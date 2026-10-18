«Торт огромный, как твое сердце»: Николай Басков отметил юбилей грандиозным банкетом с Собчак и Лепсом

Николай Басков отпраздновал 50-летие большим банкетом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После двух юбилейных концертов Николай Басков отпраздновал 50-летие большим банкетом, куда пригласил своих коллег и друзей. По словам Ксении Собчак, съемка на празднике была запрещена. Видимо, гулял очень высокий бомонд, который не хотел попасть на страницы прессы.

— Ну, сегодняшний «жирный жир» — это, конечно же, юбилей Николая Баскова. Как говорится, «были все». Большой и мощный юбилей — с выступлениями Полины Гагариной, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова. В зале — ядреная смесь: бизнес, шоу-бизнес и чиновники. Коля умеет дружить со всеми, и он редкий человек, которого любят все. Так что день рождения по составу участников и по атмосфере получился просто на ура. Расходиться никто не хочет, — написала в своих соцсетях Ксения Собчак.

Ксения Собчак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Кадрами с праздника поделилась чемпионка по боксу Наталья Рагозина. Именинник в белом костюме встречает гостей у праздничного баннера: «Николаю Баскову 50. Не может быть!»

Наталья Рагозина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

С Николаем поспешили сфотографироваться все его бывшие — Анастасия Волочкова, Виктория Лопырева. Кстати, последняя вообще пришла на праздник с очень красивой мамой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Вот холостяк Григорий Лепс наматывает круги около чемпионки по боксу Натальи Рагозиной, тоже, кстати, дамы свободной.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анна Семенович с женихом, певица Слава, Алсу, Валерия, Марина Юдашкина — все в шикарных вечерних платьях, словно на голливудском рауте. Видимо, дресс-код мероприятия был «Black tie», который предполагает для женщин изысканное вечернее платье до пола или до середины икры черного, темно-синего, изумрудного, бордового или другого глубокого оттенка.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На хлебосольных столах: мясная нарезка, мини-блинчики с красной икрой, пирожки, рыбное ассорти, роллы, всевозможные сыры и другие вкусности. А какой торт! Гигантский, украшенный свежей клубникой. И просекко, наверняка, к нему прилагалось. Все как любит бывшая Николая Анастасия Волочкова.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

— Коленька! Наш любимый! Наш дорогой! Этот торт такой же огромный, как твое огромное сердце! Настоящий «ЯГОДНЫЙ БАСКОВ»! Спасибо тебе за невероятный праздник! Мы тебя любиииииим!!!! — написала в соцсетях подруга Баскова, бизнесвумен Светлана Ермолова, презентовавшая юбиляру этот праздничный десерт.

Торт для юбиляра Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

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