«Сухой глаз», ранние морщины, ломкие ресницы: врачи рассказали, чем грозит не смытая на ночь косметика

Наша кожа обновляется непрерывно, и поддерживать ее хорошее состояние помогает правильно выстроенный повседневный уход. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Порой женщины слишком устают к вечеру, сил хватает лишь добраться до кровати. Даже умываться не хочется. И косметика остается на ночь. К чему это может привести?

- Оставшаяся на ночь косметика постепенно попадает с век в слезную пленку. И может закупоривать выводные протоки мейбомиевых желез (сальные железы, расположенные в верхних и нижних веках. – Ред.), которые вырабатывают жировой слой слезы и препятствуют ее быстрому испарению. Женщины, регулярно спящие с макияжем, значительно чаще испытывают симптомы синдрома сухого глаза и имеют более тяжелое течение заболевания, - предупреждает в своем канале в Мах профессор Ольга Ткачева со ссылкой на научные исследования.

Также офтальмологи часто жалуются на наращенные ресницы, провоцирующие образование халязиона - тоже из-за закупорки желез. Это доброкачественная опухоль, плотное округлое образование в толще верхнего или нижнего века, чаще безболезненное при нажатии, но может сопровождаться и болью, если затрагивает нервные окончания.

Проблема в том, что искусственные ресницы закупоривают или иногда даже травмируют мейбомиевые протоки, из-за чего секрет железы не может выйти наружу и «надувает» некрасивый мешок. «Секрет начинает скапливаться, затвердевает, получается такой шарик, и это лечится уже только хирургически», - объясняют врачи.

ЧЕМ ГРОЗИТ ЧТО-ТО ЛИШНЕЕ НА ВЕКАХ

Если ресницы наращиваются не постоянно и у хорошего косметолога, неблагоприятного эффекта можно избежать. Да и не смыть один раз косметику тоже не так страшно. Но если делать это на регулярной основе, то последствия не заставят себя ждать. Что может произойти:

* Инфекции: грибки и бактерии очень любят частички не смытой косметики, отшелушенной кожи и того же секрета мейбомиевых желез. Возможные диагнозы: конъюнктивит (воспаление слизистой), ячмень (воспаление железы века), блефарит (воспаление краёв век). Иногда инфекция может затронуть и более глубокие структуры глаза.

* Раздражение и воспаление, синдром «сухого глаза». Частицы туши, подводки или теней могут осыпаться и попадать прямо на слизистую глаза, ведь и во сне мы неосознанно можем чесать глаз с остатками косметики. Это вызывает покраснение, ощущение песка или инородного тела, жжение, зуд. Если не смывать косметику постоянно, то это нарушает стабильность слезной плёнки, что особенно неприятно при ношении контактных линз.

Фото: Oleg Gekman / Shutterstock / Fotodom

* Ломкие ресницы. Не смытая косметика сушит верхний слой ресниц, из-за чего они могут начать усиленно выпадать.

* Ранние морщинки. Когда мы спим, кожа активно работает: клетки обновляются, идет естественное отшелушивание мертвых клеток, активизируется выработка коллагена и эластина - белков, отвечающих за упругость. Слой косметики создает пленку, которая мешает таким процессам. Из-за этого обновление замедляется, кожа хуже восстанавливается, теряет тонус, активнее образуются морщины.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ВЕК И ЛИЦА

Один из ключевых моментов ухода за кожей лица, и век том числе - системность, отмечает Екатерина Щербакова, врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center. «Только ежедневное последовательное применение средств обеспечивает накопительный эффект, выражающийся в упругости, плотности и ровном тоне кожи», - говорит эксперт.

Работает это и в другом направлении – если регулярно не смывать косметику, то эффект тоже накапливает и усиливается со временем. Но и тут важно не уйти в другую крайность: «Ежедневный уход строится на балансе между очищением и увлажнением. Избыток очищающих процедур без компенсации влагой приводит к сухости и раздражению», - поясняет Екатерина Щербакова.

Очищение кожи лица и век – базовый ежедневный ритуал, причем, проводить его важно и утром, и вечером.

- Утром удаляются остатки ночного крема и себум, вечером - макияж и внешние загрязнения, - уточняет косметолог. - Вода для умывания должна быть чуть теплее комнатной.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Наша кожа обновляется непрерывно, и поддерживать ее хорошее состояние помогает правильно выстроенный повседневный уход. Как минимум - умывание теплой водой с очищающим средством.

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