафе.

Конечно, важная причина изменений – бум интернет-торговли. Из-за этого торговые центры теряют главную функцию - быть местом, где можно купить всё в одном месте.

- Раньше считалось: построил ТЦ в чистом поле - и народ пойдет. А теперь наступил кризис «большой коробки» - и гипермаркетов, и торговых центров, - отмечает президент Российской ассоциации рынка ритейла Андрей Карпов.

Уход иностранных брендов тоже сыграл свою роль. По словам Андрея Карпова, дело не просто в том, что бренды ушли как таковые. А в том, что ушли громкие имена, которые сами по себе привлекали людей в торговые центры. Шел человек в IKEA или H&M, и по пути забегал в другие магазины или салоны.

- Их место заняли новые российские бренды, но они малоизвестны - люди ради них специально в ТЦ не поедут, - констатирует Андрей Карпов.

Торговые центры теряют главную функцию - быть местом, где можно купить всё в одном месте Фото: Алексей БУЛАТОВ.

НЕ МАГАЗИНОМ ЕДИНЫМ

И раз людей все сложнее заманить в торговые центры за покупками, главная стратегия процветания - превратить их в место для отдыха, спорта и услуг. В Москве для этого даже приняли специальный документ - постановление № 1360-ПП. Власти компенсируют часть расходов тем, кто переделывает торговые площади под неторговые. Среди новых арендаторов - не только фитнес-клубы, спортивные и художественные школы, но и океанариумы, зоопарки, картинги и квесты (см. «Это интересно»). Олег Войцеховский считает: это правильный путь.

- Если все делать грамотно, новые арендаторы не только приводят людей, но и приносят торговому центру деньги, - объясняет Войцеховский. - Вот смотрите: была художественная школа, ютилась в подвале. Переехала в торговый центр, куда удобно добираться, где есть все услуги. Теперь она может предлагать больше и брать за это дороже. И такие арендаторы начинают приносить доход не хуже, чем магазины. Это главное, что сейчас осваивают торговые центры, и у них это неплохо получается.

- Но трафик (число визитов клиентов, - Ред.) все равно падает, - парирует Андрей Карпов. - Да, где-то такой подход помогает решить текущие проблемы. Но в долгосрочной перспективе это вряд ли спасет торговые центры.

ПОКУПАТЬ БУДУТ РОБОТЫ

В недалеком будущем торговым центрам грозит еще одна напасть (а нам - еще одно удобство): агентская коммерция. Это когда покупки за человека делает искусственный интеллект. Простыми словами: у вас есть цифровой помощник, которому вы говорите: «Хочу кроссовки для бега, размер 42, до 8 тысяч рублей». И дальше он сам все делает: ищет, сравнивает, выбирает и покупает. Вам даже не нужно заходить на сайты магазинов.

- В этом вся острота происходящего: из цепочки могут выпасть и магазин, и торговый комплекс, - подчеркивает независимый эксперт по ритейлу, ИИ и инновациям в бизнесе Борис Агатов.

По прогнозам McKinsey и Data Insight, к 2030 году такие покупки через цифровых помощников займут около 10% всей мировой торговли.

Как же несчастному ТЦ спастись от сноса? Борис Агатов считает: нужно предложить покупателю то, чего не даст никакая программа - живое общение, заботу. Пример - китайская сеть Pangdonglai, где с покупателями обращаются чуть ли не как с родными. Уровень заботы о клиентах просто заоблачный: пока они делают покупки, им предлагают целый набор бесплатных услуг от чистки обуви и зарядки телефона до ухода за домашними животными. Pangdonglai работает только в двух городах провинции Хэнань. Но эта сеть уже прославилась на всю страну и стала достопримечательностью: ради нее в Хэнань едут туристы со всего Китая.

Ушли громкие имена, которые сами по себе привлекали людей в торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Кстати, о туризме.

- Торговый комплекс будущего может стать пространством, куда человек приезжает в мини-отпуск, - считает Агатов. - Это высокое качество архитектуры, сады, открытые пространства для прогулки, рестораны и магазины...

Но доживут до этого светлого будущего далеко не все ТЦ.

- Достаточно много торговых центров будут пустовать, - говорит Андрей Карпов. - И мы уже слышим заявления из столичной мэрии, что какие-то торговые центры придется сносить…

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В баню этот ваш шопинг!

Чем еще наполнят торговые центры: выдержки из постановления правительства Москвы № 1360-ПП.

- Креативные пространства (художественные мастерские, выставки, студии видеомонтажа, звукозаписи и т. д.)

- Центры психолого-педагогического консультирования

- Медицинские организации

- Детские сады

- Детские развлекательные центры (аттракционы, игровые автоматы, квест-румы, батуты, веревочные парки)

- Детские развивающие центры (занятия на развитие внимания, моторики, памяти, логики, обучение чтению и счету)

- Центры государственных услуг

- Картинг

- Компьютерные клубы

- Танцевальные студии

- Концертные залы

- Театры

- Коворкинги

- Библиотеки

- Музеи

- Художественные галереи

- Ботанические сады, зоопарки, океанариумы

- Бани, сауны

- Бассейны

- Автомойки, автосервисы

КОНКРЕТНО

Спорттовары без навара

Как меняется выручка арендаторов площадей в торговых центрах

Сегмент Рост/падение выручки

Фитнес +33%

Общепит +15%

Продукты +15%

Парфюмерия и косметика +14%

Развлечения +7%

Ювелирные изделия +5%

Одежда и обувь +4%

Канцтовары +2%

Зоомагазины -1%

Товары для дома и ремонта -4%

Спортивные товары -4%

Бытовая техника и электроника -7%

Детские товары -11%

По данным Nikoliers за 2025 год

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