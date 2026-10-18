Москва призывает страны Персидского залива забыть прошлые обиды: Первый день турне Лаврова по Ближнему Востоку

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Программа очередного ближневосточного турне главы МИД РФ Сергея Лаврова началась в субботу в Бахрейне, а закончится в понедельник в Иране. Отменять поездку никто не собирался. Хотя в регионе сохраняется высокий риск ракетных ударов.

Совет сотрудничеств арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на этот раз собрался в столице Бахрейна Манаме. На улице сорокоградусная жара. В зале «Свет» гостиницы «Ритц-Карлтон» кондиционеры работали на полную мощность. Натертый до блеска пол из белого мрамора буквально слепил. Чтобы не навернутся на нем, везде были разложены шикарные персидские ковры.

Заседания стратегического диалога стран региона с Россией проводится ежегодно, но на этот раз заседания без преувеличения было, мягко говоря, неординарным. После того, как в конце февраля этого года США и Израиль нанесли первые ракетные удары по Ирану, ситуация с безопасностью во всех государствах Персидского залива резко обострилась. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции был вынужден начать обстреливать территории аравийских монархий. Включая Бахрейн.

Такими вкусняшками угощали Сергея Лаврова на совещании Фото: Владислав ВОРОБЬЕВ.

В СТЕНЕ - ДЫРА ОТ РАКЕТЫ

В нашем посольстве в Манаме прибывших вместе с Лавровым журналистов предупредили: в регионе сохраняется риск ракетных ударов. А в случае очередного обострения региональной обстановки возможно дальнейшее ужесточение мер безопасности и ограничение доступа к отдельным районам Бахрейна. К слову, в высотном здании напротив гостиницы, где поселились российские журналисты, трудно было не заметить огромную дыру от попадания ракеты.

В Манаму последний раз прилетало в сентябре. Досталось главным образом американцам, базы которых хорошо видно практически из любого местного высотного здания. «Как-то стою на кухне, готовлю завтрак и тут вижу, как прямо напротив начинает вырастать гриб от мощного взрыва», - рассказал мне один из наших посольских. Правда, добавил он, как правило, все затихает, пока в Бахрейне проводятся разные важные международные мероприятия. В этот раз прилета ракет тоже не случилось.

Фото: Владислав ВОРОБЬЕВ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ?

Формат стратегического диалога между Россией и арабскими государствами был учрежден 15 лет назад в Абу-Даби. «С тех пор из года в год он доказывает свою эффективность, - заявил Лавров в начале Совета. – Востребованность такого прямого общения в условиях стремительно меняющейся геополитической конъюнктуру трудно переоценить».

Наш министр предложил собравшимся сконцентрироваться на обсуждении наиболее острой проблемы Ближнего Востока – ситуации вокруг Персидского залива. За неспровоцированной агрессией со стороны США и Израиля, подчеркнул Лавров, последовала цепная реакция во многих других точках региона.

Всем понятно, что общими усилиями необходимо не допустить возвращения на Ближний Восток полномасштабной войны. Но как именно этого добиться? Россия разработала обновленную концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне залива. Москва призывает все стороны к возобновлению прямого диалога между прибрежными странами. Однако эмоций и обид пока куда больше, нежели реального желания вернуться к полноценному миру.

И все же от общения с Россией никто в Персидском заливе и не думает отказываться. «Ценю доверительное личное общение с каждым из вас, дорогие друзья», - подытожил Лавров.

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