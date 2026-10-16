Ольга Бузова уверена, что люди не способны без нее жить: «Бузова – это тоже музыка!»

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова уверена, что люди не могут жить без музыки. Более того, артистка считает, что сама уже стала ее неотъемлемой частью. Об этом исполнительница заявила на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами Бузова рассказала, насколько для нее важно признание в музыкальной индустрии. По словам певицы, она всегда радуется, когда телеканалы показывают ее клипы, а организаторы премий приглашают на церемонии и отмечают ее творчество.

«Давайте будем с вами честными. Без музыки мы жить не можем. Мы не можем, потому что Бузова тоже музыка. Это уже факт, это данность. Это теорема, понимаете, что и требовалось доказать», — подчеркнула артистка.

При этом исполнительница призналась, что участие в юбилейном концерте МУЗ-ТВ заставило ее вспомнить детство. Тогда будущая звезда еще жила в Санкт-Петербурге и даже представить не могла, что однажды окажется на одной сцене с кумирами.

«Вот 30 лет назад маленькая девочка из Санкт-Петербурга смотрела музыкальный канал МУЗ-ТВ, смотрела на этих звезд и даже, наверное, на тот момент подумать не могла, что когда-нибудь мы будем вместе делить сцену, выступать друг с другом, здороваться друг с другом, знать друг друга. Это фантастика, конечно, как здорово!» — поделилась Бузова.

По словам певицы, особенно приятно ей было получить внимание со стороны артистов, на песнях которых она выросла. В частности, Филипп Киркоров лично зашел к ней в гримерку и обнял, когда исполнительница еще готовилась к выходу на сцену. Кроме того, Бузова заметила восхищенные взгляды Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова.

«Возможно все, если ты по-настоящему чего-то хочешь, если ты мечтаешь и идешь к своей цели. Возможно, что Филипп Киркоров заходит к тебе лично в примерку, когда я еще в халате, и обнимает меня. Возможно, ловить восхищенные взгляды других артистов, просто от песен которых мы росли», — рассказала телеведущая.

Тогда же журналисты поинтересовались у Бузовой ее отношением к конкуренции в музыкальной индустрии. Однако артистка призналась, что не считает других исполнителей своими соперниками. По ее мнению, соревноваться необходимо прежде всего с самой собой.

«Нет, у меня нет конкурентов. Самый главный конкурент — это я. Я его вижу в отражении», — заявила певица.

Ранее Ольга Бузова представила масштабное сольное шоу «Разрешаю себе» на Live Арене в Москве. Концерт продолжался два с половиной часа и собрал 11 тысяч зрителей. Поддержать певицу приехали Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин, Роман Костомаров и другие знаменитости. Во время выступления артистка несколько раз меняла эффектные костюмы, летала над сценой без страховки и даже опустилась на колени перед поклонниками. Кроме того, специально для мероприятия построили 200-метровую авансцену, которую назвали самой длинной в истории российской поп-культуры.

Незадолго до концерта Бузова рассказала, насколько сильно изменились ее вокальные способности за годы музыкальной карьеры. По словам певицы, раньше на запись одной композиции ей требовалось несколько часов, тогда как теперь на работу в студии уходит значительно меньше времени. Успехи заметили даже ее преподаватели по вокалу и хореографы. Последние также обратили внимание на то, что движения артистки стали четче, а танцевальные навыки заметно улучшились. Сама Бузова связывает прогресс с постоянными репетициями и упорным трудом.

Между тем 12 октября артистка призналась, что до сих пор испытывает последствия серьезной травмы колена. Повреждение она получила еще в июне, после чего перенесла операцию и длительное восстановление. Несмотря на возвращение к концертной деятельности, внешний вид травмированной ноги продолжает ее беспокоить. Певица рассказала, что постепенно привыкает к изменениям, хотя психологически это дается ей непросто.