«Сухой глаз», ранние морщины, ломкие ресницы: врачи рассказали, чем грозит не смытая на ночь косметика

Порой женщины слишком устают к вечеру, сил хватает лишь добраться до кровати. Даже умываться не хочется. И косметика остается на ночь. К чему это может привести?
- Оставшаяся на ночь косметика постепенно попадает с век в слезную пленку. И может закупоривать выводные протоки мейбомиевых желез (сальные железы, расположенные в верхних и нижних веках. – Ред.), которые вырабатывают жировой слой слезы и препятствуют ее быстрому испарению. Женщины, регулярно спящие с макияжем, значительно чаще испытывают симптомы синдрома сухого глаза и имеют более тяжелое течение заболевания, - предупреждает в своем канале в Мах профессор Ольга Ткачева со ссылкой на научные исследования.
Также офтальмологи часто жалуются на наращенные ресницы, провоцирующие образование халязиона - тоже из-за закупорки желез. Это доброкачественная опухоль, плотное округлое образование в толще верхнего или нижнего века, чаще безболезненное при нажатии, но может сопровождаться и болью, если затрагивает нервные окончания.
Проблема в том, что искусственные ресницы закупоривают или иногда даже травмируют мейбомиевые протоки, из-за чего секрет железы не может выйти наружу и «надувает» некрасивый мешок. «Секрет начинает скапливаться, затвердевает, получается такой шарик, и это лечится уже только хирургически», - объясняют врачи.
Если ресницы наращиваются не постоянно и у хорошего косметолога, неблагоприятного эффекта можно избежать. Да и не смыть один раз косметику тоже не так страшно. Но если делать это на регулярной основе, то последствия не заставят себя ждать. Что может произойти:
* Инфекции: грибки и бактерии очень любят частички не смытой косметики, отшелушенной кожи и того же секрета мейбомиевых желез. Возможные диагнозы: конъюнктивит (воспаление слизистой), ячмень (воспаление железы века), блефарит (воспаление краёв век). Иногда инфекция может затронуть и более глубокие структуры глаза.
* Раздражение и воспаление, синдром «сухого глаза». Частицы туши, подводки или теней могут осыпаться и попадать прямо на слизистую глаза, ведь и во сне мы неосознанно можем чесать глаз с остатками косметики. Это вызывает покраснение, ощущение песка или инородного тела, жжение, зуд. Если не смывать косметику постоянно, то это нарушает стабильность слезной плёнки, что особенно неприятно при ношении контактных линз.
* Ломкие ресницы. Не смытая косметика сушит верхний слой ресниц, из-за чего они могут начать усиленно выпадать.
* Ранние морщинки. Когда мы спим, кожа активно работает: клетки обновляются, идет естественное отшелушивание мертвых клеток, активизируется выработка коллагена и эластина - белков, отвечающих за упругость. Слой косметики создает пленку, которая мешает таким процессам. Из-за этого обновление замедляется, кожа хуже восстанавливается, теряет тонус, активнее образуются морщины.
Один из ключевых моментов ухода за кожей лица, и век том числе - системность, отмечает Екатерина Щербакова, врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center. «Только ежедневное последовательное применение средств обеспечивает накопительный эффект, выражающийся в упругости, плотности и ровном тоне кожи», - говорит эксперт.
Работает это и в другом направлении – если регулярно не смывать косметику, то эффект тоже накапливает и усиливается со временем. Но и тут важно не уйти в другую крайность: «Ежедневный уход строится на балансе между очищением и увлажнением. Избыток очищающих процедур без компенсации влагой приводит к сухости и раздражению», - поясняет Екатерина Щербакова.
Очищение кожи лица и век – базовый ежедневный ритуал, причем, проводить его важно и утром, и вечером.
- Утром удаляются остатки ночного крема и себум, вечером - макияж и внешние загрязнения, - уточняет косметолог. - Вода для умывания должна быть чуть теплее комнатной.
Наша кожа обновляется непрерывно, и поддерживать ее хорошее состояние помогает правильно выстроенный повседневный уход. Как минимум - умывание теплой водой с очищающим средством.
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