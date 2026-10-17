Александр Проханов: Вся Россия-матушка - Пересвет нашего Героического времени

Александр Проханов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

…- Александр Андреевич! Здравствуйте! Это Гамов, биограф Проханова!

- Хорошо! Привет, Саш!

- Я, собственно, вам почему позвонил? Потому что, когда мы с вами давали анонс к вашему сериалу, к самой первой серии, вы тогда сказали,что я еще не знаю, сколько их всего будет, какой формат и т.д. А сейчас же вам уже известно, во что это все выльется, чтобы мы не пропустили, чтобы ваши фанаты (они же наши слушатели) не пропустили премьеру вашего фильма.

- Я, Саш, к сожалению, проворонил, не связался с тобой, мой дорогой биограф. Потому что в минувшее воскресенье уже была вторая такая подача, на мой взгляд, возвышенная, грозная, - цитирует Проханова KP.RU.

- Это «Россия 24», правильно?

- Это «Россия 24», но говорил я на фоне Изборской крепости, Изборской башни, рассказывал о таинственном смысле русского героизма.

Там была моя основная мысль, что Россия – это Пересвет, что все русские подвиги – это Пересветы, они, так или иначе, повторяют это великое подвижничество нашего витязя Пересвета на Куликовской битве.

И все последующие русские Герои… И, конечно, Александр Матросов был Пересвет, Талалихин был Пересвет, Зоя Космодемьянская была Пересвет… И сегодняшние Герои Донбасса, которые идут, штурмуют эти нацистские опорники в ходе СВО… Они тоже Пересветы нашего времени. И вся Россия-матушка – это Пересвет. Вот такая была серия, я ее не анонсировал на вашем замечательном радио, но если слушатели захотят увидеть, они отыщут ее на канале «Россия 24» в интернете.

- И давайте еще анонсируем - что мы услышим, увидим?

- А вот сейчас, в наступающее воскресенье, выйдет третья подача этого огромного цикла под именем «Россия бессмертная», она будет тоже в 21 час с небольшими минутами на канале «Россия 24».

Эту серию я назвал «Чаша русского бессмертия». Я буду говорить о холме, который мы с соратниками воздвигли здесь, на Псковщине, среди ратных полей… И как этот холм огромный, который венчается распятием, он касается небесных сфер. И по нему к нам в Россию, в наши битвы, в наши гарнизоны, на наши радиостанции, в наши университеты, научные центры - стекается возвышенный божественный свет… Делающий все наши деяния бессмертными и величественными, ибо они приносятся во славу нашей ненаглядной России.

Я был бы счастлив, если бы слушатели «Комсомольской правды» в это воскресенье включили телевизор на канале «Россия 24» в 21.00.

- Мы записали все ваши рекомендации, анонсы, и мы обязательно будем слушать и смотреть вас в это воскресенье. А впереди сколько еще останется, 4 серии, если я не ошибаюсь?

- А впереди еще три подачи, три раза. Если ты мне позволишь, я буду выходить в ваш эфир как раз перед очередной серией, делать маленькие ремарки.

- Договорились, Александр Андреевич. Спасибо вам огромное. Мы обязательно поставим это в эфир. И расшифруем. И все это мы опубликуем еще и на сайте.

- Благодарю. С Богом.

- Спасибо вам огромное.

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