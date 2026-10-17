В Курской области водились птерозавры, в Сибири попугаи, а в Якутии гиганты-завроподы

Ценнейшая находка обогатила коллекцию Курского Палеонтологического Сообщества. Его энтузиасты нашли целый и хорошо сохранившийся зуб птерозавра – летающего ящера, обитавшего 150-90 миллионов лет назад. Просеивали песок древних морских отложений в Фатежском районе Курской области в поисках окаменелостей и нашли.
Зуб представляет собой изогнутый острый шип высотой примерно 2,5 сантиметра и толщиной около 5 миллиметров у основания. Принадлежал, скорее всего, птерозавру – летающему ящеру из семейства орнитохейрид (Ornithocheiridae) рода Колоборинхов (Coloborhynchus). Возраст – примерно 100 миллионов лет. Но это предварительные оценки.
Часть похожего зуба курские палеонтологи-любители нашли чуть раньше – в августе, о чем тогда и сейчас рассказали в социальной сети VK, в которой представлено местное палеонтологическое сообщество.
В доисторические времена над Курской областью плескалось мелкое теплое море, а над морем летали ящеры – в том числе и колоборинхи, размах крыльев которых достигал 7 метров. Ящеры охотились на рыбу и прочих существ — вылавливали их, загребая на лету воду «черпаками» своих зубастых клювов. А пищи в воде колоборинхам хватало. Об этом свидетельствуют многочисленные находки окаменелых останков обитателей «Курского моря», сделанные прежде.
В море были острова, - логично подметили в откликах пользователи соцсети, прознав про курских птерозавров, мол, им же надо было откуда-то взлетать. Море и острова — интересная местность была когда-то на месте Курска.
КСТАТИ
Несколько лет назад современников курских птерозавров ученые обнаружили в Якутии. Российские и немецкие палеонтологи тоже нашли там зубы, но принадлежавшие куда более крупным существам мелового периода - динозаврам-завроподам из группы макронарий. Этим гигантам с длинными шеями, знакомым многим по фильмам из серии «Мир Юрского периода», оказывается, было достаточно тепло в приполярных районах. Не мерзли. 140-100 миллионов лет назад на широте 62 градуса – в районе месторождения Тээтэ на юго-западе Якутии, где нашли зубы не только взрослых завропод, но и детенышей. А это свидетельствует о том, что динозавры не просто иной раз забредали на приполярные территории в более-менее теплое время, а жили и размножались там. То есть, обитали постоянно.
Якутский климат времен начала Мелового периода был не слишком суров - среднегодовая температура была намного выше нуля, но ниже 14 градусов.
Косточку от лапки попугая 10 лет назад выкопал кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института Российской академии наук. Извлек из древних отложений в Тагайской бухте острова Ольхон на озере Байкал. Попугай жил тут 16 миллионов лет назад.
Попугаи любят тепло и фрукты. Похоже, что все это имелось в доисторической Сибири. То есть, климат тут был близким к тропическому, а попугай - местным.
Сибирский попугай был мелок - размером с волнистого попугайчика.
Сравнение ископаемой кости с костями нынешних попугаев продемонстрировало: они не сильно изменились за миллионы лет.
Кстати, по мнению некоторых палеонтологов, берега Байкала скрывают останки и более крупных животных. Например, слонов и носорогов. Их ищут.
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