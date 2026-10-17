Люсю не узнать с новым цветом волос. Но певице хорошо и в темной «масти» Фото: Иван МАКЕЕВ.

МУЗ-ТВ отпраздновал тридцатилетие в московской ЦСКА Арене. Формат концерта придумали ностальгический: тридцать номеров, по одному хиту на каждый год с 1996-го по 2026-й. На сцену вышли Zivert, Григорий Лепс, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Элджей, Ольга Бузова, МОТ, Валерия, Моя Мишель, IOWA, JONY, Feduk и другие артисты. Фотозона получилась под стать юбилею. Сине-фиолетовый фон с неоновой «тридцаткой» и звёздная дорожка задали высокую планку: на таком насыщенном фоне нежные оттенки читаются особенно красиво, а блестки ловят свет и начинают жить своей жизнью. Гости это поняли.

Яна Блиндер Фото: Личный Архив.

Разбираем, кто и как распорядился моментом с экспертом по стилю и продюсером Яной Блиндер.

Алсу

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Серебристый костюм-тройка, расшитый пайетками, стал одним из самых цельных образов вечера. Приталенный жилет с V-образным вырезом, брюки-палаццо и объемный жакет, который Алсу накинула на плечи, не продевая руки в рукава. Этот прием сразу добавляет образу театральности и небрежной элегантности.

Пайетки выбраны мягкие, с переливом от серебра к голубому. На фоне синего задника костюм подхватывает его цвет и будто растворяется в декорациях, а это редкое достоинство для блестящей вещи. Широкие брюки с высокой посадкой вытягивают силуэт, жилет аккуратно очерчивает талию, а плечи накидного жакета уравновешивают линию бедер.

Украшений немного, и все по делу. Длинные серьги-дорожки из кристаллов вторят вертикальным линиям брюк, а тонкий браслет остается деликатным штрихом. Гладкая прическа с боковым пробором и темный маникюр добавили образу графичности: на фоне такого блеска строгая укладка работает как пауза. В итоге получился уверенный современный образ: блеск без перегруза и классика без скуки.

Севиль

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Белое мини с корсетным лифом выглядит свежо и нежно. Севиль очень постройнела!Кружевные вставки на корсете певицы полупрозрачны, а объемные цветы на бретелях, лифе и талии превращают платье в маленькое произведение искусства. Это модное сейчас решение: трехмерный декор вместо привычных блесток. Белый цвет на фиолетово-синем фоне смотрится чисто и выигрышно. Корсетный крой подчеркивает талию, открытые плечи и линия декольте добавляют женственности, а короткая юбка из плотной ткани держит форму и не мешает общему впечатлению легкости. Длинные ноги визуально еще вытянули белые босоножки на тонком каблуке с ремешком на щиколотке. Обувь выбрана в тон платью, и силуэт получился непрерывным.

Волосы Севиль уложила гладко назад, оставив концы прямыми. Это подчеркивает шею и плечи и не конкурирует с цветами. Тонкое колье и браслет с кристаллами добавляют сияния, а выразительные стрелки делают взгляд главным акцентом макияжа. Получился романтичный, дерзкий и очень запоминающийся образ, в котором нет ничего случайного.

IOWA

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Самый авангардный образ вечера. Платье цвета мокрого асфальта с синим отливом выполнено из переливающейся ткани, напоминающей тафту или плотный атлас. Драпировки собраны как будто небрежно, но на самом деле в этом хаосе есть строгая логика: корсетная конструкция под грудью, асимметричная линия выреза и пышный воротник-капюшон, спущенный с плеча. Юбка миди собрана вокруг бедер, а подол неровный. Все это отсылает к британской школе драпировки с ее любовью к скульптурным формам.

Глубокий вырез открывает ключицы и шею, корсет собирает талию, а объем юбки создает контраст с тонкой фигурой. Темный оттенок на яркой синей стене выглядит благородно, а переливы ткани в свете софитов дарят ей глубину.

Главный сюрприз находится внизу: платформы с золотисто-черным леопардовым принтом, зашнурованные черными лентами поверх чулок. Они придают образу дерзость и немного романтики. Короткое каре с четкой линией и бирюзово-синие тени завершают картину в той же графичной стилистике, темный маникюр поддерживает общий тон.

Лолита

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Лолита выбрала стиль, который очень любит современная мода: расслабленная мужская эстетика с женскими деталями. Черный укороченный бомбер с золотистой молнией, шелковая рубашка цвета пыльной бирюзы с длинными лентами-завязками и широкие кожаные брюки. Эти три вещи выглядят дорого именно потому, что в них нет суеты.

Серо-голубой цвет рубашки смягчает черный низ и верх и добавляет образу благородства. Лента, спускающаяся почти до колен, создает вертикаль и вытягивает силуэт. Бомбер с объемными рукавами и широкие брюки создают игру пропорций: короткая куртка не утяжеляет фигуру, а свободный крой скрывает лишнее и подчеркивает независимость. Кожа брюк мягко отражает свет, и это тоже работает на образ.

Блестящие подошвы кроссовок стали шуткой в тему вечера. Они держат дресс-код «праздника» без единого платья или стразов. Тонкая цепочка с подвеской-крестом, короткая стрижка с челкой, легкий макияж. Образ получился очень органичным, без попытки соответствовать чужим ожиданиям. Пожалуй, брюки можно было бы чуть укоротить: у кроссовок они немного собираются складками.

В кадре Лолита с юбилейной наградой в золотой раме, и надо признать, что костюм смотрится рядом с ней очень уместно.

Елка

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Белый костюм с архитектурным жакетом – безупречный пример того, как выглядит современная классика. Плечи у жакета подчеркнуто структурные, талия заужена, а подол закруглен и приподнят по бокам, образуя что-то вроде мягкого пеплума. Контрастные темные пуговицы и декоративная прострочка швов превращают простую вещь в графичный рисунок.

Расклешенные от колена брюки со стрелкой по центру визуально делают ноги длиннее и уравновешивают объемные плечи. Белый цвет на фоне синей стены читается как свежий мазок, а плотная ткань, похожая на хлопок или деним, придает образу спортивную легкость. Такой костюм одинаково хорош для красной дорожки и для светского ужина.

Темные волосы, уложенные волнами с прямым пробором, и минимальные украшения, то есть кольцо и тонкий браслет, подчеркивают мягкий, чуть игривый настрой.

Люся Чеботина

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Люсю не узнать с новым цветом волос. Но певице хорошо и в темной «масти».

Люся сделала ставку на модный сейчас «стиль нулевых», но без излишней ностальгии. Топ без рукавов из мерцающей сетки, отделанной кристаллами, и мини-юбка из той же ткани образуют единый комплект. Бронзово-серебристый оттенок с легким камуфляжным рисунком смотрится дорого и не так привычно, как классическое серебро.

Широкий черный ремень с металлической фурнитурой посажен низко, на бедрах. Он добавляет образу немного рок-н-ролльной дерзости и разделяет верх и низ. Черные часы на запястье напоминают, что это образ артистки, которой в этом можно двигаться и танцевать.

Главная героиня образа обувь: высокие гладиаторы на шпильке с шнуровкой до колена и острым носом. Они удлиняют ноги и добавляют драматизма, а черный цвет красиво заземляет сверкающий комплект. Каштановые волосы с челкой и легкими волнами, нюдовый макияж и выразительный взгляд делают образ молодым и современным.

Образ получился энергичным, отлично подходящим артистке и очень в духе юбилейного вечера.

Ольга Бузова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ольга тоже постройнела и выглядит в этом образе как прекрасная амазонка.

Черный образ в стиле футуристичной героини: жакет с острыми, почти скульптурными плечами, воротник-стойка на молнии, брошь из кристаллов у горла, корсетный пояс с вышивкой и полупрозрачными вставками. Брюки с широким клешем и вставками из сетки, подчеркнутой формой разреза по бедрам, продолжают тему графики и контраста.

Кожаная фактура и острые линии плеч задают силуэт-треугольник: широкие плечи, узкая талия и расклешенный низ. Он очень удлиняет фигуру, а прозрачные вставки добавляют образу легкости. Монохромный черный цвет на синем фоне читается сильно и броско, а кристаллы красиво ловят свет.

Гладкий высокий хвост открывает лицо и подчеркивает шею и линию плеч, серьги выразительные, но не перегружают. Красный маникюр – единственный цветовой акцент, и он выбран очень точно.

Стас Костюшкин

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Серый костюм свободного кроя в мужской моде этого сезона – один из главных трендов, и Стас носит его с удовольствием. Пиджак оверсайз с подчеркнутыми плечами надет на голое тело, а на лацканах закреплены декоративные ремешки с кристаллами. Этот прикольный штрих превращает классику в нечто необычное.

Широкие брюки со стрелками удлиняют ноги, свободный силуэт дает ощущение комфорта и непринужденности, а цвет графита хорошо читается на фиолетовой дорожке и не спорит с яркими декорациями. Черные лакированные лоферы на массивной подошве с фактурным стеганым узором добавляют образу современности и дополняют блеск ремешков.

Особая заслуга образа в том, как Стас с ним обращается: улыбка, рука на лацкане, поза вполоборота. Образ работает именно благодаря этой легкости. Приталенные брюки чуть короче или чуть уже были бы чуть аккуратнее: сейчас они немного собираются над обувью. Но в целом это красивый пример того, как играть с классикой, не теряя вкуса.Получился дерзкий, но выверенный образ, в котором чувствуется чувство юмора.

«Иванушки»

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Группа выбрала самый «мужской» вариант вечера: черный цвет в трех интерпретациях. Левый участник одет в бархатный пиджак с атласными лацканами, черную рубашку и широкие брюки с лакированными туфлями. Это классический смокинг, но с мягкой фактурой, которая добавляет бархатной нотке благородства.

Центральный участник в куртке в военном стиле с поперечными шнурами и металлическими пуговицами, в белой футболке и белых кроссовках. Белая футболка и обувь освежают образ и стали единственным светлым акцентом на троих: фото получилось живым и менее формальным. Правый участник в длинном двубортном пальто-пиджаке, черной рубашке, солнцезащитных очках и лоферах с металлическим декором. Объемная светлая шевелюра и знак «виктори» рукой добавляют образу ретро-рок-н-ролльный шарм.

Три разных силуэта, один цвет. Это умное решение, ведь группа выглядит единым целым, но каждый остается индивидуальностью. Возможно, образ выиграл бы, если бы черный разбавили хотя бы одним оттенком или фактурой у крайних участников: сейчас они чуть сливаются между собой.

Ани Лорак

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье, которое хочется рассматривать детально. Верх выполнен как мозаика из прямоугольных кусочков: зеленые, серебристые, перламутровые пайетки и бисер собраны в геометрический узор. Силуэт приталенный, с прямым лифом-бандо, который открывает плечи и ключицы. Низ платья прозрачный, расшитый вертикальными нитями из бисера и стекляруса, они визуально вытягивают силуэт и придают платью движение.

Контраст плотного, насыщенного верха и воздушной юбки – идеальное решение. Платье подчеркивает фигуру, но не выглядит вульгарным: ткань скрывает и одновременно приоткрывает ровно столько, сколько нужно. Сочетание изумрудно-зеленого и серебристого на синем фоне смотрится по-королевски, а переливы бисера оживают при каждом шаге.

Волосы Ани Лорак уложила мягкими волнами с карамельными прядями, что очень дополняет теплый цвет кожи и золотистый макияж с легким румянцем. Украшений почти нет, и это разумно: платье само по себе событие.

Юлианна Караулова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Нежнейший образ вечера. Топ с высоким воротом-стойкой вышит жемчужным бисером горизонтальными рядами и напоминает кольчугу из жемчуга. К нему подобрана длинная атласная юбка молочного цвета с мягкой драпировкой на поясе и центральным швом. Силуэт простой, но очень продуманный: высокий ворот вытягивает шею, а облегающий верх и струящаяся юбка создают изящную вертикаль.

Цветовая гамма от молочного до шампанского очень выигрышно смотрится на синем фоне и делает образ почти светящимся. Блестящий жемчуг и матовый, чуть глянцевый атлас играют фактурой, и этого достаточно, чтобы образ не казался скучным. Золотые босоножки с перекрученным ремешком добавляют теплый акцент и аккуратно перекликаются с оттенками наряда.

Идеальное каре платинового блонда с четкой линией у подбородка выглядит дерзко и графично, а тонкий серебристый браслет не перегружает образ. Макияж естественный, с акцентом на свежую кожу, и это подходит такому утонченному наряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Алсу в смокинге, влюбленный Маршал с молодой женой и элегантная Зара»: главные модники на гала-ужине премии «Виктория»

Семенович дала отпор хейтерам, Лепсу отказали в усыновлении, а Чеботина блеснула бриллиантами: как прошел гала-ужин премии «Виктория»