Борода - павлиний хвост или признак солидности? В чем смысл в растительности на лице и привлекают ли бородачи женщин

Бородатых в последнее время прибавилось. Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Чарльз Дарвин, которого обычно изображают с окладистой бородой, сравнивал свое «украшение» с павлиньим хвостом: мол, оно «очаровывает или возбуждает противоположный пол». Не исключено, что подобные мысли вдохновляют и современных бородачей. В последнее время их явно прибавилось, как и «барбер шопов» - цирюлен, которые специализируются на уходе за растительностью на лицах. Клиентами не обижены. Но насколько все-таки был прав автор теории эволюции? Не ввел ли в заблуждение своих потомков? Разбирается KP.RU.

Чего хотят женщины

Теорией Дарвина о влиянии бород на противоположный пол озаботились австралийские ученые. Расположенный в Сиднее Университет Нового Южного Уэльса провел в свое время одно из самых обширных исследований, изучив роль растительности на лице во взаимоотношениях мужчин и женщин. Исследователи проанализировали реакцию на нее почти 9 тысяч женщин.

Участницам экспериментов показывали фото мужчин, предлагая просто оценить, насколько сексуально те выглядят. Сначала предъявляли гладко выбритых, потом тех же, но с 5-дневным волосяным покровом на лицах, потом – с 10-дневной щетиной и, наконец, интересовались мнением о густо бородатых.

Результаты, обобщенные в журнале Evolution and Human Behavior, свидетельствовали: более всего в сексуальном смысле женщин впечатляли мужчины, поросшие отнюдь не бородой, а тяжелой 10-дневной щетиной. Чуть меньше интересовали лица с 5-дневными «всходами». Бородатые, равно как и гладко выбритые, получили примерно одинаковые оценки – самые низкие.

По мнению австралийцев, про возбуждающее воздействие бороды Дарвин нафантазировал.

Ученые на всякий случай подкатили к испытуемым женщинам и более цинично – попросили указать на мужчин, с которыми они были бы не прочь вступить в кратковременную интимную связь – переспать разок-другой.

Бородатые и голые щеками опять оказались востребованными в последнюю очередь. Но предпочтения чуть изменились. Для легкой сексуальной интрижки женщины выбирали мужчин с легкой щетиной. Основательно поросшим - 10-дневным – большинство участниц эксперимента отвели второе место. В среднем, конечно.

Лица – бритые, небритые, поросшие щетиной и бородатые, которые ученые предъявляли женщинам, чтобы те оценили сексуальную привлекательность мужчин

Женщин тянуло на бородачей лишь в одном случае (но самом важном): когда речь заходила о партнерах для длительных отношений с перспективой брака или хотя бы совместного проживания.

Согласно гипотезе, которую выдвинули австралийцы, женщины готовы надолго прильнуть к бородатым, потому что те производят впечатление мужественных, ответственных, трудолюбивых, щедрых и уверенных в себе мужчин. То есть, солидных, говоря иначе.

Как пояснял Барнаби Диксон (Barnaby Dixson), один из авторов исследования, «борода символизирует женщинам о способности мужчин конкурировать за ресурсы». Но это зачастую бывает обманом зрения.

По мнению ученого, борода зрительно подчеркивает размер нижней части лица, добавляя солидности и внушительности в результате иллюзии, которая искажает восприятие.

А еще кажется, что поросшие растительностью лица выражают более искренние и сильные чувства. Экспериментаторы сравнивали агрессивные выражения бородатых мужских лиц с такими же, но на гладко выбритых физиономиях. Бородачи казались злее. Но если улыбались, то выглядели добрее, чем они же, но без бород.

Похоже, кстати, что за счет столь удивительного зрительного эффекта, обнаруженного австралийцами, и Дед Мороз предстает бесконечно добрым. Потому что почти всегда улыбается в бороду.

ЗА И ПРОТИВ ШЕРСТИ

Мягкое место

Американские биологи из Университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah) экспериментально убедились, что борода – особенно окладистая, как у Дарвина, дает преимущество в драке.

Подбородок представляет собой своего рода рычаг, и даже не очень мощный удар в нижнюю челюсть, передаваясь дальше - в верхнюю часть черепа, основательно встряхивает мозг. И отправляет в нокаут, выражаясь языком боксеров. Значит, прикрывая бородой уязвимое место, человек его защищает? Это и проверили.

Роли заросших волосами подбородков исполняли полимерные модели, покрытые овчиной – её волосяные фолликулы по густоте и размеру весьма близки к человеческим. Экспериментаторы размещали «избиваемых» на наковальне. Удары по ним наносил падающий сверху груз.

Модели имитировали три вида подбородков - бритые, стриженые и основательно бородатые. Каждый получал по 20 ударов разной силы.

Итог: последние «держали удар» лучше всех. Окладистая борода «поглощала» примерно на 37 процентов больше энергии, чем стриженная. Не говоря уж о бритой.

Рассадник микробов

По поводу гигиены тоже нет ясности. Очевидно, что в бородах полно бактерий. В этом убедились медики из швейцарской клиники Хирсланден (Hirslanden Clinic in Switzerland), которые недавно задались вопросом: можно ли, сделав томографию собаке, использовать тот же сканер для обследования человека? В том смысле, не запачкает ли его животное настолько, что сканер придется усиленно дезинфицировать? Или вообще надо иметь отдельный — ветеринарный томограф?

Микробные пробы, взятые у длинношерстных собак, сравнили с теми, которые сдали добровольцы-люди. Выяснилось: дезинфицировать сканеры надо. Но не после собак, а после людей. Конкретно после бородачей. В «шерсти» всех их бород обильно гнездились разнообразные бактерии – в том числе и болезнетворные, которых было больше, чем у любой отдельно взятой собаки.

С другой стороны, микробиологи из лондонского Университетского колледжа (University College London) уверяют, что бактерии, живущие в бородах, не так страшны. На «хозяина» они, как правило, не нападают. Наоборот, иной раз защищают его, вырабатывая вещества – по сути, антибиотики, которые уничтожают другие бактерии, попадающие в бороду со стороны.

ЧТО ДОКАЗАНО, ТО ДОКАЗАНО

Вместо шарфа

В чем можно не сомневаться, так это в том, что борода хоть чуть-чуть, но согревает. Китайские физики обнаружили: кожа под бородой и в самом деле теплее, чем та, которая обнажена. То есть, брита. Подогрев, конечно, незначительный – всего на один градус. Но он есть и свидетельствует о том, что эффект существует - растительность на лице реально препятствует чрезмерным потерям тепла.

В непогоду борода становится даже более эффективной - снег и лед, налипающие на волоски, служат дополнительной изоляцией.

Бриться – только время терять

Подсчитано: среднестатистический мужчина тратит на бритье отрастающей щетины 3350 часов своей жизни – почти 140 суток скребет и скребет стальными лезвиями свои щеки.

Значит, бородатые в любом случае экономят те минуты, которые раз за разом тратят их гололицые собратья. Ну, и деньги они тоже экономят. Ведь всякие там приспособления, «лучше которых для мужчин нет», стоят немало.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

К слову, однажды - на новогодних каникулах, я тоже немного сэкономил и время, и деньги: отрастил небольшую бородку, «закосив» под Деда Мороза. Только долго не продержался – чешется, а чудес никаких. В смысле повышенного женского внимания.

Так брить или не брить? Мужчины, спросите своих женщин. Скажут «брить» - брейте. Среди представительниц прекрасного пола хватает таких, которые бороды на дух не переносят. А не скажут – так и ладно. Поступайте сообразно собственным представлениям о прекрасном. Тем более, что наука не сильно возражает против бород.

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