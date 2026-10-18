Владимир Скобцов: Большая Родина, привет! Не бойтесь бед, мы с вами, братцы. Вам надо только продержаться. Как мы держались 8 лет

Ведущие и герои очередной передачи «Русский дозор Бута и Гамова». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В пятницу, 16 октября, известный поэт, автор и исполнитель знаменитой песни сопротивления «Донбасс за нами» Владимир Скобцов принял участие в программе Радио «Комсомольская правда» «Русский дозор Бута и Гамова».

Вот наиболее примечательные фрагменты

«АТАКИ ВРАГА НА ДОНЕЦК ОСЛАБЛИ»

Александр Гамов, политобозреватель «КП», журналист Кремлевского пула:

- Великая поэтесса Юнна Мориц назвала Володю Скобцова «Орфеем Донбасса».

Виктор Бут, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ и соотечественников:

- Володя, как сейчас себя чувствуют наши русские люди на Донбассе, как ситуация в городе-герое Донецке?

В. Скобцов:

- Донбасс чувствует себя уверенно, хорошо, мы вернулись на Родину, жизнь у нас налаживается. То, за что мы боролись, случилось, мы находимся теперь в составе России, это самое главное, и те проблемы, которые возникают (а они неизбежны в любой ситуации), решаются с помощью вертикали власти.

Нам помогает Москва. Атаки врага на Донецк ослабли. Они есть, но с ними сражаются наши МОГи (Мобильные огневые группы. - А.Г.), работает «БАРС» (Боевой армейский резерв страны. - А.Г.), и мы уверены в своей победе.

Осталось освободить совсем немного территории Донбасса, и хотя это очень крупные укрепрайоны, мы справимся. Мы справились с более тяжелыми проблемами. Все будет хорошо, победа будет за нами.

Поэт, музыкант Владимир Скобцов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«НА НАШЕЙ СТОРОНЕ ВОЮЮТ И АМЕРИКАНЦЫ ТОЖЕ»

Джон Вароли, американский журналист и политолог:

- Скажите, Владимир, как народ Донбасса относится к Америке? Потому что, к сожалению, исток конфликта – расширение НАТО, а НАТО - это блок, созданный и руководимый США. Я хочу похвалить и даже поблагодарить народ Донбасса, именно вы остановили этот натиск НАТО на восток. Это героический подвиг за всю историю Европы. Я понимаю, если народ Донбасса нехорошо относится к Америке…

Журналист, политолог Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В. Скобцов:

- Мы относимся к народу, к людям Америки с огромным уважением. Потому что нацистских идей у нас нет, у нас не заложена эта программа, мы русские люди.

По большому счету, и война наша идет для того чтобы после победы установилось мирное состояние. Мы увидели лицо фашизма, который возрожден в Европе.

К нацистским, фашистским идеям Европа время от времени приходит. Получают сдачи, на некоторое время замолкают.

Мы в 2014 году именно это увидели, и Донбасс стал новым Куликовым полем России. Много веков назад на Куликово поле сражаться против татаро-монгольского ига пришли москвичи, новгородцы, суздальцы - русские люди. И сейчас то же самое происходит. На нашей стороне воюют россияне – русские разных национальностей, есть и граждане Америки. Я дружил с Расселом Бентли (позывной «Техас»). Он трагически погиб, и мы чтим его память. Он был настоящий русский американец. В. Бут: - В честь него даже назвали одну из школ…

«РОССИЯ С КЕМ ХОЧЕТ, С ТЕМ И ГРАНИЧИТ»

А. Гамов:

- Володя пришел не с пустыми руками, а с гитарой.

В. Скобцов:

- Да, я пришел с гитарой. Я слушал речь Джона, и он посоветовал нам быть немножко жестче по отношению не к людям, а к Вашингтону, к правительству США.

И я такую шутку сейчас продемонстрирую. Джон, ответьте, пожалуйста, с кем граничит Россия?

Д. Вароли:

- Я не совсем понял вопрос.

В. Бут:

- С кем граничит Россия, с какими странами? Можете перечислить?

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Д. Вароли:

- Я не родился в России, не могу назвать ее своей Родиной, но для меня Россия – это идея, идея справедливости, мира.

В. Скобцов:

- Джон нашел совершенно правильные слова, повторяя мысль нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что Россия – не только государство, это цивилизация.

Я помогу вам с ответом, Джон: Россия с кем хочет, с теми и граничит.

В. Бут:

- Володя, спасибо за такую шутку.

Хорошо, что есть такой диалог, когда Джон может сам спросить, что чувствуют русские люди по отношению к американцам.

И я про это много раз говорил: нас очень многое связывает, у нас много общего, и если бы нам не мешали те политики в США, которые настроены враждебно к России, то мы бы всегда имели нормальные отношения. Я уже не говорю, что если получится установить серьезные экономические связи, это поможет всем.

В. Скобцов:

- Не следует забывать, что почти 300 лет назад именно Россия поддержала Соединенные Штаты в их борьбе за независимость.

В.Бут:

- Володя, у тебя есть поэтический комментарий на эту тему?

А. Гамов:

- Кстати, Володя Скобцов, «Орфей Донбасса», он же автор духоподъемной песни «Россия с нами, и с нами Бог».

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В. Скобцов:

- Эта песня названа народным гимном Донбасса. В ней сформулированы все основные позиции. Я покажу авторскую версию под гитару, она первая среди равных, но с небольшим эпиграфом стихотворным.

Шел враг, и вороны вослед,

И нам приказ отдали вкратце

День простоять, ночь продержаться.

И мы держались 8 лет.

С одной надеждой на рассвет,

Что уравняет наши шансы,

День простоять, ночь продержаться.

Так мы держались 8 лет.

Большая Родина, привет!

Не бойтесь бед, мы с вами, братцы. Вам надо только продержаться.

Как мы держались 8 лет.