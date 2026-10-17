Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Филипп Киркоров стал одним из звездных участников юбилейного шоу Николая Баскова в концертном зале «Live Арена». Артист поздравил друга с 50-летием и вместе с ним исполнил со сцены свой нетленный хит «Ибица».

Дуэт Баскова и Киркорова сопровождали зажигательные танцы фигуристых девушек в карнавальных костюмах. Закончив песню, Филипп тепло обнял друга и вместе с залом спел «С днем рожденья тебя!».

Филипп Киркоров рассказал о своем самом заветном желании

Николай в ответ вспомнил забавный случай, приключившийся с приятелями во время совместного концерта в Кремлевском дворце. Басков тогда был ведущим шоу:

- Там мне надо было у всех спрашивать: «Какое ваше самое заветное желание?». И вот я спрашиваю: «Филипп, какое у тебя самое сокровенное заветное желание?».

- Я говорю: «Мое самое заветное желание – умереть в старости и в роскоши», - отреагировал Киркоров. – А потом я спрашиваю Николая: «А какое у тебя самое заветное желание?».

- Я говорю: «Это увидеть», - пошутил Басков.

Киркоров и Басков на юбилейном концерте Николая спели дуэтом хит "Ибица". Фото: Федор МИРОНОВ.

Общаясь с участниками своего юбилейного шоу, Николай то и дело отпускал остроты. Спев дуэтом с Алсу песню «Права любовь», Басков поцеловал певице руку и назвал своей королевой. Артистка и правда была в этот вечер чудо как хороша: она вышла на сцену в облегающем платье и с украшенной стразами короной на голове. К слову, наряды для юбилейного концерта Николая шились эксклюзивно для каждой артистки, и после концерта он подарил все эти платья звездным участницам шоу.

Алсу вышла на сцену в сияющей короне. Николай назвал ее своей королевой. Фото: Федор МИРОНОВ.

После совместного номера Басков преподнес Алсу роскошный букет роз и поцеловал в щеку.

- Ммм, как ты вкусно пахнешь, - восхитился Николай. – А давай я тебя еще раз поцелую. Теперь ведь можно?

Певец нежно приложился к щеке подруги, намекая на ее недавний развод с мужем Яном Абрамовым и статус одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса.

- Да, теперь уже можно все, - со смехом подтвердила Алсу.

Басков нежно поцеловал Алсу руку и пошутил по поводу ее развода. Фото: Федор МИРОНОВ.

Но самую забавную историю о юбиляре рассказал Игорь Николаев. В телешоу, посвященном 50-летию Баскова, он вспомнил, как Николай познакомился с его дочкой Вероникой. Сейчас девочке 11 лет.

«Однажды Коля спел моей дочке песню с названием «Будь моей женой». Поскольку, видимо, еще не представилось случая кому-то посвятить эту песню, мы будем ждать этого момента, когда он споет какой-то девушке эти заветные слова», - пошутил композитор.