Лолита лупила бывшего наградами: певица разбила титулы вдребезги

Лолита вспомнила времена выступлений в кабаре-дуэте «Академия» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица Лолита Милявская призналась, что разбила практически все свои первые музыкальные награды об бывшего партнера. Об этом артистка рассказала на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами исполнительницу спросили, помнит ли она свои первые премии и какие из многочисленных наград считает наиболее ценными. В ответ Лолита вспомнила времена выступлений в кабаре-дуэте «Академия», который создала вместе с бывшим супругом Александром Цекало. Оказалось, что от статуэток того периода практически ничего не осталось.

«Слушайте, самые первые, они еще в дуэте „Академия“ были. Я их все побила практически о туловище бывшего партнера. Поэтому ничего не осталось от первых. Помню только „Граммофон“», — призналась певица.

Впрочем, сегодня артистка обращается со своими наградами иначе. По словам Лолиты, все полученные статуэтки она предпочитает оставлять в офисе. Причина оказалась довольно неожиданной. Певица попросту не хочет тратить время на постоянную уборку и протирание пыли.

«Слушайте, в офисе, конечно же, в офисе. Потому что дома это подвергает тебя к постоянному протиранию пыли. Это же очень сложно, мелкие предметы. Поэтому я начинаю избавляться от того, что коллекционировала. Я стараюсь добиться ровных поверхностей, которых у меня в жизни не было. Которые видела вот в кино: приходишь — кухня просто, а там ничего», — объяснила исполнительница.

При этом от самих наград Лолита избавляться не собирается. Все они занимают свое место на работе, где их могут увидеть коллеги артистки. Причем певица с юмором отметила, что статуэтки помогают напоминать окружающим о ее многолетнем опыте в музыкальной индустрии.

«Они вполне достойное место заняли. Их видно, и если приходят мои музыканты на репетицию, то они понимают, что эта тетка уже давно в шоу-бизнесе», — добавила Лолита.

Ранее Лолита рассказала, что после нескольких неудачных браков больше не собирается выходить замуж. Артистка вспомнила, как один из бывших супругов после развода фактически оставил ее без имущества. По предположению журналистов, она могла говорить именно об Александре Цекало. Певица призналась, что этот опыт заставил ее внимательнее относиться к финансовым вопросам и заключать брачные договоры.

Кроме того, Лолита поделилась воспоминаниями о мужчинах, которых действительно любила. Несмотря на пять официальных браков, певица призналась, что по-настоящему важными считает лишь два союза. Одним из таких мужчин оказался бизнесмен Арнольд Спиваковский, который помог артистке пережить тяжелый период после расставания с Цекало. Вторым она назвала предпринимателя Александра Зарубина.

В сентябре Лолита призналась, что не любит отмечать собственные дни рождения. В разговоре с Юлией Меньшовой исполнительница объяснила, что самые теплые воспоминания о праздниках остались у нее еще со школьных лет. Позднее даже романтические сюрпризы мужчин перестали приносить ей радость. В результате артистка отказалась от привычки выступать в день рождения, поскольку многочисленные поздравления и телефонные звонки сильно утомляли ее перед концертами.