Анна Пересильд призналась в чувствах к Ване Дмитриенко: «Так люблю этого человека»

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

17-летняя Анна Пересильд поделилась трогательным признанием в адрес своего возлюбленного Вани Дмитриенко. Актриса опубликовала отрывок с выступления певца в «Лужниках», где он читает стихотворение о любви и благодарности. Сам артист поделился, что в день рождения умершего отчима он закончил стихотворение и написал новую песню, посвященную близкому человеку.

В августе 20-летний Дмитриенко выступил в «Лужниках», а теперь решил напомнить поклонникам один из трогательных моментов концерта. На видео музыкант читает строки о свободе, надежде, умении принимать жизнь и людях, которые появляются рядом в нужное время.

«Береги мою молодую жизнь, береги мое счастье, мою свободу. Сегодня я хочу жить, жить без причины и повода. Хочу ошибаться, хочу получать, хочу отдавать безвозмездно. Научиться проигрывать и побеждать, ощущать весь азарт и надежду. И раздать негатив, свою злость тем, кто дышит эмоцией стихи. И беречь, принимать, сохранять всю любовь, что дана для меня в этом мире. Я не выбираю людей, люди приходят для нас в свое время. Я знаю их сотню. И только в десятке уверен. Я так благодарен тебе, человек, тебе, что сейчас меня слышит. Спасибо за свет и любовь, за то, что со мною ты дышишь», — зачитал Ваня со сцены.

Пересильд разместила видео у себя в соцсетях и призналась, насколько ей дороги и само произведение, и запечатленный на сцене момент. «Я так люблю этот стих, этот момент и этого человека», — написала Пересильд.

Пока Анна говорит о чувствах к избраннику, сам Ваня сообщил, что долгое время не мог написать ничего, что считал бы достойным. По его словам, творческий перерыв начал его тревожить, однако именно в день рождения отчима работа над новой композицией наконец завершилась. «Так удивительно… Я не писал песни около месяца. Точнее, писал, но не выходило ничего толкового. Как-то быстро рассыпался внутренне и думал, что вернусь потом, но не случалось вернуться. Недавно начал переживать за это. Начались монологи внутренние, не понимал, что делаю не так. И эту неделю уже совсем как-то загнался на эту тему, и вдруг сегодня приходит песня. Сегодня, 18-го октября, в 00 с чем-то. Причем хорошая, не знаю, выйдет она или нет. Суть в том, что правда красивая, по моему мнению. Я ее быстро записал. И сейчас сижу и понимаю, что именно в его день рождения я дописал стих и только что написал песню. Не знаю, как работают эти совпадения, случайность это или нет, но сам факт пробирает до мурашек. С днем рождения, дорогой. Время неумолимо быстро летит…» — написал Ваня.

В опубликованной композиции Дмитриенко вспоминает человека, который поддерживал его, переживал за его успех и учил ценить жизнь. «Ты так боялся твердостью своей меня обидеть, искал слова и гордость умолял свою не раз. Ты так хотел мой триумф вживую видеть, недоглядев, остался памятью для нас. Ты знал ответы, не дослушивая мысль, моих историй знал мораль и выносил урок. Ты был отчаянно влюбленным поэтом и безустанно возносил свою любовь. Я помню, как ты слабости боялся, и анекдоты сквозь усталость вспоминал. Помню, глазами ты со мною попрощался, а я, сопротивляясь им, внимал. Ты показал, как беспощадно льется время, насколько быстрая и хрупкая судьба. Мы, люди, так отчаянно в вечность верим, но как печально, что не вечная она», — написал певец.

Отчим певца Александр умер 7 июля 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ранее Дмитриенко рассказывал об этой утрате в интервью, воспоминания об этом периоде вновь оказались в центре внимания на фоне скандала с бывшей девушкой музыканта, блогером Сашей Айс.

Напомним, спустя два года после расставания Александра Набатчикова, известная как Саша Айс, опубликовала большое видео о романе с Дмитриенко. Блогер рассказала о ревности, контроле и предполагаемом интересе певца к другим девушкам. По ее словам, в отношениях возникали конфликты из-за одежды, общения с друзьями и занятий с мужчинами-тренерами. Айс также утверждала, что ссоры сопровождались удалением переписок и вспышками гнева. При этом сама она призналась, что сильно переживала происходящее, поскольку любила Ваню.

Дмитриенко ранее объяснял разрыв собственным ощущением предательства. По его версии, болезненный эпизод произошел в день смерти отчима: у сестры Саши был праздник, и там присутствовал ее бывший молодой человек, с которым, как утверждал артист, девушка продолжала общаться. Ваня рассказывал, что в тот день нуждался в поддержке, но, по его словам, Айс выпила и стала проявлять внимание к бывшему. Певец утверждал, что в итоге решил уехать, а произошедшее стало для него причиной прекратить отношения. Сама блогер после появления этого рассказа назвала слова бывшего клеветой и заявила, что не намерена подробно разбирать его версию событий.

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