Две ступени долголетия: когда наука победит старость

В кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО прошел «ЗдравФорум СКОЛКОВО. Жить долго — жить по-другому» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Современная медицина слишком увлеклась изучением отдельных систем организма, и сейчас пришло время качнуть маятник в обратную сторону - к возвращению комплексного взгляда на пациента. Об этом рассказала директор Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Мария Воронцова на ежегодном форуме Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО. Выступая в дискуссии «ЗдравФорума СКОЛКОВО: жить долго - жить по-другому», эксперт предложила экосистемный взгляд на проблему продления жизни.

Директор Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО, профессор бизнес-практики Марина Велданова как модератор задала вектор дискуссии, предложив двигаться от глобального контекста к личному. Сама эра долголетия, по ее мнению, уже наступила, превращая старение из неизбежности в объект системного управления. Причем, ключевым фактором становится не «разматывание теломер» («колпачков» на концах хромосом. - Ред.), а то, как люди думают, чувствуют и действуют по отношению к возрасту. Личный позитивный настрой, как доказывают масштабные исследования, способен продлить жизнь почти на 8 лет.

- У меня четыре высших образования, четыре профессии, и я уже восемь лет на пенсии. Когда супруг спрашивает, когда же я наконец начну отдыхать, отвечаю: задай мне этот вопрос в 75 лет, а до этого мне некогда об этом думать, - поделилась личным опытом Марина Велданова. - Куда девать мозги? Их хочется применять. И главный вызов для управленцев сегодня, как сделать так, чтобы в одной команде эффективно работали три-четыре поколения.

ДВЕ СТУПЕНИ К БЕССМЕРТИЮ

По мнению Марии Воронцовой, глобальный тренд на долголетие важно разделять на два этапа. Первый - это реализация естественного биологического потенциала человека, заложенного природой (порядка 85-90 лет). Задача первой ступени во многом решается уже сейчас через осознанное отношение людей к здоровью и своевременную помощь врача. Здесь, как отметила директор МНОИ МГУ, «все новое - хорошо забытое старое». Это и комплексный подход к человеку, и диспансеризация, и нарративная медицина, которая заботится не только о лечении, но и включает общение с человеком, работу с историей (нарративом) пациента, его восприятием терапии. Такая целостная направленность существовала еще во времена Гиппократа и эффективно применялась в советской системе здравоохранения.

- Мы сначала говорим, что комплексно лечим человека, потом колеблемся: «Нет, нужно изучить каждую систему отдельно». Потом снова: «А теперь интегрировать все надо». Маятник качается. Сейчас мы достаточно качнулись в сторону дезинтеграции. Я за то, чтобы интегрироваться обратно, - подчеркнула Мария Воронцова.

Директор Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Мария Воронцова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Второй этап - это выход за пределы биологического потенциала и попытка человечества «победить смерть». И хотя мировые инвестиции в исследование теорий старения (от укорочения теломер до исследования потенциала окружения стволовых клеток и генерализованного воспаления) огромны, успехи пока скромные. На сегодняшний день самыми доказанными факторами долголетия остаются низкокалорийная диета и высокая социальная активность.

ЧТО ТАКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА САМОМ ДЕЛЕ

Мария Воронцова предложила такое определение:

- Долголетие - это зонтичная категория, которая объединяет научные, клинические, коммерческие практики, направленные на увеличение продолжительности прежде всего здоровой жизни, сохранение функциональности на протяжении всей жизни, управление возрастными изменениями и воздействие на процессы старения.

Главными препятствиями на этом пути эксперт назвала организационные барьеры. В Международной классификации болезней (МКБ) до сих пор нет рубрики «старость», из-за чего возникает замкнутый круг. Чтобы зарегистрировать препарат-геропротектор (лекарство против возрастных изменений. - Ред.), нужны клинические испытания. Для них необходим диагноз. Но в МКБ его нет. Поэтому сейчас «антивозрастные» средства в основном регистрируются как БАДы.

Главным драйвером изменений Воронцова считает общечеловеческий экзистенциальный страх смерти. Он, по мнению эксперта, в ближайшие 10-20 лет подтолкнет организаторов здравоохранения найти способы диагностировать старость и регистрировать соответствующие препараты.

В качестве готовой пилотной площадки для обкатки новых технологий и подходов директор МНОИ МГУ предложила возглавляемый ею институт, где в одном контуре соединены образование, фундаментальная наука и университетская клиника.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВЕРНУТЬ ВРАЧА К ПАЦИЕНТУ

Разговор о том, какими должны быть лидеры и сама система здравоохранения будущего, поддержали и другие участники форума, сместив фокус на практические проблемы регионов и мегаполисов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, хирург-онколог Бадма Башанкаев напомнил, что сама по себе медицина определяет продолжительность жизни лишь на 25–35%, а остальное зависит от социальной среды и поведения человека. Он призвал вернуть в поликлиники нормальное человеческое общение, которое сейчас практически вытеснено заполнением данных.

- К диспансеризации надо «прикрутить» человечность. На выходе должен быть не просто набор анализов. Кто-то должен потом внятно рассказать, «о чем это было». А 15 минут приема врача сегодня - это 12 минут «долбежки» в компьютер. Общения глаза в глаза - полторы-две минуты. Бывает, человек первый раз в жизни сталкивается с раком толстой кишки. Для врача это рутина, для пациента - катастрофа. Он был главой семьи, ждал внука, а теперь у него онкология. Вот тут человечность нельзя терять. Мы хотим вернуть врача к пациенту, - сказал Бадма Башанкаев.

Министр здравоохранения Камчатского края, кандидат медицинских наук Александр Нохрин привел региональные цифры. При населении 280 тысяч человек профилактическими мероприятиями охвачены 160-170 тысяч. Рекомендации от врачей на выходе получают все. Но здоровый образ жизни, по собственным анкетам жителей, ведут лишь около 10%. Примерно на том же уровне - 10% - оценивается и пациентоцентричность самих организаторов здравоохранения.

Нохрин рассказал характерный случай из личного приема. Образованная женщина пришла с 9-летним ребенком, у которого функциональный сколиоз, то есть временное и обратимое искривление позвоночника. Министр попросил передать отцу семейства, чтобы тот начал плавать с сыном. Через месяц та же женщина призналась: «Не плаваем. Времени нет».

- Вроде проблема всем понятна, но исправлять будем только тогда, когда искривление станет уже органическим, стойким, - резюмировал министр. - Вопрос не в деньгах. Вопрос в нашем отношении к собственному здоровью и здоровью близких.

НОВЫЙ ОБРАЗ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Опыт столицы представил руководитель проекта мэра Москвы «Московское долголетие» Павел Хлопин. Охватившая 370 тысяч москвичей программа с бюджетом около 8 млрд рублей в год показала, что развитая городская инфраструктура способна полностью переломить культурный стереотип старости.

Особенно важен эффект на уровне семьи. Активные старшие снижают эмоциональную и организационную нагрузку на детей и внуков, становятся интересными собеседниками. И меняют ролевую модель - из «объекта ухода» превращаются в равноправных членов семьи. В Москве уже 4,5 тысячи участников программы долголетия самостоятельно организуют клубы, учат друг друга и даже получают новые профессии.

- Когда мы будем видеть сильного, самостоятельного, активного 80-летнего человека, мы перестанем удивляться: «Какой он молодец, как он дожил в такой форме?» И начнем воспринимать это как норму: «Я тоже буду таким в 80. Что я должен сделать для этого уже сейчас?» - задает вектор Павел Хлопин.

Так что медицина долголетия - это не про чудо-таблетку, а про возвращение к целостному взгляду на человека, про человечность врача и новый образа старшего возраста в нашем сознании. Пока на системном уровне учатся диагностировать «старость» и регистрировать геропротекторы, уже сегодня подключаются другие «архимедовы рычаги» - осознанность людей, инфраструктура активной жизни и подготовка лидеров, которые смогут соединить клинику, науку и управление.

ОТ МЕМОРАНДУМА К «ЛИДЕРАМ БУДУЩЕГО»

Именно такая синергия науки, практики и управления легла в основу крупного образовательного проекта МГУ и бизнес-школы СКОЛКОВО. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) был подписан стратегический меморандум о сотрудничестве. Тогда же Мария Воронцова и ректор МШУ СКОЛКОВО Александр Ким объявили о запуске междисциплинарной программы профессиональной переподготовки «Лидеры будущего в здравоохранении».

Проект задуман для подготовки кадров нового типа. Лучшие выпускники факультета фундаментальной медицины МГУ получают гранты на бесплатное обучение, чтобы еще на старте карьеры дополнить свои клинические знания управленческими, бизнес- и коммуникативными компетенциями. Стартовав осенью 2025 года, программа уже принесла плоды. Первый поток из трех десятков студентов успешно завершил обучение со средним баллом 4,65.

В 2026 году программу расширили. На второй поток набрали уже 38 слушателей, добавив к лучшим студентам МГУ молодых практикующих врачей и ученых из других медицинских вузов страны.

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