Виктория Боня ищет помощника по дому: назвала жесткие требования к персоналу

Виктория Боня Фото: Евгения ГУСЕВА.

Виктория Боня решила найти специалиста, который наведет порядок в домашних делах и поможет наладить работу персонала. Звезда «Дома-2» записала видео с описанием двух вакансий и объяснила, почему ей нужен человек с профессиональным опытом. При этом телеведущая отдельно подчеркнула: ей важно, чтобы сотрудники выполняли поручения именно так, как она просит.

Одну из позиций Боня назвала вакансией батлера, то есть специалиста по организации домашнего пространства. По задумке блогера, такой работник должен не только самостоятельно разбираться в бытовых вопросах, но и руководить остальным персоналом, а также обучать его. «Человек, у которого уже есть опыт, который обучался на это, который видит и понимает, как нужно организовывать все, который будет менеджерить персонал, который будет обучать персонал», — рассказала Виктория.

Еще один сотрудник, по словам телеведущей, должен взять на себя обязанности домработницы. С предыдущей кандидатурой у нее не сложилось, поэтому теперь Боня намерена найти человека, который соответствует ее представлениям о ведении хозяйства.

«Именно домработница мне нужна. Потому что женщина, которую я нашла, она не подходит абсолютно. Мне нужен человек, который умеет хорошо готовить и который понимает, когда я говорю, что нужно делать вот так, то значит нужно делать вот так», — заявила Боня.

Виктория Боня c дочкой Анджелиной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В качестве примера Виктория привела обычную уборку. Для нее принципиально, в какой последовательности выполняются домашние дела: «То есть когда я говорю, что сначала нужно пылесосить, а потом протирать пыль, то надо не протирать пыль, а потом пылесосить, а делать так, как я говорю».

Недавно Боня показала очередные покупки своей 14-летней дочери Анджелины. Телеведущая приобрела для наследницы коврик для седла от Hermes стоимостью 700 долларов, что составляет около 60 тысяч рублей, а также новый браслет. Виктория с юмором отметила, что украшений этого бренда у школьницы уже больше, чем у нее самой, и заявила, что дорогие вещи вполне могут радовать, если человек получает от них удовольствие. Это при том, что еще недавно блогер ругала дочь за браслет за 1,5 тысячи евро вместо заранее оговоренного украшения за 600 евро. Теперь же Боня спокойно относится к новым тратам. У Анджелины, кстати, есть собственная лошадь: коня Виктория подарила ей в конце июля, исполнив давнюю мечту дочери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Пересильд призналась в чувствах к Ване Дмитриенко: «Так люблю этого человека»