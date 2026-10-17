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Политика17 октября 2026 6:32

Как остывала сталь: Разбор массированного удара по Украине 17 октября

Военкор KP.RU Коц разобрал удары ВС РФ по Украине 17 октября
Александр КОЦ
Металлургии Украины не дают ожить

Металлургии Украины не дают ожить

Фото: REUTERS.

Около половины пятого утра украинские мониторинговые каналы сообщили о пусках «Калибров», Воздушные силы ВСУ — о ракетах со стороны Херсонщины, следом пошла баллистика. Американцы продолжают предупреждать. Местные каналы насчитали около 24 ракет за 20 минут — по Кривому Рогу и Запорожью разом.

Разбор ударов по Украине 17 октября 2026 года

В Кривом Роге глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа признал удар по «промышленному предприятию». Название он не произнёс. Но под описание Минобороны России подходит один объект — «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейший комбинат страны.

Неделю назад владельцы объявили о холодной остановке: первичное производство уже стоит, ещё два месяца уйдёт на консервацию. Комбинат готовили переждать конфликт. Теперь законсервировать там, похоже, будет нечего.

Ещё одна цель, «Запорожсталь» Ахметова, стоит с 11 августа. По словам операционного директора «Метинвеста» Александра Мироненко, с тех пор по заводу выпустили 17 ракет. Одну доменную печь всё-таки разожгли — она продержалась10 часов, до следующего прилёта.

Сегодняшний удар из той же серии: заводу не дают ожить.

«Запорожтрансформатор» — самая показательная цель ночи. Завод делает силовые трансформаторы на 220–750 кВ. Проще говоря, сердце подстанции: огромный бак с маслом, который понижает напряжение магистрали до того, что можно раздать городу. Сгорел — подстанция мертва. А новый делают месяцами.

Фото: REUTERS.

Ровно такие «Укрэнерго» ставит взамен выбитых. По данным Минобороны, с 2022 года заводом управляет украинское военное ведомство.

Житомир — начало ночи. Около 22:30 с севера зашёл реактивный дрон, и после взрывов часть города и несколько сёл остались без света и воды. К 23:09 подачу частично вернули, жителей попросили не включать мощные приборы. Российские мониторинговые ресурсы называют цель — подстанцию 330 кВ «Житомирская», горел трансформатор. По версии Минобороны, через неё идёт переток в центр с запада, где ещё есть генерация.

За 6,5 часа до взрывов бывший мэр Сергей Сухомлин, экс-глава Агентства по восстановлению, хвалился в интервью: большая подстанция в Житомире пережила прямое попадание и работает.

В релиз не попала Винница, но утром мэр Сергей Моргунов сообщил: город без электричества, трамваи и троллейбусы стоят, критическая инфраструктура на резервном питании. Пропадёт интернет — слушайте радио.

Фото: REUTERS.

Итог за сутки «Укрэнерго» дало заранее: ограничения мощности для промышленности во всех регионах и почасовые отключения для населения в части областей, от одной до двух с половиной очередей. В переводе на человеческий — от четырёх до десяти часов без света в день.

Чинить сеть Украине теперь предстоит без своей стали и, если данные Минобороны подтвердятся, без своих трансформаторов. Остаётся импорт, а очередь за ним длиннее любого графика отключений.

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