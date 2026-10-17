Еще 18 сентября, когда Трамп подписал закон об адских санкциях, аналитики сразу стали предсказывать этому акту замораживание Фото: REUTERS.

Указ президента США Дональда Трампа, замораживающий «адские санкции» против России, вызвал взрыв негодования в Евросоюзе. Там увидели в решении американского президента очередную уступку России. А в Брюсселе и так уже несколько дней кипят антироссийские страсти: местные пропагандисты увязывают «дизельную сделку» и сообщения о продолжавшемся около суток отключении ВСУ от услуг американских систем спутниковой связи – Starlink и Starshield.

Трамп отменил «адские санкции» против России

Не успел Европейский Совет – высший орган власти в ЕС – выступить со специальным заявлением: «Европейский совет сожалеет о решении Соединённых Штатов временно снять санкции с российского дизельного топлива», - как пришлось готовить новое, на этот раз насчет приостановки Трампом «адских санкций». Нет сомнения, что в новом заявлении европейцы будут придерживаться все той же антироссийской линии. Об этом можно судить по заявлению, с которым выступил глава Евросовета Антониу Кошта: «Сейчас не время ослаблять санкции против России. Сейчас время усиливать нашу поддержку Украины и усиливать давление на Россию». Сбылось предсказание заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, прогнозировавшего в интервью российским информагентствам «визг и улюлюканье» ЕС в ответ на указ Трампа.

Интересно, авторы этих штампуемых по одному шаблону заявлений хоть один раз задумались над тем, что предусматривают эти самые адские санкции? Их выполнение означало бы, что Америка вводит таможенный тариф в 500% (в отдельных случаях – в 100%) на импорт из Китая и Индии – если эти страны продолжат покупать нефть из России. (А Индия и Китай продолжат покупать нашу нефть – после блокировки Ормузского пролива она им необходима, как кислород.) Выходит, не будь нынешнего указа Трампа, уже в октябре в мире разразилась бы масштабная экономическая катастрофа, от которой не поздоровилось бы и Евросоюзу. Почему? Потому что торговый обмен между США и Китаем – по-прежнему самая мощная «экономическая сцепка» в мире, объем этой торговли составляет 600 миллиардов долларов в год. Пошлина в 500% означает отмену сделок на $600 миллиардов, а значит – разрыв миллионов необходимых мировой экономике «технологических цепочек». Ведь продавать и покупать себе в убыток не будут ни китайцы, ни американцы. А если добавить сюда еще и конец американо-индийской торговли (её объем – почти 240 миллиардов долларов в год), потенциальный масштаб ущерба обретает истинно планетарный характер.

Европейский совет сожалеет о решении Соединённых Штатов временно снять санкции с российского дизельного топлива Фото: REUTERS.

Причины заморозки закона об «адских санкциях» против России

Еще 18 сентября, когда Трамп подписал закон об адских санкциях (официально он называется Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act – Акт о санкциях против России и Ирана, принятый по инициативе покойного сенатора Линдси Грэма*), аналитики сразу стали предсказывать этому акту замораживание.

Потому что, с точки зрения американских интересов, этот закон имеет смысл только как «пугач» - мощное оружие в арсенале президента Трампа. Если бы он не подписал свой нынешний указ, механизм этой «машины конца света» был бы запущен. Да и в будущем мировую экономику будет спасать лишь аккуратное продление трамповского «временного ограничения» на запуск этой самой адской машины.

Правда, нынешний указ Трампа (от 18 октября) приостанавливает «адские санкции» «до тех пор, пока президент не примет решение о целесообразности дальнейших действий». Тут всё логично: Трамп не был бы Трампом, если бы не поставил выживание мировой экономики в зависимость от себя, от своих решений. Таким образом он обретает мощный рычаг влияния на весь мир – получается, что благополучие этого мира может быть разрушено одной лишь приостановкой действия подписанного им, Трампом, указа.

Акт о санкциях против России и Ирана принят по инициативе покойного сенатора Линдси Грэма* Фото: REUTERS.

Реакция Европы на отмену «адских санкций» против России

Другой вопрос – зачем и каким образом американские конгрессмены дали в руки Трампу это мощное оружие. Среди лоббистов адских санкций был, например, и конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Дон Бейер. Узнав об указе Трампа, он сделал заявление: это, мол, «капитуляция Трампа перед Путиным», а отмена санкций «никакого отношения не имеет к нашим национальным интересам, зато напрямую связана с подлизыванием [Трампа] к Владимиру Путину.

Из этого заявления видно, как все-таки русофобия способна ослеплять людей – что американцев, что европейцев. Человек не видит никакой угрозы национальной безопасности США в «отмене» торговли с Китаем на половину триллиона долларов в год. Но зато он внушил себе, что «ослаблять давление на Россию сейчас не время», как выразился европейский коллега Дона Бейера – глава Евросовета Антониу Кошта.

* – внесен в России в список террористов и экстремистов

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