Zivert добила поклонников платьем с медалями: оно стоит почти миллион рублей

Zivert призналась, что не жалеет огромных денег на создание зрелищных концертов

Российская певица и хитмейкер Zivert удивила поклонников новым образом. Артистка появилась в платье за почти миллион рублей. Все произошло на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Для выхода в свет исполнительница выбрала изумрудно-зеленое мини-платье итальянского модного дома Versace. Наряд выполнен из натуральной замши и украшен ручной вышивкой с кристаллами, бисером и пайетками. Образ дополняют декоративные карманы, металлическая фурнитура и фирменные элементы Medusa. Причем некоторые детали напоминали медали.

Как выяснилось, стоимость платья Embroidered Suede Mini Dress на официальном американском сайте Versace составляет 9850 долларов. По курсу ЦБ РФ на 16 октября это около 825 тысяч рублей. В европейском магазине бренда такой наряд оценивается в 6980 евро.

Ранее Zivert призналась, что не жалеет огромных денег на создание зрелищных концертов. Так, организация октябрьского шоу в Петербурге обошлась ей в 174 миллиона рублей, а московское выступление оказалось еще дороже — свыше 180 миллионов. Значительная часть бюджета уходит на сценические костюмы, декорации, освещение и техническое оснащение. При этом певица подчеркнула, что подобные мероприятия практически не приносят прибыли.

Кроме того, Zivert оказалась в центре обсуждений после необычного перевоплощения на концерте в Петербурге. Артистка примерила образ Майкла Джексона и исполнила его знаменитую композицию Thriller. Однако некоторые зрители раскритиковали выступление, обвинив исполнительницу в попытке привлечь внимание за счет легендарного музыканта. Сама певица объяснила, что готовила номер около двух месяцев и посвятила его своему кумиру.

Еще один эффектный наряд Zivert продемонстрировала на музыкальной премии «Жара-2026». Тогда исполнительница появилась перед публикой в темно-шоколадном атласном платье с объемными рукавами и многослойным воланом. Завершали образ короткая стрижка с густой челкой и выразительный макияж. Дизайнер Аника Керимова высоко оценила выбор певицы, отметив удачное сочетание сложного силуэта и элегантных деталей.

Весной этого года Zivert удивила журналистов дорогими аксессуарами на премьере киноверсии собственного концерта. Хотя певица выбрала обычную белую футболку и черные легинсы, стоимость остальных деталей образа оказалась внушительной. Так, на ее руке красовались часы с бриллиантами примерно за три миллиона рублей. Дополняли наряд винтажная сумка Chanel за 210 тысяч рублей, босоножки Valentino стоимостью 125,5 тысячи и солнцезащитные очки Gucci за 35 тысяч.