«Хватит и семи тысяч»: крупнейшее исследование определило норму шагов для здоровья

Даже 4000 шагов – гораздо лучше, чем ничего, отмечают исследователи. Так что не стоит бояться цифр, если они кажутся сейчас непосильными. Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Если вы сейчас мало двигаетесь, не нужно сразу ставить себе планку в 10 000 шагов. Крупный мета-анализ исследований показал, что уже 7000 шагов в день заметно снижают риски тяжелых болезней. Это не «минимум для отличников», а научно подтвержденная точка, с которой начинается ощутимая польза.

Даже 4000 шагов – гораздо лучше, чем ничего, отмечают исследователи. Так что не стоит бояться цифр, если они кажутся сейчас непосильными.

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ ХОДЬБА

Ученые проанализировали данные более 160 000 мужчин и женщин из десятков исследований (The Lancet Public Health). По сравнению с людьми, которые ходили около 2000 шагов в день, у тех, кто делал 7000 шагов, значительно ниже были риски:

- смерти от всех причин - на 47%;

- сердечно-сосудистых заболеваний - на 25%;

- деменции - на 38%;

- депрессии - на 22%;

- падений - на 28%;

- диабета 2 типа - на 14%.

! Самый сильный прирост пользы наблюдался в диапазоне 5000 - 7000 шагов. Поэтому 10 000 шагов - хорошая цель для тех, кто уже достаточно активен.

Более ранние исследования также подтверждали, что улучшения по весу, объему талии и общему состоянию отмечаются при ежедневной ходьбе в режиме 4000-7500 шагов.

При этом есть нюанс. Очень важен темп движения. Более быстрая ходьба, примерно 90-100 шагов в минуту, дает дополнительную пользу. Как набрать такой темп? Специалисты поясняют: по ощущениям это похоже на ситуацию, когда вы во время ходьбы разговариваете с другом или по телефону, одышки нет, дыхания хватает, но разговор получается скорее отдельными фразами, чем длинным монологом. Именно такой темп сильнее и в то же время безопасно нагружает сердечно-сосудистую систему и лучше влияет на здоровье.

7000 шагов в день снижают риск деменции, депрессии и болезней сердца. Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ В ПОЛЕЗНУЮ ХОДЬБУ

Специалисты дают такие советы:

1. Для начала можно включить счетчик шагов в смартфоне на 3-4 обычных дня. Среднее число будет точкой старта.

2. Если сейчас у вас, скажем, в среднем в день 3000-4000 шагов, добавляйте по 1000-1500 в день. Через 1-2 недели - еще столько же.

3. Есть и лайфхаки, как набирать шаги «между делом».

* Выйти на одну остановку раньше, когда едете с работы, и пешком пройтись до дома.

* На части дистанции по возможности немного усиливайте темп.

* Во время переговоров по телефону в течение дня – стойте или медленно прохаживайтесь по кабинету.

* Есть возможность – пройдите 1 – 2 этажа по лестнице вместо лифта.

! Помните, что один, так сказать, «провальный» день не отменяет прогресса. Важна общая тенденция.

ВАЖНО

! При проблемах с суставами, сердцем, после операций или при серьезных хронических заболеваниях нагрузку лучше обсудить с врачом.

! Если вы уже ходите 9000-10 000 шагов и чувствуете себя хорошо, точно не надо снижать активность. Тренируйтесь дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое открытие ученых: грецкие орехи помогают продлить молодость

Ложка масла защитит от переедания? Ученые выяснили, какая очередность блюд быстрее дает чувство сытости