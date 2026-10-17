Продажи электрокаров в России растут: рынок обновил исторический максимум

Популярность электромобилей в РФ растет. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Российский рынок новых автомобилей на альтернативных источниках энергии продемонстрировал заметный рост по итогам сентября 2026 года. Причем положительная динамика наблюдается не только среди гибридных моделей, но и в сегменте полностью электрических машин (BEV).

За первый месяц осени в России реализовали 3184 новых электромобиля. Для сравнения: в сентябре 2025 года покупатели приобрели лишь 1247 таких транспортных средств. Таким образом, годовой прирост достиг 155%, а объем продаж увеличился более чем в два с половиной раза.

Улучшились показатели и относительно предыдущего месяца. В августе 2026 года россияне купили 2216 новых электрокаров, поэтому сентябрьский результат оказался выше на 44%.

Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, доля полностью электрических автомобилей составила 2,6% от общего числа проданных в сентябре новых легковых машин. Хотя этот показатель не стал рекордным в процентном выражении, абсолютное количество реализованных электрокаров достигло исторического максимума.

Всего за январь — сентябрь 2026 года в России продали 11 550 новых электромобилей. По данным Целикова, это на 44,7% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

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