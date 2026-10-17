Hа Восточной Украине и на западной живет не единый народ, а чуждые друг другу, давно разошедшиеся по разным путям братья Фото: REUTERS.

Украина снова провалила тест на единство. Уже в который раз. Сколько ни скандируют в Киеве про "едину краину", а солидарности в отношениях украинцев со своими согражданами и соплеменниками не прибавляется. Не потому ли, что на Восточной Украине и на западной живет не единый народ, а чуждые друг другу, давно разошедшиеся по разным путям братья, которые друг друга родственниками не считают?

Мы же помним, как автобусы с украинцами и Центральной и Восточной Украины, прибывшими из Китая в разгар "ковидной горячки" на Западной Украине закидывали камнями, наплевав на то, что внутри находятся женщины маленькими детьми. Разворачивающаяся в эти дни история ничем не лучше.

После интенсификации ударов по энергетической инфраструктуре и военным, в том числе, двойного назначения логистическим объектам в Центральной Украине, народ из городов этого региона массово повалил на запад страны. В том числе, и из богатого Киева, в котором цены на аренду квартир обвалились на 15%, а на левом берегу украинской столицы и на высоких этажах, где больше шансов словит русскую "Герань" или "подарок" от украинской ПВО - и на все 20%. И в западных регионах быстро смекнули, что этим надо воспользоваться.

В городах западной Украины со скоростью эпидемии взлетела стоимость аренды квартир. В Ужгороде однокомнатная квартира, которую сдавали за 450 долларов, стала стоить 800, а двухкомнатная - аж целую тысячу. Такой же процесс уже произошел во Львове, аналогичная тенденция в Тернополе. То, что происходит на Западенщине, сами украинцы уже окрестили "жлобством, доходящим до натурального мародерства".

После интенсификации ударов по энергетической инфраструктуре и военным, в том числе, двойного назначения логистическим объектам в Центральной Украине, народ из городов этого региона массово повалил на запад страны Фото: REUTERS.

Хозяева квартир в западных городах Украины не просто повышают цену аренды, в случаях, когда их прежние жильцы не могут осилить новые тарифы, они их просто выселяют. Кто под предлогом приезда родственников, кто, аргументируя необходимостью сделать ремонт, а кто-то и вовсе не ищет никаких предлогов, а просто выселяет - не устраивают, мол. И тут же, спустя пару часов оформляют новые объявлению по высоким и очень высоким ценам в расчете на прибывающих богатеньких "новых беженцев". Им плевать, что людям совершенно некуда идти, что у многих дети на руках. Особенно это касается приехавших из Мариуполя, Донецка, других городов исторической Новороссии. К ним и так отношение у "западенцев" было чуть ли не как к предателям и изменникам. А теперь, когда они становятся препятствием к зарабатыванию бОльших денег, местные готовы сдавать их СБУ, обвиняя в том, что они "шпионят для Москвы". Не помогает даже то, что некоторые дончане даже отказываются от родного русского языка, стараясь общаться на мове. Но не помогает.

У украинцев и без того наблюдается некая двойственность сознания. Одни и те же люди одновременно радуются тому, что какой-нибудь мужик сумел сбежать через Тису в Венгрию или через Днестр в Румынию, и кроют матом тех, кто в Сети пытается спросить с украинских властей за коррупцию, развал страны и массовые жертвы, обзывая их "рукой Москвы", "агентом Путина" и даже призывая донести на такого правдоискателя в СБУ. Причем, что немаловажно, эту двойственность они не могут удержать внутри себя и выплескивают ее во внешнюю среду в виде агрессии на тех, кто не так сказал, не так посмотрел и, по их мнению, даже не так подумал.

И это очень большая проблема, поскольку "внутренне перемещенных лиц" сейчас на Украине уже более 3,8 млн человек (плюс-минус сотня тысяч), их число постоянно растет, у региональной власти нет никаких ресурсов для их обеспечения и создания приемлемых условий для проживания, а мелких подачек от центральной власти хватает лишь на малую долю от этой категории населения. Все это усугубляется тем, что у "западенцев" и других украинцев разный менталитет, они ходят в разные церкви, они исторически ориентированы на разные центры цивилизации. Украина раскалывается еще и по этому этно-конфессионально-территориальному признаку, а власть страны ничего не может и, самое главное, не хочет с этим делать, ограничиваясь пустопорожними пропагандистскими заявлениями.

Нет никакой "единой краины" или "единой Украины". Никогда не было, нет и, совершенно точно, уже не будет.

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