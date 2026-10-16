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Звезды16 октября 2026 20:40

С кем после развода останется дочь Юлии Савичевой, которая с ней не живет: вот что известно

Дочь Юли Савичевой, которая с ней не живет, после развода может остаться с отцом
Ольга ЛИБГАРДТ
Юлия Савичева полгода живет в диком стрессе

Юлия Савичева полгода живет в диком стрессе

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юлия Савичева разводится с мужем Александром Аршиновым после 20 лет отношений. Певица заявила, что вот уже полгода находится в диком стрессе. И, вероятно, речь не столько о переживаниях об утраченной любви. Скорее всего 39-летняя певица сама не своя из-за девятилетней дочери Анне, которая с ней не живет.

Юлия Савичева заявила, что ее жизнь перевернулась с ног на голову. "Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз", - объявила певица.

Девятилетняя Анна с рождения живет с Португалии

Девятилетняя Анна с рождения живет с Португалии

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Впрочем, куда более серьезнее обстоят дела не с самим разводом. Главный вопрос, что теперь будет с дочерью артистки, которая родилась в Португалии и живет с бабушкой и дедушкой по отцу. У девочки европейское гражданство. Анна свободно говорит на трех языках: русском, португальском и английском.

Певица разводится с мужем

Певица разводится с мужем

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Савичева не раз признавалась, что тяжело переживает разлуку с ребенком. Во время пандемии она полтора года не могла увидеться с дочерью.

Ходят слухи, что Александр Аршинов не горит желанием отдавать Аню матери.

Напомним, Савичева и Аршинов поженились в 2014 году, а познакомились, когда Юлии было всего 16.