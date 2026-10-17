Лариса Долина возмутила ездой с мигалкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Лариса Долина вновь оказалась в центре скандала. Певица без стеснения заявила, что приехала на юбилей Николая Баскова с мигалкой. Использование артисткой спецсредств вызвало волну возмущения в соцсетях. Согласно законодательству, гражданские лица не имеют права использовать проблесковые маячки.

Лариса Долина проехала пол-Москвы с мигалкой

Лариса Долина вновь оказалась в центре скандала. Она без стеснения призналась, что ехала с мигалкой на юбилейный концерт Николая Баскова. Артистка сообщила, что выступала на благотворительном фестивале Дианы Гурцкая, который проходил на другом конце города. По словам Долиной, у нее оставалось всего 20 минут, чтобы добраться до места.

"Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть", - поведала пенсионерка в эфире "Русского радио".

Она добавила, что приехала ровно за два номера до своего выступления. Вокалистка подчеркнула, что "очень любит Колю и не хотела его подводить".

71-летняя пенсионерка обожает Николая Баскова. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Общественники и депутаты требуют проверить певицу

Заявление Ларисы Долиной о езде с мигалкой стало по поводом для нового скандала в соцсетях. Общественники призвали проверить действия певицы на предмет нарушения закона. "Само по себе посещение концерта не является законным основанием для использования специальных сигналов и получения преимуществ на дороге", - цитирует "Абзац" Ивана Курбакова. Он, добавил, что закон должен быть един для всех, независимо от известности и статуса.

В свою очередь, в Госдуме подвергли критике народную артистку. По словам депутата Олега Гарина, мигалка не является привилегией для знаменитостей. Он отметил, что если певица действительно использовала спецсигнал, чтобы быстрее доехать до концерта, то это нарушение ПДД.

Согласно законодательству России, использовать синие или красные проблесковые маячки могут только представители экстренных служб, правоохранительных органов и государственные чиновники. Гражданские лица такого права не имеют.

Концертный директор оправдал Долину

Сергей Пудовкин напомнил, что использование спецсредств в личных целях в России законодательно запрещено. "Является ли момент, когда кто-то сильно опаздывает и встает за мигалкой, нарушением ПДД? Конечно, да. Использование спецсредств в личных целях у нас законодательно запрещено", - со знанием дела заявил мужчина.

А потом отметил: "Все мы не без греха".

Сергей Пудовкин оправдал певицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При этом помощник Ларисы Долиной признал, что артистка нарушила правила дорожного движения. Затем решил оправдать 71-летнюю знаменитость.

"Не всегда, когда человек употребляет фразу «я ехал на мигалке», означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала. Лариса Долина за рулем не ездит, никогда не ездила. Действительно, ситуация была критическая: добраться по пробкам из точки А в точку Б", - указал Пудовкин.

Артистка не первый раз использует мигалку

Это далеко не первый раз, когда Лариса Долина оказывается в центре скандала из-за использования мигалки. В интервью для программы "Сто вопросов взрослому" певица как-то призналась, что у нее есть "специальный документ". По нему сотрудники ГАИ не имеют права останавливать ее машину. "Меня не имеют права останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ", - заявляла Долина.

Певица и раньше гоняла с мигалкой. Фото: Евгения ГУСЕВА.

По словам знаменитости, ее водитель может нарушить ПДД разве что "по очень острой необходимости", например, если она опаздывает в аэропорт или на вокзал.

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