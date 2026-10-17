В Курской области водились птерозавры, в Сибири попугаи, а в Якутии гиганты-завроподы

Зубастые колоборнихи 100 миллионов лет назад ловили рыбу в «Курском море»

Ценнейшая находка обогатила коллекцию Курского Палеонтологического Сообщества. Его энтузиасты нашли целый и хорошо сохранившийся зуб птерозавра – летающего ящера, обитавшего 150-90 миллионов лет назад. Просеивали песок древних морских отложений в Фатежском районе Курской области в поисках окаменелостей и нашли.

Зуб представляет собой изогнутый острый шип высотой примерно 2,5 сантиметра и толщиной около 5 миллиметров у основания. Принадлежал, скорее всего, птерозавру – летающему ящеру из семейства орнитохейрид (Ornithocheiridae) рода Колоборинхов (Coloborhynchus). Возраст – примерно 100 миллионов лет. Но это предварительные оценки.

Часть похожего зуба курские палеонтологи-любители нашли чуть раньше – в августе, о чем тогда и сейчас рассказали в социальной сети VK, в которой представлено местное палеонтологическое сообщество.

Зубы доисторических ящеров, обнаруженные в Курской области

В доисторические времена над Курской областью плескалось мелкое теплое море, а над морем летали ящеры – в том числе и колоборинхи, размах крыльев которых достигал 7 метров. Ящеры охотились на рыбу и прочих существ — вылавливали их, загребая на лету воду «черпаками» своих зубастых клювов. А пищи в воде колоборинхам хватало. Об этом свидетельствуют многочисленные находки окаменелых останков обитателей «Курского моря», сделанные прежде.

В море были острова, - логично подметили в откликах пользователи соцсети, прознав про курских птерозавров, мол, им же надо было откуда-то взлетать. Море и острова — интересная местность была когда-то на месте Курска.

Якутский завропод и зубы его детеныша

КСТАТИ

Динозаврам было тепло в Якутии

Несколько лет назад современников курских птерозавров ученые обнаружили в Якутии. Российские и немецкие палеонтологи тоже нашли там зубы, но принадлежавшие куда более крупным существам мелового периода - динозаврам-завроподам из группы макронарий. Этим гигантам с длинными шеями, знакомым многим по фильмам из серии «Мир Юрского периода», оказывается, было достаточно тепло в приполярных районах. Не мерзли. 140-100 миллионов лет назад на широте 62 градуса – в районе месторождения Тээтэ на юго-западе Якутии, где нашли зубы не только взрослых завропод, но и детенышей. А это свидетельствует о том, что динозавры не просто иной раз забредали на приполярные территории в более-менее теплое время, а жили и размножались там. То есть, обитали постоянно.

Якутский климат времен начала Мелового периода был не слишком суров - среднегодовая температура была намного выше нуля, но ниже 14 градусов.

Примерно так выглядел сибирский попугай

Попугаи не мерзли в Сибири

Косточку от лапки попугая 10 лет назад выкопал кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института Российской академии наук. Извлек из древних отложений в Тагайской бухте острова Ольхон на озере Байкал. Попугай жил тут 16 миллионов лет назад.

Попугаи любят тепло и фрукты. Похоже, что все это имелось в доисторической Сибири. То есть, климат тут был близким к тропическому, а попугай - местным.

Сибирский попугай был мелок - размером с волнистого попугайчика.

Сравнение ископаемой кости с костями нынешних попугаев продемонстрировало: они не сильно изменились за миллионы лет.

Кстати, по мнению некоторых палеонтологов, берега Байкала скрывают останки и более крупных животных. Например, слонов и носорогов. Их ищут.

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