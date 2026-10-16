Киркоров в костюме за 5 миллионов, платье Zivert за миллион, похудевшая Бузова и «злая» Лолита: как прошел юбилей МУЗ-ТВ

Киркоров поразил поклонников дизайнерским нарядом Фото: Иван МАКЕЕВ.

16 октября в московской «ЦСКА Арене» состоялся концерт «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». Звезды вышли на сцену с главными хитами разных десятилетий, а за кулисами артисты обсуждали дорогие образы, подготовку к большим шоу и неожиданные происшествия во время выступлений. Корреспондент KP.RU побывал на празднике и узнал, сколько стоят наряды артистов, об кого разбила свои награды Лолита Милявская и почему Анита Цой волнуется за Ваню Дмитриенко.

Первым появился Филипп Киркоров, которого поклонники облепили прямо на улице перед входом на стадион. Артист своим нарядом напомнил всем, кто здесь поп-король. Для юбилея музыкального телеканала он выбрал костюм с цветочной вышивкой Louis Vuitton из коллекции весна/лето 2023, который изготавливался исключительно по индивидуальному заказу. Образ Киркоров дополнил фиолетовой сумкой того же бренда. В общей сумме цена наряда может достигать более 50 тысяч долларов, то есть около 5 миллионов рублей.

Киркоров вышел к публике в костюме за пять миллионов рублей

Костюм ждал особого случая Фото: Иван МАКЕЕВ.

Корреспонденту KP.RU артист объяснил, почему решил достать из гардероба именно этот комплект. Оказалось, наряд для него не просто дорогая одежда, а редкая вещь, которую он берег для особого выхода. «Это последняя коллекция креативного дизайнера Louis Vuitton, Вирджила Абло. Это его последняя коллекция. Раритетная вещь, очень редкая. Чуть ли не одна в мире, по-моему, эта вещь. И сегодня решил ее выгулять, потому что она у меня, так скажем, хранилась для особых случаев. Сегодня я посчитал, что это особый случай. Тут очень интересная линия брюк. Вирджил Абло — гений в области фэшн, поэтому сегодня, так скажем, тотал лук. Тут еще к нему прилагался вот такой аксессуар в виде сумки. Так что сегодня все от моего любимого Louis Vuitton. А как поется в моей песне «Луиза», там тоже: «Я тебя люблю, Луи». Так что эта песня и про Луи, и про Луизу, и про Louis Vuitton. Так что в этой песне заложен скрытый смысл еще любови к бренду Louis Vuitton», — рассказал Киркоров.

Зиверт надела платье за миллион Фото: Иван МАКЕЕВ.

Не отставала от поп-короля и Zivert. Певица появилась на юбилее МУЗ-ТВ в изумрудном мини-платье итальянского дома Versace. Наряд из натуральной замши украшен кристаллами, бисером и пайетками, а металлические детали и декоративные карманы придают ему дополнительный блеск. Некоторые элементы и вовсе напоминают медали.

Цена образа тоже впечатляет. На американском сайте Versace такое платье стоит 9850 долларов, то есть чуть менее миллиона рублей.

Лолита Милявская выбрала для выхода укороченный черный бомбер VETEMENTS стоимостью около 182 тысяч рублей, свободный серо-синий верх и широкие брюки-палаццо, а образ завершили массивные кроссовки на контрастной подошве. В беседе с журналистами певица вспомнила о первых музыкальных наградах. Правда, сохранились они далеко не все: артистка с присущей ей прямотой рассказала, что в свое время статуэткам досталось во время конфликтов с бывшим партнером по кабаре-дуэту Александром Цекало. «Слушайте, самые первые, они еще в дуэте "Академия" были. Я их все побила практически о туловище бывшего партнера. Поэтому ничего не осталось от первых. Помню только "Граммофон"», — призналась Лолита.

Лолита была не в духе Фото: Иван МАКЕЕВ.

Но одним воспоминанием о прошлом разговор с журналистами не ограничился. Лолита рассказала и о курьезе, который произошел прямо во время концерта: перед ее выходом на сцену забыли включить микрофон. «А вы видели, да? Мне забыли микрофон включить. Там какой-то идиот за кулисами не ту кнопочку нажал, я не знаю, кому микрофон включил, но не мне», — возмутилась Милявская.

Солистка Artik & Asti Севиль Велиева появилась на юбилее телеканала в белом мини-платье с эффектным декольте, прозрачным кружевным корсетом и объемными тканевыми цветами. Романтичный наряд она дополнила босоножками на высокой шпильке и аккуратным сияющим украшением на шее. «У меня есть мечта. Я посмотрела документальный фильм о Селин Дион. У нее целый павильон, где она хранит свои вещи. Это моя мечта. Я очень хотела бы. Сейчас они висят в шкафу. Каждое платье в кофре, подписанное, с фотографией, хранится архив», — поделилась Севиль с журналистами.

Анита Цой Фото: Иван МАКЕЕВ.

Анита Цой в разговоре с «Комсомолкой» призналась, что следит за новым поколением артистов, и, перечисляя любимых молодых музыкантов, отдельно выделила Ваню Дмитриенко. По ее мнению, у него еще есть чем удивить публику. «Как ни странно, можете меня ругать, но Ваня Дмитриенко, мне кажется, еще не все сказал. Мы ждем от него вау-эффекта. Надеюсь, что он продолжит именно в этом же ключе. Главное, что молодость его не подкачала, потому что он уже многое испытал. Пока у него все идет хорошо, все нормально. Главное, чтобы запал не пропал, чтобы его творческое начало ни в коем случае не покинуло, и чтобы он не присел на звездной короне и на бабках, которые еще зарабатывает. Надо двигаться дальше. Артист должен быть голодным всегда», — подчеркнула Анита.

Бузова заявила, что похудела Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ольга Бузова вышла к журналистам в отличном настроении и поделилась результатами подготовки к сольному шоу. Певица призналась, что похудела на пять килограммов, причем сама не сразу осознала перемены: во время репетиций она была настолько погружена в работу, что не успела как следует отметить результат. «Знаете, я похудела, но я так этому событию радовалась, что упустила этот момент, чтобы сохранить его. Потому что ворвалась сразу же в рабочий режим. Пять килограммов. Для меня это очень много и очень крутой результат. Сейчас я держусь. Плюс-минус один килограмм у меня. Я очень надеюсь, что в следующих своих съемках я не наберу», — поделилась телеведущая.

На красной дорожке хватало и других эффектных выходов. Ани Лорак выбрала облегающее платье с серебристыми пластинами, напоминающими зеркальную мозаику, и полупрозрачным мерцающим подолом. Анна Асти появилась в красном атласном мини-платье с корсетом, драпировкой и длинным боковым шлейфом. Валерия сделала ставку на белоснежный костюм: приталенный жакет с вырезом в виде сердца и расшитые блестящими деталями брюки-клеш.

Люся Чеботина выбрала облегающее мини, полностью покрытое серебристыми пайетками, широкий кожаный ремень и черные босоножки-гладиаторы на шпильке со шнуровкой почти до колена. Нюша напомнила о моде 2010-х леопардовым платьем с корсетом, блестящими деталями и глубоким декольте.

Юбилей телеканала превратился в музыкальное путешествие по разным эпохам. Артисты исполняли популярные песни разных лет: от хитов девяностых до современных танцевальных композиций. Филипп Киркоров представил «Единственную мою», а «Иванушки International» — «Тучи». В программе также прозвучали «Диско Суперстар» группы «Дискотека Авария», «Мой мармеладный» Кати Лель и «На Титанике» Лолиты. Ани Лорак исполнила «Солнце», Люся Чеботина — «Солнце Монако», а Сергей Лазарев спел «В самое сердце». Публика услышала и другие знакомые композиции: «Модный поп» Artik & Asti, «Розовое вино» Элджея и Feduk, «Москва никогда не спит» DJ Smash, «Комету» JONY и «Мало половин» Ольги Бузовой. Также на сцену вышли Артур Ревва, Григорий Лепс, IOWA и многие другие.