«Трусы и носки не разбрасывает»: Мизулина рассказала о семейной жизни с Shaman

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети.

Не так давно по сети поползли слухи, что Ярослав Дронов (Shaman) расстался с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Проводом послужила новая песня «Прощай, моя любовь», которую выпустил артист. В шоу «Кстати» певец честно ответитил на слухи о разводе.

«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но Shaman на сцене — всегда свободен. Я аккуратно выкрутился», - заявил Ярослав.

Певец уточнил, что иногда они с женой предпочитают отдыхать в разных комнатах. А вот его супруга была более словоохотлива и поделилась подробностями семейной жизни. Она сообщила, что Ярослав «любит жареную курицу и не разбрасывает носки».

«Трусы и носки не разбрасывает. Его любимые блюда: зеленый овощной салат и жареная курица - я ему на два дня наготовила, чтобы он готовую еду в магазинах не покупал. Это безобразие. Я пытаюсь с этим бороться. Приходите в гости, вас тоже накормим», - рассказала Екатерина.

Блондинка отметила, что у ее мужа есть черта характера, которая ее раздражает: он не любит подарки. По словам Мизулиной, она периодически ломает голову, чем удивить Дронова.

«В подарках он ужасен: всегда отказывается», - говорит Екатерина.

Ранее артист признавался, что именно о такой жизни он всегда и мечтал. Мизулина покорила его своей женственностью и заботой. Она создала семейное гнездышко, в которое ему всегда хочется возвращаться с гастролей и концертов.

«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, - просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина - прекрасная хозяйка, хорошо готовит», - рассказал SHAMAN в программе «12 вопросов взрослому».

Екатерина стала для него именно той женщиной, которую он искал всю жизнь. Она полностью соответствует образу хранительницы домашнего очага, которого ему так не хватало.

«У меня в личной жизни покой и умиротворение, потому что на работе хватает драйва, беготни, стресса. Это то, что я искал. Мне никогда не хотелось, чтобы в личной жизни было какое-то дополнительное подстегивание. Я хочу приходить домой, отдыхать душой и телом. И Катерина все это мне дает», - говорит Ярослав.

Для 41-летней главы «Лиги безопасного Интернета» этот брак стал первым, для 34-летнего артиста – третьим. В сентябре 2024 года SHAMAN объявил о разводе со второй женой Еленой Мартыновой, заместителем генерального директора по стратегическим коммуникациям крупной компании сотовой связи. Супруги поженились в 2017 году и прожили вместе семь лет. Детей в этом браке у Ярослава не было.